Pápež na Veľkú noc: Zmŕtvychvstalý Kristus otvára náš život nádeji

Tu je najväčšia nádej nášho života: môžeme žiť túto chudobnú, krehkú a zranenú existenciu tak, že sa budeme držať Krista, pretože on zvíťazil nad smrťou, premohol našu temnotu a zvíťazil nad temnotou sveta, aby sme s ním mohli žiť v radosti, navždy, zdôraznil Svätý Otec v pripravenej homílii na svätú omšu pri príležitosti slávnosti Zmŕtvychvstania Pána. Liturgii na Svätopeterskom námestí predsedal kardinál Angelo Comastri.

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, 20. apríla 2025

Mária Magdaléna, keď videla, že kameň od hrobu bol odvalený, bežala to oznámiť Petrovi a Jánovi. Aj títo dvaja učeníci, keď prijali túto prekvapujúcu správu, vyšli von a – ako hovorí evanjelium – „obaja bežali spoločne“ (Jn 20, 4). Všetky postavy veľkonočných udalostí utekajú! A tento „beh“ na jednej strane vyjadruje obavu, že odniesli telo Pána, no na druhej strane beh Magdalény, Petra a Jána vyjadruje túžbu, pohnutie srdca a vnútorné nastavenie človeka, ktorý hľadá Ježiša. On naozaj vstal z mŕtvych, a preto už nie je v hrobe. Treba ho hľadať inde.

Čítaj tiež 20/04/2025 Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka z lodžie vatikánskej baziliky. Text prečítal Mons. Diego Ravelli, majster liturgických slávení Svätého Otca.

Toto je veľkonočné ohlasovanie: Ježiša treba hľadať inde. Kristus vstal, je živý! Neostal väzňom smrti, už nie je zabalený v plátnach, a preto ho nemožno uzavrieť do pekného príbehu, nemožno z neho urobiť hrdinu minulosti alebo ho vnímať ako sochu uloženú v muzeálnej sále! Naopak, treba ho hľadať, a preto nemôžeme ostať stáť na mieste. Musíme sa dať do pohybu, vyjsť, aby sme ho hľadali: hľadať ho v živote, hľadať ho v tvárach bratov a sestier, hľadať ho v každodennosti, hľadať ho všade inde, len nie v tom hrobe.

Hľadajme ho stále. Pretože ak vstal z mŕtvych, je prítomný všade, prebýva medzi nami, skrýva sa a zároveň sa zjavuje aj dnes v sestrách a bratoch, ktorých stretávame na ceste, v tých najnenápadnejších a najnečakanejších situáciách nášho života. On je živý a zostáva stále s nami, plače slzy s tými, ktorí trpia, a rozmnožuje krásu života v drobných skutkoch lásky každého z nás.

Preto veľkonočná viera, ktorá nás otvára stretnutiu so zmŕtvychvstalým Pánom a disponuje nás, aby sme ho prijali do nášho života, nie je vôbec statickou záležitosťou či pohodlným uvelebením sa v náboženských istotách. Naopak, Veľká noc nás uvádza do pohybu, núti nás bežať ako Mária Magdaléna a učeníci; pozýva nás, aby sme mali oči schopné „vidieť ďalej“, aby sme rozpoznali Ježiša, Živého, Boha, ktorý sa nám zjavuje, ktorý sa aj dnes sprítomňuje, prihovára sa nám, predchádza nás a prekvapuje. Podobne ako Mária Magdaléna, aj my môžeme denne zažívať skúsenosť, že Pána strácame, no zároveň každý deň môžeme bežať, aby sme ho znovu našli, s istotou, že on sa dáva nájsť a osvecuje nás svetlom svojho zmŕtvychvstania.

Bratia a sestry, toto je najväčšia nádej nášho života: môžeme žiť tento chudobný, krehký a zranený život pevne spojený s Kristom, lebo on zvíťazil nad smrťou, víťazí nad našou temnotou a zvíťazí nad temnotami sveta, aby sme mohli žiť s ním v radosti naveky. K tomuto cieľu, ako hovorí apoštol Pavol, bežme aj my, „zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou“ (porov. Flp 3, 12-14). Ponáhľajme sa teda v ústrety Kristovi svižným krokom Magdalény, Petra a Jána.

Jubileum nás vyzýva, aby sme v sebe obnovili dar tejto nádeje, aby sme do nej ponorili naše bolesti a naše nepokoje, aby sme ňou nakazili ňou tých, ktorých stretávame na našej ceste, a aby sme vložili do tejto nádeje budúcnosť svojho života a osud celého ľudstva. Preto nemôžeme zaparkovať naše srdce v ilúziách tohto sveta ani ho uzatvárať v smútku. Musíme bežať, plní radosti. Bežme v ústrety Ježišovi, znovu objavme nevýslovnú milosť byť jeho priateľmi. Nech jeho Slovo života a pravdy osvetľuje našu cestu. Ako povedal veľký teológ Henri de Lubac, „malo by nám postačiť pochopiť toto: kresťanstvo je Kristus. Nie, naozaj, nič iné ako toto neexistuje. V Kristovi máme všetko“. (Les responsabilités doctrinales des catholiques dans le monde d’aujourd’hui, Paris 2010, 276).

A práve toto „všetko“, ktorým je vzkriesený Kristus, otvára náš život nádeji. On žije, aj dnes chce obnovovať náš život. Jemu, víťazovi nad hriechom a smrťou, chceme povedať:

„Pane, v tento sviatočný deň ťa prosíme o tento dar: aby sme aj my boli noví, schopní žiť túto večnú novosť. Zotri z nás, Bože, smutný prach zvyku, únavy a sklamania. Daruj nám radosť prebúdzať sa každé ráno s očami schopnými žasnúť nad novými farbami, nad každým novým a neopakovateľným ránom. [...] Všetko je nové, Pane, nič sa neopakuje, nič nie je staré.“ (A. Zarri, Quasi una preghiera).

Sestry a bratia, vo veľkonočnom úžase viery, s očakávaním pokoja a oslobodenia v srdci, môžeme povedať: S tebou, Pane, je všetko nové. S tebou všetko začína nanovo.

Preklad Martin Jarábek