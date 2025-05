Krátky životopis Leva XIV.

Prvý augustiniánsky pápež má takmer 70 rokov. Zvolil si meno Lev XIV. Bývalý prefekt Kongregácie pre biskupov bol zvolený o 18.07 hod. Je 267. pápežom v dejinách.

Robert Francis PREVOST, O.S.A.

Robert Francis Prevost, O.S.A., bývalý prefekt Dikastéria pre biskupov, emeritný arcibiskup-biskup Chiclayo, sa narodil 14. septembra 1955 v Chicagu (Illinois, Spojené štáty americké). V roku 1977 vstúpil do noviciátu Rehole svätého Augustína (O.S.A.) v provincii Našej Panej Dobrej rady v Saint Louis. Dňa 29. augusta 1981 zložil slávnostné sľuby. Študoval na Catholic Theological Union v Chicagu, kde získal titul z teológie.

Vo veku 27 rokov ho rehoľa vyslala do Ríma, aby študoval kánonické právo na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského (Angelicum). Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1982. Licenciát získal v roku 1984 a následne bol vyslaný na misie do Chulucanas v Piure v Peru (1985 – 1986).

V roku 1987 získal doktorát s dizertáciou na tému: „Úloha miestneho priora v Reholi svätého Augustína“. V tom istom roku bol zvolený za direktora pre povolania a misie augustiniánskej provincie „Matky Dobrej rady“ v Olympia Fields, v štáte Illinois (USA). V roku 1988 bol vyslaný na misie do Trujilla ako riaditeľ spoločného formačného projektu pre augustiniánskych kandidátov z vikariátov Chulucanas, Iquitos a Apurímac. Tam pôsobil ako prior komunity (1988 – 1992), formačný direktor (1988 – 1998) a vychovávateľ profesov (1992 – 1998). V arcidiecéze Trujillo pôsobil ako súdny vikár (1989 – 1998), profesor kánonického práva, patristiky a morálnej teológie v kňazskom seminári „San Carlos e San Marcelo“.

V roku 1999 bol zvolený za provinciála provincie „Matky Dobrej rady“ (Chicago). Po dvoch a pol roku ho generálny kapitula zvolila za generálneho priora, pričom tento úrad mu bol zverený opätovne na generálnej kapitule v roku 2007. V októbri 2013 sa vrátil do svojej provincie (Chicago), kde pôsobil ako vychovávateľ profesov a provinciálny vikár až do chvíle, keď ho pápež František 3. novembra 2014 vymenoval za apoštolského administrátora diecézy Chiclayo v Peru a zároveň ho povýšil do hodnosti titulárneho biskupa sufránskeho. Canonické prevzatie diecézy sa uskutočnilo 7. novembra za prítomnosti apoštolského nuncia Jamesa Patricka Greena. Biskupskú vysviacku prijal 12. decembra, na sviatok Panny Márie Guadalupskej, v diecéznej katedrále. Biskupom Chiclayo sa stal 26. septembra 2015. Od marca 2018 bol druhým podpredsedom Peruánskej biskupskej konferencie. Pápež František ho vymenoval za člena Kongregácie pre klérus v roku 2019 a za člena Kongregácie pre biskupov v roku 2020.

Dňa 15. apríla 2020 ho pápež vymenoval za apoštolského administrátora diecézy Callao.

Od 30. januára 2023 je prefektom Dikastéria pre biskupov a predsedom Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.

Dňa 6. februára 2025 ho Svätý Otec František povýšil do hodnosti kardinála-biskupa a priradil mu titul suburbikárnej cirkvi v Albane.

Pápež František ho kreoval za kardinála na konzistóriu 30. septembra 2023 a pridelil mu diakoniu svätej Moniky.

Je členom:

dikastérií: pre evanjelizáciu – sekcia pre prvú evanjelizáciu a nové partikulárne cirkvi; pre náuku viery; pre východné cirkvi; pre klérus; pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života; pre kultúru a vzdelávanie; pre legislatívne texty;

Pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán.