Pápež Lev XIV. Školským bratom: Učiteľ má oltár v podobe katedry

Pri stretnutí so Spoločnosťou kresťanských škôl pri príležitosti 300. výročia ich schválenia Svätý Otec pripomenul prorockú aktuálnosť ich výchovno-vzdelávacieho poslania. Povzbudil bratov, aby aj dnes hľadali nové jazyky a nástroje v službe mladým a aby svojím zasvätením oživovali krstnú službu Cirkvi.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

bratom zo Spoločnosti kresťanských škôl

15. mája 2025

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami!

Vaša Eminencia,

drahí bratia a sestry, vitajte!

Veľmi sa teším, že vás môžem prijať pri príležitosti tretieho storočia od promulgácie buly In apostolicae dignitatis solio, ktorou pápež Benedikt XIII. schválil vašu kongregáciu a vašu rehoľnú regulu (26. januára 1725). Táto udalosť zároveň súvisí so 75. výročím vyhlásenia svätého Jána Krstiteľa de La Salle za „nebeského patróna všetkých vychovávateľov“ pápežom Piom XII. (porov. apoštolský list Quod ait, 15. mája 1950: AAS 12, 1950, 631-632).

Po troch storočiach je krásne vidieť, ako vaša prítomnosť naďalej prináša sviežosť bohatej a rozsiahlej výchovno-vzdelávacej skutočnosti, ktorej sa aj dnes v rôznych častiach sveta venujete s nadšením, vernosťou a duchom obety v službe formácie mladých.

Práve vo svetle týchto výročných udalostí by som sa s vami chcel zastaviť pri dvoch aspektoch vašich dejín, ktoré považujem za dôležité pre nás všetkých: pozornosti voči aktuálnosti a chápaní učenia v spoločenstve ako služby a poslania.

Začiatky vášho diela veľa vypovedajú o „aktuálnosti“. Svätý Ján Krstiteľ de La Salle začal svoje pôsobenie odpoveďou na prosbu laika Adriana Nyela, ktorý sa márne snažil udržať svoje „školy pre chudobných“. Váš zakladateľ v jeho prosbe o pomoc rozpoznal Božie znamenie, prijal túto výzvu a pustil sa do práce. Takto – bez toho, že by to pôvodne zamýšľal alebo očakával – dal vzniknúť novému systému vyučovania: kresťanským školám, bezplatným a otvoreným pre všetkých. Medzi inovatívne prvky, ktoré v tejto pedagogickej revolúcii zaviedol, patrilo vyučovanie zamerané na triedy, nie už na jednotlivých žiakov; používanie francúzskeho jazyka namiesto latinčiny ako vyučovacieho jazyka, prístupného všetkým; nedeľné vyučovanie, na ktorom sa mohli zúčastniť aj mladí, ktorí cez týždeň museli pracovať; zapojenie rodín do školského procesu podľa princípu „výchovného trojuholníka“, ktorý je platný aj dnes. Problémy, ktoré sa objavovali, ho namiesto znechutenia povzbudzovali k hľadaniu tvorivých odpovedí a k vykročeniu na nové, často neprebádané cesty.

To všetko nás prirodzene vedie k zamysleniu a ku kladeniu si dôležitých otázok: Aké sú dnes v prostredí mladých tie najnaliehavejšie výzvy, ktorým treba čeliť? Aké hodnoty treba podporovať? Na aké zdroje sa môžeme spoľahnúť?

Mladí dneška, tak ako tí v každej dobe, sú sopkou života, energie, citov a nápadov. Vidno to na úžasných veciach, ktoré dokážu vytvoriť v mnohých oblastiach. Aj oni však potrebujú pomoc, aby vedeli harmonicky rozvíjať toto bohatstvo a prekonať to, čo – hoci iným spôsobom než v minulosti – môže ešte stále brániť ich zdravému vývoju.

Ak napríklad v sedemnástom storočí bola latinčina pre mnohých neprekonateľnou komunikačnou bariérou, dnes sú tu iné prekážky. Myslime na izoláciu, ktorú spôsobujú čoraz rozšírenejšie vzťahové modely založené na povrchnosti, individualizme a citovej nestálosti; na šírenie spôsobov myslenia oslabených relativizmom; na prevahu rytmov a životného štýlu, v ktorých niet dosť priestoru pre počúvanie, uvažovanie a dialóg – či už v škole, v rodine alebo aj medzi rovesníkmi – a z čoho pramení osamelosť.

Ide o náročné výzvy, no aj my, podobne ako svätý Ján Krstiteľ de La Salle, ich môžeme premeniť na odrazové mostíky na objavovanie nových ciest, tvorbu vhodných nástrojov a osvojovanie si nových jazykov, ktorými budeme schopní naďalej oslovovať srdcia žiakov, povzbudzovať ich a pomáhať im s odvahou čeliť prekážkam, aby mohli v živote zo seba vydať to najlepšie podľa Božieho plánu. V tomto zmysle je chvályhodná vaša pozornosť, ktorú vo vašich školách venujete formácii učiteľov a budovaniu vychovávajúcich komunít, v ktorých je pedagogické úsilie obohacované príspevkom každého. Povzbudzujem vás, aby ste v tejto ceste pokračovali.

Rád by som sa však pristavil aj pri inom aspekte lasalliánskej reality, ktorý pokladám za dôležitý: pri vyučovaní prežívanom ako služba a poslanie, ako zasvätenie sa v Cirkvi. Svätý Ján Krstiteľ de La Salle nechcel, aby boli medzi učiteľmi kresťanských škôl kňazi, ale len „bratia“, aby bolo každé vaše úsilie – s Božou pomocou – zamerané na vzdelávanie žiakov. Rád hovorieval: „Vaším oltárom je katedra,“ čím vo svojej dobe uviedol do života niečo dovtedy nevídané: učiteľov a katechétov – laikov, ktorí sú v spoločenstve poverení skutočnou „službou“, podľa princípu evanjelizovať výchovou a vychovávať evanjelizáciou (porov. FRANTIŠEK, Príhovor účastníkom generálnej kapituly bratov kresťanských škôl, 21. mája 2022).

Tak sa charizma školy, ktorú prijímate prostredníctvom štvrtého sľubu výučby, javí aj dnes – popri tom, že je službou spoločnosti a vzácnym dielom lásky – ako jeden z najkrajších a najvýrečnejších prejavov onoho kňazského, prorockého a kráľovského úradu, ktorý sme všetci prijali v krste, ako zdôrazňujú dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Vo vašich vzdelávacích komunitách tak zasvätené osoby prorocky sprítomňujú krstnú službu, ktorá podnecuje všetkých (porov. dogmatická konšt. Lumen gentium, 44) – každého podľa jeho stavu a úloh, bez rozdielu – aby „ako živé údy [...] prispievali k rastu Cirkvi a jej neustálemu posväcovaniu“ (tamže, 33).

Z tohto dôvodu si želám, aby rástol počet povolaní k lasalliánskemu rehoľnému zasväteniu, aby boli podporované a rozvíjané – v školách i mimo nich – a aby v súčinnosti so všetkými ostatnými výchovno-formačnými prvkami pomáhali vzbudzovať u mladých, ktorí navštevujú vaše školy, radostné a plodné cesty svätosti.

Ďakujem vám za všetko, čo robíte! Modlím sa za vás a udeľujem vám apoštolské požehnanie, ktoré rád rozširujem na celú lasalliánsku rodinu.

Preklad Martin Jarábek