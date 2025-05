Pápež prišiel medzi afrických veľvyslancov na púti za pokoj

Svätý Otec Lev XIV. v pondelok 26. mája popoludní prišiel nečakane do Baziliky sv. Petra, aby pozdravil účastníkov Jubilejnej púte veľvyslancov afrických krajín pri Svätej stolici i pri Talianskej republike za pokoj v Afrike. Prišiel na záver svätej omše, ktorej predsedal kard. Peter Turkson. Pápež zdôraznil, že pokrstení ľudia sú povolaní žiť svoju vieru každý deň a byť znamením nádeje vo svete.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Svätý Otec v spontánnom pozdrave v angličtine pripomenul, že Jubilejný rok 2025 „nás všetkých inšpiruje a vyzýva, aby sme hľadali nádej, ale aby sme zároveň boli aj jej znamením“. Okrem iného zdôraznil:

„Aké dôležité je, aby sa každý pokrstený cítil byť Bohom povolaný byť znamením nádeje v dnešnom svete.

Práve naša viera nám dáva silu. Je to naša viera, ktorá nám umožňuje vidieť svetlo Ježiša Krista v našom živote a pochopiť, aké dôležité je žiť našu vieru. A to nielen v nedeľu, nielen počas púte, ale každý deň, aby sme boli naplnení nádejou, ktorú nám môže dať jedine Ježiš Kristus, a aby sme všetci spoločne naďalej kráčali zjednotení ako bratia a sestry a chválili nášho Boha; aby sme si uvedomili, že všetko, čo máme a čím sme, je darom od Boha, a aby sme tieto dary dali do služby druhým.“

Svätý Otec veľvyslancom afrických krajín napokon povedal:

„Ďakujem vám za to, že žijete váš život, vašu vieru v Ježiša Krista.“

Svätú omšu pre veľvyslancov celebroval kardinál Peter Turkson a koncelebrovali kardinál Francis Arinze a arcibiskup Fortunatus Nwachukwu, sekretár Dikastéria pre evanjelizáciu.