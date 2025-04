Pápež v apríli vyzýva k modlitbe za správne využívanie techniky

„Modlime sa, aby využívanie nových technológií nenahrádzalo ľudské vzťahy, rešpektovalo ľudskú dôstojnosť a pomáhalo riešiť krízy našej doby“. Tak znie úmysel Svetovej siete modlitby s pápežom (Apoštolát modlitby) na mesiac apríl.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Svätý Otec vo videu v rodnej španielčine vysvetľuje:

„Ako by som si prial, aby sme sa menej pozerali na obrazovky a viac si hľadeli do očí!

Ak trávime viac času s mobilom než s ľuďmi, niečo nie je v poriadku. Obrazovka nám dáva zabudnúť, že za ňou sú skutoční ľudia, ktorí dýchajú, smejú sa a plačú.

Je pravda, že technológia je plodom inteligencie, ktorú nám dal Boh. Treba ju však používať dobre. Nemôže prinášať úžitok len niekoľkým, zatiaľ čo ostatní sú vylúčení.

Čo by sme teda mali robiť? Používať technológiu na zjednocovanie, nie na rozdeľovanie. Na pomoc chudobným. Na zlepšovanie života chorých a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Využívať technológie na starostlivosť o náš spoločný domov. Na to, aby sme sa stretávali ako bratia a sestry.

Pretože keď hľadíme jeden druhému do očí, zistíme, na čom skutočne záleží: že sme bratia, sestry, deti toho istého Otca.

Modlime sa, aby používanie nových technológií nenahrádzalo ľudské vzťahy, rešpektovalo dôstojnosť ľudí a pomáhalo čeliť krízam našej doby.“

Aprílový úmysel slovenských biskupov: Za naše farnosti a spoločenstvá, aby sme dokázali žiť v pokoji a vzájomnej úcte a rešpektovali dôstojnosť každého človeka