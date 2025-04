Pápež František, dvanásť rokov novej dynamiky a otvorených dverí

Pontifikát Jorgeho Maria Bergoglia medzi cestami, reformami, dokumentmi, cirkevnou reštrukturalizáciou, záväzkami za mier, pre chudobných a migrantov, v horizonte inovácií a bratstva.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Vo viacerých veciach mal pápež František prvenstvo. Bol to prvý jezuitský pápež, prvý pápež pôvodom z Latinskej Ameriky, prvý, ktorý si zvolil meno František bez číslovky, prvý, ktorý bol zvolený ešte za života svojho predchodcu, prvý, ktorý sa zdržiaval mimo Apoštolského paláca, prvý, ktorý navštívil krajiny, do ktorých pápež predtým neprišiel - od Iraku až po Korziku -, prvý podpísal Deklaráciu o bratstve s jednou z hlavných islamských autorít. Bol tiež prvým pápežom, ktorý vytvoril Radu kardinálov na riadenie Cirkvi, ktorý pridelil zodpovedné úlohy ženám a laikom v kúrii, ktorý začal synodu so zapojením Božieho ľudu, ktorý zrušil pápežské tajomstvo v prípadoch sexuálneho zneužívania a odstránil trest smrti z katechizmu. Viedol Cirkev, kým vo svete zúrila nie jedna vojna, ale mnohé vojny, malé i veľké, ktoré sa vedú „po častiach“ na rôznych kontinentoch. Vojny, ktoré „sú vždy porážkou“, ako opakoval vo viac ako 300 výzvach, aj keď mu chýbal hlas, ktoré od vypuknutia násilia na Ukrajine a Blízkom východe zaberali všetky posledné verejné vyhlásenia.

Skúšky

Pápež František, rodený Jorge Mario Bergoglio, by však pravdepodobne nechcel, aby sa pojem „prvý“ spájal s jeho pontifikátom, ktorý sa v týchto 12 rokoch tvaroval nie na dosiahnutie cieľov alebo získanie primátov, ale na začatie „procesov“. Procesy prebiehajúce, procesy ukončené alebo vzdialené, procesy, ktoré sú pravdepodobne nezvratné aj pre jeho nástupcov na Petrovom stolci. Činnosti, ktoré vytvárajú „nové dynamizmy“ v spoločnosti a v Cirkvi - ako napísal v pláne pontifikátu Evangelii gaudium - vždy v horizonte stretnutia, výmeny a kolegiality.

Z konca sveta

„Začnime túto cestu, biskup a ľud,“ boli prvé slová, ktoré zazneli z Lodžie požehnania v neskorý večer 13. marca 2013 k davu, ktorý zaplnil Námestie sv. Petra po odstúpení Benedikta XVI. Tento dav novozvolený 76-ročný pápež, ktorého zvolili jeho bratia kardináli „z konca sveta“, požiadal o požehnanie. Odrecitoval s ľudom Zdravas Mária, pričom sa potkol v taliančine, ktorú doteraz vytrvalo necvičil, vzhľadom na zriedkavé návštevy pastiera z Buenos Aires v Ríme, pripraveného hneď po konkláve zbaliť si kufre. A ľudu chcel na druhý deň vzdať svoju úctu zblízka tým, že sa odviezol do farnosti Sant'Anna a potom do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde poďakoval pri ikone Salus Populi Romani, ochrankyni svojho pontifikátu, ktorej naďalej vzdával úctu v každej silnej chvíli. A práve v libérijskej bazilike chce byť pochovaný.

