Misionári nádeje medzi národmi: Príhovor Svätého Otca zástupcom Pápežských misijných diel

Stretnutie so zástupcami Pápežských misijných diel (@Vatican Media)

Svätý Otec Lev XIV. sa vo štvrtok 22. mája prihovoril účastníkom výročného valného zhromaždenia Pápežských misijných diel, ktorí sa zišli z viac ako stodvadsiatich krajín sveta. Poďakoval im za obetavú službu pri šírení evanjelia a zdôraznil význam spoločenstva a univerzálnosti ako základných prvkov ich identity. Povzbudil ich, aby aj naďalej prinášali Kristovu nádej všetkým národom, osobitne tam, kde je Cirkev mladá a rastie.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

valnému zhromaždeniu Pápežských misijných diel, 22. mája 2025

Eminencia, Excelencie,

generálni sekretári, národní riaditelia a spolupracovníci Pápežských misijných diel,

drahí bratia a sestry!

Srdečne vítam vás všetkých, ktorí ste sa zišli zo viac ako stodvadsiatich krajín, aby ste sa zúčastnili na výročnom valnom zhromaždení Pápežských misijných diel. Na úvod chcem vyjadriť svoju vďačnosť vám i vašim spolupracovníkom za vašu obetavú službu, ktorá je nepostrádateľná pre misijné poslanie Cirkvi. Môžem to dosvedčiť aj na základe vlastnej pastoračnej skúsenosti z rokov mojej služby v Peru.

Pápežské misijné diela sú vskutku „hlavným prostriedkom“ na prebúdzanie misijnej zodpovednosti všetkých pokrstených a na podporu cirkevných komunít v oblastiach, kde je Cirkev mladá (porov. dekrét Ad gentes, 38). Vidíme to na Pápežskom diele šírenia viery, ktoré podporuje pastoračné a katechetické programy, výstavbu nových kostolov, zdravotnícku pomoc i vzdelávacie potreby na misijných územiach. Pápežské misijné dielo detí zasa podporuje kresťanskú formáciu detí, ako aj starostlivosť o ich základné potreby a ich ochranu. Podobne Pápežské dielo svätého apoštola Petra pomáha rozvíjať misijné povolania – kňazské i rehoľné –, zatiaľ čo Pápežská misijná únia sa usiluje formovať kňazov, rehoľníkov a celý Boží ľud pre misijné dielo Cirkvi.

(@Vatican Media)

Podnecovanie apoštolskej horlivosti medzi národmi zostáva podstatným prvkom obnovy Cirkvi, ako ju predpokladal Druhý vatikánsky koncil – a dnes je ešte naliehavejšie. Náš svet, zranený vojnou, násilím a nespravodlivosťou, potrebuje počuť evanjeliové posolstvo o Božej láske a zakúsiť zmierujúcu moc Kristovej milosti. V tomto zmysle je Cirkev ako celok, vo všetkých svojich členoch, čoraz viac povolaná byť „misijnou Cirkvou, ktorá otvára náruč svetu, ohlasuje Slovo… a stáva sa kvasom súladu pre ľudstvo“ (Homília na svätej omši pri začiatku Petrovho úradu, 18. mája 2025). Máme prinášať všetkým národom, ba každému stvoreniu, evanjeliový prísľub pravej a trvalej pokoja, ktorý je možný, lebo – slovami pápeža Františka – „Pán premohol svet a jeho neustály konflikt tým, že ho «zmieril krvou svojho kríža»“ (Evangelii gaudium, 229).

Preto vidíme dôležitosť šírenia ducha misijného učeníctva medzi všetkými pokrstenými a potrebu naliehavo prinášať Krista všetkým národom. V tejto súvislosti chcem poďakovať vám i vašim spolupracovníkom za každoročné úsilie pri príprave Svetového misijného dňa, ktorý sa slávi predposlednú októbrovú nedeľu. Je to veľká pomoc v mojej pastoračnej starostlivosti o miestne cirkvi, ktoré patria do pôsobnosti Dikastéria pre evanjelizáciu.

(@Vatican Media)

Dnes, podobne ako v dňoch po Turícach, Cirkev, vedená Duchom Svätým, kráča dejinami s dôverou, radosťou a odvahou, ohlasujúc Ježišovo meno a spásu, ktorá pramení z viery v pravdu Evanjelia. Pápežské misijné diela sú významnou súčasťou tohto veľkého úsilia. V rámci koordinácie formácie a oživovania misijného ducha na miestnej úrovni by som chcel požiadať národných riaditeľov, aby uprednostnili návštevy diecéz, farností a komunít – a tak pomáhali veriacim rozpoznať zásadný význam misijného poslania a podpory našich bratov a sestier v tých častiach sveta, kde je Cirkev mladá a rastie.

Na záver nášho dnešného stretnutia by som sa s vami chcel podeliť o úvahu nad dvoma charakteristickými prvkami vašej identity ako Pápežských misijných diel – nad spoločenstvom a univerzálnosťou. Ako Pápežské diela, ktoré sa delia o misijný mandát pápeža a biskupského kolégia, ste povolaní pestovať a ďalej šíriť víziu Cirkvi ako spoločenstva veriacich, oživovaného Duchom Svätým, ktorý nám umožňuje vstúpiť do dokonalej harmónie Najsvätejšej Trojice. Práve v Trojici majú všetky veci svoju jednotu. Táto dimenzia kresťanského života a poslania mi veľmi leží na srdci a odráža sa aj v slovách svätého Augustína, ktoré som si vybral za biskupské aj pápežské heslo: In Illo uno unum. Kristus je náš Spasiteľ a v ňom sme jedno – Božia rodina, presahujúca bohatú rozmanitosť jazykov, kultúr a skúseností.

(@Vatican Media)

Vedomie spoločenstva ako údov Kristovho tela nás prirodzene otvára k univerzálnemu rozmeru evanjelizačného poslania Cirkvi a vedie nás prekračovať hranice jednotlivých farností, diecéz a národov, aby sme sa s každým miestom a národom delili o vznešenosť poznania Ježiša Krista (porov. Flp 3, 8).

Obnovená pozornosť voči jednote a univerzálnosti Cirkvi zodpovedá presne pravému charizmu Pápežských misijných diel, ktorý by mal inšpirovať aj proces revízie stanov, do ktorého ste sa pustili. V tejto súvislosti dôverujem, že tento proces potvrdí členov Pápežských misijných diel na celom svete v ich povolaní byť kvasom misijnej horlivosti Božieho ľudu.

Drahí priatelia, slávenie tohto Svätého roka nás všetkých vyzýva, aby sme boli „pútnikmi nádeje“. Nadväzujúc na slová, ktoré si pápež František zvolil za tému tohtoročného Svetového misijného dňa, vás chcem na záver povzbudiť, aby ste naďalej boli „misionármi nádeje medzi národmi“. Vás, vašich dobrodincov a všetkých, ktorí spolupracujú na vašom vzácnom diele, zverujem do láskyplného príhovoru Márie, Matky Cirkvi, a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie ako záloh trvalej radosti a pokoja v Pánovi.

Preklad Martin Jarábek