Pápež: Nie je náhoda, že ako Šimon z Cyrény stretávaš trpiacich

„Tvárou v tvár hroznej nespravodlivosti zla nie je nesenie Kristovho kríža nikdy zbytočné; práve naopak, je to najkonkrétnejší spôsob účasti na jeho spasiteľskej láske“ – zdôraznil Svätý Otec František v homílii počas svätej omše na Palmovú nedeľu. Slová pápežovej meditácie prečítal kardinál Leonardo Sandri, emeritný prefekt Dikastéria pre východné cirkvi.

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA

Palmová nedeľa

13. apríla 2025

„Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ (Lk 19,38). Takto zástup oslavuje Ježiša, keď vstupuje do Jeruzalema. Mesiáš prechádza bránou svätého mesta, ktorá je dokorán otvorená, aby prijala Toho, ktorý o niekoľko dní z nej vyjde prekliaty a odsúdený, s krížom na pleciach.

Aj my sme dnes nasledovali Ježiša – najprv v radostnom sprievode a potom na bolestnej ceste, čím sme otvorili Svätý týždeň, ktorý nás pripravuje na slávenie Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania.

Keď sa pozeráme do tvárí vojakov a na slzy žien v zástupe, upriamuje sa naša pozornosť na neznámeho muža, ktorého meno sa v evanjeliu objavuje nečakane: Šimon z Cyrény. Tohto muža vojaci prinútili, aby „vzali kríž a položili ho na neho, aby ho niesol za Ježišom“ (Lk 23,26). Práve vtedy prichádzal z poľa, prechádzal okolo a narazil na udalosť, ktorá ho celkom zasiahla, ako ťažké drevo, ktoré mu položili na plecia.

Kým kráčame smerom na Kalváriu, zastavme sa na chvíľu pri Šimonovom geste, vciťme sa do jeho srdca, sledujme jeho kroky vedľa Ježiša.

Jeho gesto je takpovediac dvojznačné. Na jednej strane je Šimon z Cyrény prinútený niesť kríž – nepomáha Ježišovi z presvedčenia, ale z donútenia. Na druhej strane sa stáva priamym účastníkom Pánovho utrpenia. Ježišov kríž sa stáva Šimonovým krížom. Nie však tým krížom toho Šimona, ktorého nazývali Petrom, a ktorý sľuboval, že bude Majstra vždy nasledovať. Ten Šimon zmizol v noci zrady po tom, čo vyhlásil: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia aj na smrť“ (Lk 22,33). Za Ježišom teraz nekráča učeník, ale tento cyrénsky Šimon. A predsa Majster jasne učil: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, každý deň berie svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23). Šimon z Galiley hovorí, ale nekoná. Šimon z Cyrény koná, ale nič nepovie: medzi ním a Ježišom nezaznie ani slovo, nevedú žiadny dialóg. Medzi ním a Ježišom je iba drevo kríža.

Ak chceme vedieť, či Cyrenský pomohol vyčerpanému Ježišovi alebo ním pohŕdal, či kríž nesie, alebo ho len znáša, musíme nazrieť do jeho srdca. Práve keď sa má otvoriť Božie srdce, prebodnuté bolesťou, ktorá odhaľuje jeho milosrdenstvo, ľudské srdce zostáva zatvorené. Nevieme, čo sa odohráva v srdci Šimona z Cyrény. Vcíťme sa do jeho kože: cítime hnev alebo súcit, smútok alebo odpor? Ak si spomíname, čo Šimon urobil pre Ježiša, spomeňme si aj na to, čo Ježiš urobil pre Šimona – ako aj pre mňa, pre teba, pre každého z nás: vykúpil svet. Drevený kríž, ktorý Šimon znáša, je kríž Krista, ktorý nesie hriech celého ľudstva. Niesol ho z lásky k nám, v poslušnosti Otcovi (porov. Lk 22,42), trpiac s nami a za nás. Práve týmto nečakaným a znepokojujúcim spôsobom sa Cyrenský stáva súčasťou dejín spásy, v ktorých nie je nikto cudzí, nikto vylúčený.

Nasledujme teda Šimonove kroky, lebo nám ukazuje, že Ježiš prichádza ku každému človeku, v každej situácii. Keď vidíme zástupy mužov a žien, ktorých nenávisť a násilie vrhajú na cestu kríža, pamätajme, že Boh túto cestu premieňa na miesto vykúpenia, lebo po nej kráčal a obetoval svoj život za nás. Koľko cyrénskych dnes nesie Kristov kríž! Rozpoznávame ich? Vidíme Pána v ich tvárach zničených vojnou a biedou? Tvrdá skutočnosť zla, akokoľvek nespravodlivá, robí z nesenia Kristovho kríža najkonkrétnejší spôsob, ako sa zúčastniť na jeho spasiteľskej láske.

 

Ježišovo umučenie sa premieňa na súcit, keď podávame ruku tomu, kto už nevládze, keď dvíhame toho, kto padol, keď objímame toho, kto je zdrvený. Bratia a sestry, aby sme mohli zakúsiť tento veľký zázrak milosrdenstva, vyberme si počas Svätého týždňa, ako budeme niesť kríž: nie na krku, ale v srdci. Nielen ten svoj, ale aj kríž tých, ktorí trpia vedľa nás – možno toho neznámeho človeka, ktorého nám „náhoda“ – ale je to naozaj len náhoda? – postavila do cesty. Pripravme sa na Pánovu Veľkú noc tak, že sa staneme cyrénskymi jedni pre druhých.

Preklad Martin Jarábek