Lev XIV. navštívil augustiniánov: Buďte si blízki, žite vo vzájomnom spoločenstve

Pápež v utorok 13. mája uskutočnil neohlásenú návštevu v generálnej kúrii Rádu svätého Augustína. Slávil svätú omšu v kaplnke komunity, potom obedoval so spolubratmi bratmi, ako to zvykol robiť, keď bol kardinálom. Generálny predstavený páter Moral v rozhovore pre Vatican News uvádza: Bola to rodinná návšteva.

Lev XIV. sa dnes krátko pred poludním vybral do generálnej kúrie Rádu svätého Augustína, ktorý bol jeho domovom 12 rokov, od roku 2001 do roku 2013, keď bol generálnym predstaveným augustiniánov. Čierne auto s pápežom prešlo z Vatikánu len niekoľko stoviek metrov, aby ho zaviezlo na Via Paolo VI., vedľa Berniniho kolonády, na súkromnú návštevu jeho rehoľnej rodiny.

Družnosť je pre augustiniánov prvou z dodržiavaných „noriem“, pretože ju predpísal biskup z Hippo v regule života svojich bratov: „Podstatným dôvodom, prečo ste zhromaždení pospolu, je to, aby ste v dome žili jednomyseľne a mali jednu dušu a jedno srdce smerujúce k Bohu.“

Stovky ľudí sa zhromaždili pred bránou augustiniánskej kúrie, aby uvideli pápeža vychádzať, pričom ich zastihol aj nečakaný lejak. Pápež opustil komunitu spolubratov okolo 15.00 h a pozdravil tých, ktorí ho čakali. Generálny prior páter Alejandro Moral pre vatikánske médiá uviedol, že pápež predsedal eucharistickej liturgii v kaplnke generálnej kúrie, po ktorej nasledoval obed.

O aké stretnutie išlo?

Chodieval sem zvyčajne na obed a chcel sa za to poďakovať komunite. Prišiel sláviť eucharistiu a obedovať s nami. Bola to rodinná návšteva, poďakovanie. Bol to veľmi, veľmi dôverný, veľmi príjemný spoločný čas. Pretože on všetkých pozná a my všetci poznáme jeho, a preto ide o pekné chvíle.

Strávili ste spolu nejaký ten čas?

Áno, ale prišli ho pozdraviť aj iní ľudia: robotníci, ktorí s nami pracujú, kuchári.

Bola to družná chvíľa?

Áno. Bola to jeho prvá návšteva ako pápeža, všetci sme boli veľmi šťastní.

Čo vám povedal?

Že si máme byť vždy navzájom nablízku, žiť, ako žiada svätý Augustín, spoločenstvo.

Preklad: Zuzana Klimanová