Pastier uprostred ľudu

Blízkosť k ľuďom, dedičstvo argentínskej služby, pápež prejavoval vo všetkých nasledujúcich rokoch rôznymi spôsobmi: návštevami vatikánskych zamestnancov na úradoch, piatkami milosrdenstva v rámci Jubilea 2016 na miestach opustenosti a vylúčenia, slávením Zeleného štvrtka vo väzniciach, domovoch dôchodcov a centrách prijatia, dlhým putovaním po farnostiach na rímskych predmestiach, nečakanými návštevami a telefonátmi. A prejavil ju pri každej apoštolskej ceste, počnúc prvou do Brazílie v roku 2013, ktorú zdedil po pápežovi Benediktovi a z ktorej si pamätáme fotografiu pápežovho popamobilu uviaznutého uprostred davu.

Prvý pápež v Iraku

Štyridsaťsedem bolo medzinárodných pútí argentínskeho pápeža, ktoré sa uskutočnili na základe udalostí, pozvaní od úradov, misií, ktoré sa mali vykonať, alebo nejakého vnútorného „hnutia“, ako sám prezradil počas spiatočného letu z Iraku. Áno, skutočne Irak: tri dni v marci 2021 medzi Baghadom, Urom, Erbilom, Mosulom a Qaraqoshom, krajinami a dedinami s ešte stále zjavnými jazvami teroristickej matérie, s krvou na stenách a stanmi vysídlených ľudí pozdĺž ciest, uprostred pandémie Covidu a všeobecných obáv o bezpečnosť. Cesta, ktorú mnohí neodporúčali kvôli zdraviu a riziku útokov. Bola to cesta, ktorú chcel za každú cenu. „Najkrajšia“ cesta, ako sa vždy zveroval sám pápež František, prvý pápež, ktorý vstúpil na Abrahámovu zem, kam sa nepodarilo ísť Jánovi Pavlovi II. a rokoval so šiitským vodcom Al-Sistanim.

Svätá brána v Bangui a najdlhšia cesta do juhovýchodnej Ázie a Oceánie

Do Iraku ho viedla dobrá urputnosť, rovnaká ako tá, ktorá ho v roku 2015 zaviedla do Bangui, hlavného mesta Stredoafrickej republiky zraneného občianskou vojnou, ktorá v tých istých dňoch návštevy zanechala na uliciach mŕtvych. V africkej krajine, kam podľa svojich slov chcel ísť aj za cenu skoku „s padákom“, pápež František otvoril Svätú bránu Jubilea milosrdenstva počas dojímavej ceremónie, ktorá zároveň predstavuje rekord Svätého roka otvoreného nie v Ríme, ale v jednej z najchudobnejších oblastí sveta. A možno to definovať aj ako dobrú tvrdohlavosť, ktorá oživila rozhodnutie podniknúť v septembri 2024 vo veku 87 rokov najdlhšiu cestu pontifikátu: Indonézia, Papua-Nová Guinea, Východný Timor, Singapur. Pätnásť dní, dva kontinenty, štyri časové pásma, 32 814 km precestovaných lietadlom. Štyri rôzne svety, z ktorých každý predstavuje hlavné témy magistéria: bratstvo a medzináboženský dialóg, periférie a klimatická núdza, zmierenie a viera, bohatstvo a rozvoj v službe chudobe.

Z Lampedusy do Džuby

A nemožno zabudnúť ani na prvú cestu mimo Ríma, na malý ostrov Lampedusa, dejisko veľkých migračných tragédií, s vencom kvetov hodeným na stredomorský „cintorín pod holým nebom“. Výpoveď sa zopakovala aj pri dvojnásobnej ceste na Lesbos (2016 a 2021) v kontajneroch a stanoch utečencov a vysídlencov.

V histórii pontifikátu sa zapísala aj cesta do Svätej zeme (2014); do Švédska, do Lundu (2016) na oslavy 500. výročia luteránskej reformácie; do Kanady (2022) s prosbou o odpustenie pôvodnému obyvateľstvu za zneužívanie, ktorému boli vystavení predstavitelia Katolíckej cirkvi. A potom do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu (2023), pričom v poslednej etape sa o to podelili anglikánsky prímas, arcibiskup Justin Welby, a moderátor Valného zhromaždenia Škótskej cirkvi Ian Greenshields, aby zdôraznili ekumenickú vôľu uzdraviť rany národa. Tie isté, o ktorých zahojenie prosil juhosudánskych lídrov, ktorí sa v roku 2019 zišli na dvojdňových rekolekciách v Dome sv. Marty, zakončil prekvapivým gestom bozkávania nôh.

A opäť Kuba a Spojené štáty (2015), cesta, ktorá spečatila nadviazanie diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Historická udalosť, pre ktorú František strávil mesiace, keď posielal listy Barackovi Obamovi a Raúlovi Castrovi, v ktorých ich vyzýval, aby „začali novú etapu“. Bol to samotný Obama, kto sa pontifikovi verejne poďakoval. V Havane sa uskutočnilo aj stretnutie s moskovským pravoslávnym patriarchom Kirillom a podpísanie spoločného vyhlásenia, ktorého cieľom je uviesť do praxe „ekumenizmus lásky“, záväzok kresťanov k bratskejšiemu ľudstvu. Záväzok, ktorý sa po rokoch stal tragicky aktuálnym a trochu zanedbaným, keď v srdci Európy vypukla vojna.

Podpis Deklarácie o ľudskom bratstve v Abú Zabí

V neposlednom rade Abú Zabí (2019) a Dokument o ľudskom bratstve podpísaný spolu s veľkým imámom al-Tayebom, čím sa zavŕšilo upravenie vzťahov so sunnitskou univerzitou Al-Azhar, ktoré sa začalo objatím v Santa Marte a skončilo podpisom textu, ktorý sa okamžite stal základným kameňom islamsko-kresťanského dialógu, preneseného aj do rôznych ústav.

Encykliky

Skúsenosti, dialógy, gestá prežité na týchto cestách sa pretavili do dokumentov pontifikátu. Štyri encykliky: prvá, Lumen fidei, na tému viery, štyri ruky s Benediktom XVI; potom Laudato si', výzva na vyvolanie „zmeny kurzu“ pre „spoločný domov“, ktorý zrážajú na kolená klimatické zmeny a vykorisťovanie, a na podnietenie činnosti na odstránenie biedy a spravodlivého prístupu k zdrojom planéty. Tretia encyklika, Fratelli Tutti, chrbtica Magistéria, plod dokumentu z Abú Zabí, proroctvo - pred vypuknutím nových vojen - o bratstve ako jedinej ceste vpred pre budúcnosť ľudstva. Nakoniec Dilexit Nos vrátiť sa k tradícii a aktuálnosti myšlienky „o ľudskej a božskej láske Ježišovho srdca“ a vyslať posolstvo svetu, ktorý akoby stratil srdce.

Apoštolské exhortácie a Motu proprio

Existuje sedem apoštolských exhortácií: od spomínanej Evangelii gaudium po C'est la confiance, k 150. výročiu narodenia Terézie od Dieťaťa Ježiša. Medzi nimi postsynodálne exhortácie - Amoris Laetitia (Synoda o rodine), Christus Vivit (Synoda o mladých ľuďoch), Querida Amazonia (Synoda pre panamskú oblasť) -, Gaudete et Exsultate o výzve k svätosti v súčasnom svete, Laudate Deum, ideálne pokračovanie Laudato si ' na dokončenie jeho výzvy reagovať na matku Zem pred „bodom zlomu“.

Bolo vydaných takmer 60 Motu proprio na rekonfiguráciu štruktúr Rímskej kúrie a územia Rímskej diecézy, na úpravu kánonického práva a vatikánskeho súdneho systému, na vydanie prísnejších noriem a postupov v boji proti zneužívaniu. Ide o dokument Vos estis lux mundi, ktorý zahŕňal výsledky, indície a odporúčania zo samitu o ochrane maloletých vo Vatikáne vo februári 2019. Summitu, ktorý predstavoval vrchol práce v boji proti pedofílii a zneužívaniu zo strany duchovných, a to nielen sexuálnemu zneužívaniu; vyjadrenie ochoty Cirkvi konať pravdivo a transparentne v kajúcom postoji. Prostredníctvom dokumentu Vos estis lux mundi pápež František zaviedol nové postupy pre nahlasovanie obťažovania a násilia a zaviedol koncept zodpovednosti, t. j. zabezpečil, aby biskupi a rehoľní predstavení niesli zodpovednosť za svoje činy.

Reforma Rímskej kúrie

Postupná reforma bola neustálou súčasťou pontifikátu, pričom nechcel ignorovať odporúčania kardinálov z predkoncilových kongregácií, ktorí budúceho nového pápeža žiadali o reštrukturalizáciu Rímskej kúrie a najmä vatikánskych financií, ktoré boli roky v centre škandálov. A pápež okamžite zriadil Radu kardinálov, C9 (ktorá sa v priebehu rokov zmenila na C6 a C8, keďže sa menili jej jednotliví členovia), malý „senát“, ktorý mu mal pomáhať pri riadení univerzálnej Cirkvi a pracovať na reforme kúrie. Zlučovanie dikastérií a ďalšie zmeny v tituloch a usporiadaní boli znakmi prebiehajúcej práce. Posledným krokom bola apoštolská konštitúcia Praedicate evangelium: bola dlho očakávaná a promulgovaná v roku 2022, bez predošlého upovedomenia a preambuly, pričom zaviedla významné novinky. Patrí k nim zriadenie nového Dikastéria pre evanjelizáciu, ktorému predsedá priamo pápež, a zapojenie laikov „do úloh riadenia a zodpovednosti“. V tejto vlne zmien treba vidieť aj vymenovanie prvého laického prefekta Paola Ruffiniho do Dikastéria pre komunikáciu, prvej „prefektky“ Dikastéria pre inštitúty zasväteného života, sestry Simony Brambillovej, a prvej governátorky mesta Vatikán, sestry Raffaelly Petriniovej.

Ženy

Ženy, ďalšia niť týchto rokov Bergoglia na Petrovom stolci, pápeža, ktorý viac ako iní zveril zodpovedné úlohy ženským postavám, ktorý zriadil dve komisie pre štúdium diakonie, ktorý nikdy neprestal pripomínať ženského „génia“ a materský rozmer Cirkvi (ktorá „je ženou“, pretože „je Cirkvou , nie Cirkev"), ktorý za stoly poslednej synody o synodalite postavil po boku kardinálov a biskupov mníšky, misionárky, profesorov, odborníkov, teológov, ktorým po prvý raz udelil aj hlasovacie právo.

„Všetci, všetci, všetci“

Otvorenie, aké pápež František urobil už toľkokrát. Otvorenie a nie slzy, ani skoky; pre niektorých príliš rýchle, pre iných príliš opatrné. Procesy, v skutočnosti aj tie. Ako napríklad udelenie sviatostí Eucharistie ako „lieku“ pre hriešnikov, a nie „pokrmu pre dokonalých“; prijatie LGBT+ ľudí s pozvaním k pastoračnej blízkosti, pretože v Cirkvi je miesto pre „všetkých, každého, každého“; úpornosť v dialógu s predstaviteľmi iných kresťanských denominácií a náboženstiev, po stáročiach predsudkov a podozrievania, aj na základe „ekumenizmu krvi“. Pohľad aj na Čínu s Dočasnou dohodou o menovaní biskupov, podpísanou v roku 2019 a trikrát obnovenou. Záblesk dialógu, medzi potknutiami a oživeniami, so „vznešeným ľudom“, ktorý túžil navštíviť celé tie roky. Túžba siahajúca až k misionárskym túžbam mladosti.

