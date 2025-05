Úloha apoštola Petra – katechéza pápeža Františka v doteraz nezverejnenom rozhovore

Záznam z roku 2021, ktorý mal byť súčasťou dokumentárneho filmu, odvysiela televízny kanál ESNE „El Sembrador, Nueva Evangelización“. Pápež pri meditácii nad biblickými úryvkami z dialógov medzi Ježišom a jeho učeníkom opäť vyjadril túžbu, aby Cirkev bola pokornou služobnicou uprostred sveta.

Vatican News

Úplná dôvera v Boha, vedomie slabosti a hriešnosti, nová výzva kňazom, aby sa dali do služby všetkým, jeho obdiv k súčasným mučeníkom a starosť o migrantov - to sú niektoré z tém, ktorým sa pápež František venoval v roku 2021 v dialógu s Noelom Díazom v Dome St. Marta. Díaz je zakladateľom združenia veriacich „El sembrador, Nueva Evangelización“, ktoré ohlasuje Božie slovo prostredníctvom televízie a rozhlasu.

Nižšie je uvedený úplný prepis rozhovoru.

Dnes ste nástupcom tohto muža menom Šimon. Čo vám pripomína tento úryvok z Písma, Vaša Svätosť?

Mnoho vecí! To, že Ježiš povoláva Šimona uprostred ľudu, neoddeľuje ho od ľudu. Je tam veľa ľudí a Ježiš káže. A ľudia idú počúvať Ježiša, pretože sú smädní po Božom slove. A Ježiš hovorí ako ten, kto má autoritu. Po prvé, Ježiš vždy povoláva svojich kňazov spomedzi ľudu. Keby Peter zabudol na svoj pôvod, zradil by Ježišov plán, založil by akúsi elitu. Nie! Pastier musí byť s ovcami. Práve preto je pastierom.

Po druhé, znamenia, ktoré Ježiš koná, nie len autorita jeho slova. Aby v neho mali dôveru, vykoná ten úžasný zázrak, nik to nečakal. Tam, kde je Ježiš, cítiť jeho silu. A Peter, keď bude pochybovať, keď nebude mať silu, spomenie si na toto, na zázrak, že Pán je schopný veci zmeniť. Čo urobí Peter, keď vidí, že Ježiš toto robí? Pokľakne pred ním, cíti sa byť nulou, je pokorný, uznáva, že je obmedzený, že je hriešnik. „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ A práve tu sa Ježiš dostáva tam, kam chcel. Petrovou cestou je zostať s ľuďmi, aby načúval Pánovi. Vyjsť a loviť ryby podľa Pánovho príkazu a urobiť tento zázrak.

Po tretie, uznanie jeho malosti, toho, že je ničím, a jeho slová Pánovi: „Odíď, lebo som hriešnik. „Pretože si hriešnik, pretože si ma nasledoval, teraz ťa urobím rybárom ľudí.“ Toto je štvrtý krok. Keď ho Ježiš pomazáva, za biskupa, kňaza, pomazáva ho preto, že je pastierom. Nepomazáva ho preto, aby ho povýšil, aby bol hlavou úradu. Nepomazáva ho preto, aby politicky organizoval krajinu. To nie. Pomazáva ho, aby bol pastierom.... a [Peter] všetko zanecháva.

A ako sa cítite vy, keď zaujímate Petrovo miesto?

Cítim, že Pán sprevádza, že je to on, kto si vyberá, že je to on, kto začal tento príbeh. So mnou ho začal on, on ma pozval, on ma sprevádzal. A napriek mojim nevernostiam, pretože som hriešnik ako Peter, on ma neopúšťa. Preto cítim, že sa o mňa stará.

(Redaktor uvedie biblické čítanie, v ktorom sa Ježiš pýta svojich apoštolov, čo o ňom ľudia hovoria. Potom ho Peter verejne uzná za Mesiáša.)

