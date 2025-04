Pápež František píše Slovákom: Vaša púť je znakom túžby obnoviť si vieru

Svätý Otec František pokračuje v domácej liečbe preto jeho príhovor v Bazilike sv. Petra prečítal Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka.

Drahí bratia v biskupskej službe,

drahí kňazi, rehoľníci a rehoľníci,

drahé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Veľmi som chcel byť prítomný medzi vami, môcť s vami zdieľať tento moment viery a spoločenstva, ale som ešte stále v rekonvalescencii, a tak sa s vami spájam srdcom a modlitbou.

Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli do Ríma na Národnú púť v tomto jubilejnom roku. Pozdravujem Jeho Excelenciu Mons Bernarda Bobera, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, biskupov, kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov. Srdečný pozdrav patrí aj občianskym predstaviteľom, zvlášť pozdravujem pána prezidenta Petra Pellegriniho.

Vaša púť je konkrétnym znakom túžby obnoviť vieru, posilniť puto s Petrovým nástupcom a radostne svedčiť o nádeji, ktorá nezahanbuje (porov. Rim 5, 5), pretože sa rodí z lásky, čo prúdi z prebodnutého Kristovho Srdca a vlieva sa do nás Duchom Svätým. Jubileum nás pozýva, aby sme sa stali celoživotnými pútnikmi tejto nádeje, a cesta do Ríma, s prechodom cez sväté brány, spolu s návštevou hrobov apoštolov a mučeníkov, je zárukou každodenného kráčania, tiahnuceho sa k večnosti. Pre vás, moji slovenskí bratia a sestry, je to cesta, ktorá je súčasťou bohatej kresťanskej tradície vašej krajiny, živenej svedectvom svätých Cyrila a Metoda a mnohých ďalších svätcov a svätíc, ktorí ju už viac ako tisíc rokov zavlažujú Kristovým evanjeliom.

Drahí moji, viera je poklad, o ktorý sa treba s radosťou deliť. Každá doba so sebou prináša výzvy a ťažkosti, ale aj príležitosti rásť v dôvere a odovzdanosti Bohu. A podobne ako Panna Mária, ktorá svojím pokorným a odvážnym „áno“ otvorila dvere k vykúpeniu sveta, aj naše jednoduché, ale úprimné „áno“ sa môže v Božích rukách stať nástrojom na uskutočnenie niečoho veľkého. Prijať jeho plán neznamená mať už všetky odpovede, ale dôverovať, že tam, kam nás vedie, nás aj predchádza svojou milosťou. Povedať „áno“ môže byť spôsobom, ako dnes otvoriť nové horizonty viery, nádeje a pokoja pre nás, ale aj pre tých, ktorých nám Pán posiela do cesty. Synodálnym štýlom počúvajte, čo Duch hovorí vašim cirkvám, nemajte strach z neznámeho, ale objavujte v ňom iniciatívu Boha, ktorý vždy prekvapuje.

Sestry a bratia, pokračujte v spoločnom kráčaní, pastieri a veriaci, so zrakom upretým na Ježiša, ktorý je našou spásou. Nech vás vedie a ochraňuje Panna Mária, patrónka Slovenska, ktorú si uctievate ako Sedembolestnú a ktorá je práve pre svoje zjednotenie sa s umučením svojho Syna, Matkou nádeje. Srdečne žehnám vás všetkých, vaše rodiny a váš národ. Nezabudnite sa za mňa modliť.

František