Misijnosť a synodalita

Misia, tiež patrila k ústredným témam. Vskutku, „misionársky duch“, opakujúca sa výzva v textoch a homíliách, ide ruka v ruke so „synodalitou“, ďalším termínom, ktorý za týchto dvanásť rokov zaznieval toľkokrát. „Synodalite“ venoval pápež dve zasadnutia synody (2023 a 2024), pričom obnovil štruktúru a fungovanie zhromaždenia, vnímal potrebu začať synodálnu cestu ‚zdola‘ a po skončení práce dokonca zriadil desať študijných skupín na prehĺbenie doktrinálnych, teologických a pastoračných tém.

Chudobní a migranti

Z tohto pontifikátu sa potom spomenú axiómy, ktoré obsiahli celú cirkevnú, politickú a sociálnu realitu: „kultúra plytvania“, „globalizácia ľahostajnosti“, „chudobná Cirkev pre chudobných“, „Cirkev vychádzajúca“, „pastieri s vôňou oviec“, „globálna etika solidarity“. Pozornosť chudobným zostane v roku 2017 zachovaná aj vďaka inštitúcii Dňa venovaného chudobným, ktorý vždy charakterizuje obed pápeža v Aule Pavla VI. po boku bezdomovcov a ľudí bez domova. Učenie o migrantoch zostane, deklarované štyrmi slovesami „prijať, chrániť, podporovať a integrovať“, ako programové ukazovatele, ako čeliť „jednej z najväčších tragédií tohto storočia“. Zostane aj výzva vypracovať „čestné kompromisy“ ako riešenia konfliktov, ktoré rozdeľujú Európu, Blízky východ a Afriku.

Záväzok k mieru

Tieto konflikty, ktoré v posledných rokoch vyvolávali nepríjemné obavy, odsudzované v bombastických výzvach a listoch nunciom a národom postihnutým násilím, zmierňované prostredníctvom videohovorov - predovšetkým každodenného do farnosti v Gaze - alebo misií kardinálov a posielania základných potrieb. „Nemyslel som si, že budem pápežom vo vojnovom čase,“ zveril sa v prvom a jedinom podcaste s vatikánskymi médiami pri príležitosti 10. výročia svojho zvolenia.

Mier bol jeho stálym cieľom. Za mier pápež František neustále žiadal o modlitby, zvolával Dni pôstu a modlitieb - za Sýriu, Libanon, Afganistan, Svätú zem -, do ktorých sa zapájali veriaci zo všetkých zemepisných šírok, zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v roku 2022, zorganizoval historické momenty, ako bolo zasadenie olivovníka vo Vatikánskych záhradách 8. júna 2014 s prezidentmi Izraela Šimonom Peresom a Palestíny Mahmúdom Abbásom. V záujme mieru pápež urobil dráždivé gestá, napríklad nasadol do svojho auta a deň po zhodení prvej bomby na Kyjev išiel do kancelárie ruského veľvyslanca pri Svätej stolici Alexandra Avdejeva, pokúsil sa nadviazať kontakty s prezidentom Putinom a ubezpečil ho, že je k dispozícii na sprostredkovanie. Pápež František niekoľkokrát pokarhal hlavy štátov a vlád, varoval vojnových veliteľov, že sa budú pred Bohom zodpovedať za slzy preliate medzi národmi, stigmatizoval prekvitajúci trh so zbraňami tým, že predložil návrh, aby sa výdavky na zbrojenie použili na založenie Svetového fondu na odstránenie hladu. Vyzýval na budovanie mostov a nie stavanie múrov, nabádal k uprednostňovaniu spoločného dobra pred vojenskými stratégiami, čo sa niekedy nesprávne interpretuje a kritizuje.