Tam Ježiš začína s prieskumom, chce načúvať. Pýta sa: „Čo o mne hovoria ľudia?“ „Hovoria, že si prorok, že si Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych“. Po otázke, čo hovoria ľudia, sa ich Ježiš pýta: „A vy?“. Ježiš nás oslovuje otázkou: „Čo hovoríš o sebe, čo hovoríš o mne?“ Je to dialóg s Ježišom. Volá nás po mene. A Peter bol už dávno označený za vodcu, pretože Ježiš mu v prvý deň, keď sa s ním stretol a zmenil mu meno, povedal: „Ty si Šimon, ale budeš sa volať Peter“. Ustanovil ho za podporný kameň skupiny. A Peter robí toto vyznanie viery, úplne sa vkladá do hry. Predstavme si tú scénu, ako hovorí osobe: „ty nie si ani Titius, ani Caius, ty si Boh, Boží Syn“. Ak by ste to dnes niekomu povedali, odvedú vás do blázninca, povedia, že ste sa zbláznili. On sa úplne vložil do hry a Ježiš vysvetľuje, prečo mal odvahu to urobiť: „Lebo to, čo si povedal, ti nezjavila žiadna veda, ale Otec skrze svojho Ducha“. A tak keď vidí, že Peter sa takto vkladá do hry, potvrdzuje ho v jeho mene: „Ty, Šimon, syn Jonášov, ktorý si skala, na tejto skale postavím svoju Cirkev.“ Na krehkosti človeka, ktorý má pevnosť skaly do tej miery, do akej sa opiera o Ježišovo slovo. Keď sa vzdiali od Ježišovho slova, je ako každý iný človek, nemá pevnosť skaly. Preto si ho vyberá, lebo má pevnosť skaly. Peter žasne nad tým, čo mu hovorí Ježiš: „Toto ti zjavil môj Otec“. A potom Ježiš hovorí: „Dobre, vedz, že teraz pôjdem do Jeruzalema a tam ma čakajú nepekné veci. Budú ma súdiť, zabijú ma, ukrižujú, ale ja vstanem z mŕtvych“. Vtedy si ho Peter, ktorý sa už cíti tak trochu ako hlava skupiny, zavolá bokom. Evanjelium hovorí: „Pane, prosím ťa, toto nie“. A Ježiš, ktorý Petra chválil, ktorý mu povedal: „Ty si schránka zjavenia môjho Otca“, ho pokarhá. Hovorí mu: „Choď odo mňa, satan!“, čo je najhoršia urážka. Prečo to robí? Pretože Peter ho chce odvrátiť od jeho cesty kríža. Toto je veľké napomenutie prvého pápeža, Petra. Aj nám, pápežom, Ježiš hovorí, ak sa niekedy odchýlime od jeho plánu spásy: „Toto nie je moja cesta, je to cesta satanova.“ Prečo? Pretože sme hriešnici a môžeme sa vzdialiť. Dejiny nám ukazujú niektorých pápežov, ktorí uprednostnili inú cestu, hoci sa nikdy, nikdy nezmýlili vo viere. Je to pravda, nikdy, aj keď viedli svetský život. A keď sa [Peter] mýli vo viere, povie: 'Nie, to je satanovo. Mojou cestou je kríž. ' To znamená: moja dôvera je vložená do Ježišovho slova, ktoré mi dáva pevnosť, keď si ma vyberá, a dáva mi zaucho, keď sa mýlim.

Niekedy je veľmi ťažké čeliť výzvam a útokom sekulárneho sveta, ale som si istý, že ešte bolestnejšie je čeliť útokom zvnútra. To je to, čo hovorí „Ty si Peter“. Teraz ste Petrovým nástupcom, a aj keď prídu všetky tieto útoky, moci nezvíťazia, hovorí Božie slovo.

O akých silách hovorí, že nezvíťazia? Čo hovorí Ježiš?

Sily zla.

Zla, pekla! Čiže, keď svoju nádej nevkladáme do zjavenia Otca ani do Ježišovho vyvolenia, ale do iných prostriedkov, napríklad do peňazí. „Máme sa dobre, lebo máme peniaze“. Predstavte si kňaza, biskupa, ktorý hovorí: „Naša cirkev sa má dobre, máme laikov, ktorí nám dávajú peniaze, a tak sa ide vpred“. Nevkladaj do toho tvoju nádej, pretože inak sa zrútiš. Sú to sily pekla, nie sú to sily Otcovho zjavenia. Ježiša urážali, ukrižovali ho, a ak to urobili jemu, kto som ja, aby to neurobili mne? Ak takto zaobchádzali s Učiteľom, ktokoľvek z učeníkov, ktokoľvek z vás, nemusí to byť pápež, nič iné nežiada. Mnohí mučeníci v Cirkvi nás to učia.

Preklad: Zuzana Klimanová