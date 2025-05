Bartolomej I. o stretnutí s Levom XIV.: „Chce prísť do Nicey“

Pápež Lev XIV. v pondelok 19. mája prijal na audiencii ekumenického patriarchu Konštantínopolu. Hovorili o dôležitosti podpory a prehĺbenia teologického dialógu medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou, ako aj o potrebe spoločnej angažovanosti za mier a životné prostredie. V popoludňajších hodinách sa Bartolomej I. prišiel pomodliť k hrobu svojho „najdrahšieho priateľa“ pápeža Františka do Baziliky Santa Maria Maggiore.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

Ekumenický patriarcha Konštantínopolu Bartolomej I. sa v Ríme v nedeľu zúčastnil na svätej omši, ktorou sa oficiálne začala služba petrovská služba pápeža Leva XIV. V pondelok spolu na audiencii viedli prvý dôverný dialóg, vymenili si dary a obnovili spoločný záväzok snažiť sa o podporovanie mieru a ochranu životného prostredia. Vyslovili tiež želanie opäť sa stretnúť v Nicei pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu.

Bartolomej I. v Bazilike Santa Maria Maggiore vzdal hold zodsnulému pápežovi Františkovi. predniesol piesne a modlitby za jeho dušu a na hrob mu položil kyticu bielych ruží.

S pápežom Františkom sa stretol viac než desaťkrát. V apríli 2016, absolvovali ich prvú spoločnú cestu na ostrov Lesbos spolu s Ieronymosom, arcibiskupom Atén a celého Grécka.

Ako uviedol ekumenický patriarcha pre taliansku katolícku televíziu TV2000 ohľadom cesty do Nicey, s pápežom Levom „nestanovili konkrétny dátum, ale má to byť určite tento rok,“ povedal pravoslávny prímas a ako možný termín uviedol november, keď sa slávi sviatok apoštola svätého Ondreja. „Je to naša túžba, aj naše prianie,“ povedal, „a bolo by nám cťou privítať Jeho Svätosť pápeža Leva, azda na jeho prvej ceste mimo Vatikánu, a aj na oficiálnej návšteve Konštantínopolskej cirkvi, ekumenického patriarchátu“.