Inovácie

V posledných rokoch nechýbala kritika na adresu argentínskeho pápeža, ktorý vždy komentoval hádky a pohlavárov s tým humorom, ktorý je tým, „čo má najbližšie k Božej milosti“. Pápež František prinášal otázky a udivoval, možno ohŕňal nos nad niektorými prelomeniami tabu a narušením protokolov a starých zvyklostí, či prerobením samotného pápežského úradu s iným dress kódom, inou rezidenciou, nezvyčajným gestom a blízkosťou, originálnym pastoračným štýlom. Alebo vystupovaním v živých internetových prenosoch a televíznych programoch, využívajúc účet X @Pontifex, v 9 jazykoch, ako kanál na odovzdávanie posolstiev potrebnej bezprostrednosti a šírenia.

Ťažké chvíle a zdravotné problémy

V týchto vždy naplnených rokoch, s veľmi zriedkavými chvíľami oddychu (a zrušením tradičných pápežských prázdnin v Castel Gandolfo), nebola núdza o ťažké momenty, vrátane súdnych procesov - na čele s dlhým a zložitým procesom pre správu fondov Svätej stolice -, kauzy Vatileaks 2, škandálov zneužívania a korupcie, vydávania kníh, ktorým chýbala „ušľachtilosť a ľudskosť“. A nechýbali ani zdravotné trápenia medzi operáciami v nemocnici Gemelli v rokoch 2021 a 2023, hospitalizáciou v tej istej nemocnici, opäť v roku 2023, pre komplikácie dýchacích ciest, potom prechladnutia, chrípky a bolesti kolien, ktoré ho posledné tri roky nútili sedieť na vozíku. A napokon najdlhšia hospitalizácia - 38 dní - kvôli obojstrannému zápalu pľúc. Problémy, ktoré mu však nezabránili byť prítomný a blízky ľuďom, ako to bolo vidieť v posledných týždňoch po prepustení z nemocnice pri prekvapivých návštevách Námestia svätého Petra, Vatikánskej baziliky a Santa Maria Maggiore, poslednej z vyše sto návštev pred začiatkom Veľkého týždňa.

Štatistické údaje

Mnohé ťažkosti nikdy nezabránili intenzívnej aktivite alebo návštevnosti podujatí. Vypovedajú o tom niektoré štatistické údaje: viac ako 500 generálnych audiencií, desať konzistórií na vytvorenie 163 nových kardinálov, ktorí vrátili tvári Cirkvi charakter univerzálnosti, viac ako 900 kanonizácií (vrátane troch predchodcov: Ján XXIII, Ján Pavol II, Pavol VI), „špeciálne roky“ vrátane tých za zasvätený život (2015 - 2016), svätého Jozefa (2020 - 2021) a rodinu (2021 - 2022); štyri Svetové dni mládeže: Rio de Janeiro, Krakov, Panama, Lisabon. Dve jubileá: Mimoriadne jubileum milosrdenstva v roku 2016 a Riadne jubileum 2025, ktoré práve prebieha, na tému „Pútnici nádeje“.

Statio Orbis počas pandémie Covid

Bol to pápež Jorge Mario Bergoglio, ktorý sa usiloval o blízkosť so širokou verejnosťou aj prostredníctvom rozhovorov, kníh, predslovov, autobiografií. Pápež, o ktorom možno viac ako mnohé slová a spisy zostane v pamäti jeden obraz: on, osamelý, kulhajúci, v daždi, vo všeobecnom tichu výluky a jedinom pozadí sanitky, ako prechádza cez Svätopeterské námestie v pozastavenom čase pandémie. Je to Statio Orbis z 27. marca 2020, v ktorom svet uzamknutý sleduje naživo v televízii starca, ktorý akoby niesol na svojich pleciach celú váhu tragédie, ktorá prevrátila každodenný život a zvyky. Ľudstvo sa trápilo, ale pápež hovoril o nádeji. A o bratstve: „Uvedomili sme si, že sme na tej istej lodi, všetci krehkí a dezorientovaní, ale zároveň všetci povolaní veslovať spolu“.

Preklad Martin Jarábek