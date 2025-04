Modlitby, slzy a potlesk: Telo pápeža Františka bolo prenesené do Baziliky sv. Petra

V stredu 23. apríla dopoludnia sa uskutočnil obrad prenesenia pápežovho tela z Domu sv. Marty do Vatikánskej baziliky. Slávnostnému obradu s komornou atmosférou predsedal komorník kard. Farrell. V sprievode bolo prítomných asi 80 kardinálov a patriarchov, ďalej biskupi, kňazi, rehoľné sestry i laici. Viac ako 20-tisíc veriacich na námestí vítalo prechod rakvy potleskom, zástupy ľudí stoja v rade, aby vzdali úctu Svätému Otcovi.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Trasa prechodu rakvy bola viac-menej rovnaká ako pred štyrmi dňami, na Veľkonočnú nedeľu. Dom sv. Marty, via della Sacrestia, Námestie prvotných mučeníkov, potom zvonicový oblúk (l’Arco delle Campane), Námestie sv. Petra a okolo sektorov s veriacimi pred Bazilikou. V uplynulú nedeľu, na Veľkú noc, tadiaľto prechádzal papamobil, na ktorom sa pápež František snažil natiahnuť ruky, obťažené terapiami, aby pohladil deti, zdravil a žehnal prítomných ľudí. Dnes tu bola nesená otvorená drevená rakva pred 20 000 ľuďmi v slzách, s ružencom v jednej ruke a smartfónom v druhej, aby zvečnili tento okamih.

Sprievod

Telo pápeža Františka je oblečené do červeného liturgického rúcha, na hlave má mitru, medzi prstami prepletený čierny ruženec, ktorý vždy nosil vo vrecku, spolu s malým obrázkom sv. Terézie z Lisieux a obrázkom kardinála Jeana-Louisa Taurana. Telesné pozostatky niesli v sprievode do baziliky. Takýto slávnostný obrad Cirkev a svet nezažili od apríla spred 20 rokov, keď zomrel Ján Pavol II. Obradu s približne 80 kardinálmi a patriarchami v prvom rade, potom biskupmi a arcibiskupmi, kňazmi a rehoľníkmi a napokon laikmi, predsedal kardinál Kevin Joseph Farrell, komorník Svätej rímskej cirkvi. Bol to však zároveň komorný obrad.

Modlitby, spevy, dojatie

Modlitby a spevy sa začali ešte pred vynesením otvorenej rakvy, ktorú niesli na pleciach pápežskí nosiči, z Domu sv. Marty, ktorý bol viac ako dvanásť rokov sídlom argentínskeho pápeža. Telo prešlo koridorom vytvoreným penitenciármi s červenými štólami a Švajčiarskou gardou približne o 9.10 h, krátko po pôsobivom zvonení zvonov a speve Scholy Cantorum. Za nimi nasledovali sekretári: Talian duchovný otec Fabio Salerno a argentínski kňazi Daniel Pellizzon a Juan Cruz Villalón. Ďalej pápežov osobný asistent Massimiliano Strappetti, komorní pomocníci Piergiorgio Zanetti a Daniele Cherubini. Všetci boli viditeľne dojatí a počas uplynulých dvoch dní dohliadali na veľké zástupy ľudí, ktorí prišli vzdať úctu pápežovi do kaplnky v Dome sv. Marty.

Slová kard. Farrella

„Milovaní bratia a sestry, s veľkým dojatím sprevádzame telesné pozostatky nášho pápeža Františka do Vatikánskej baziliky, kde často vykonával svoju službu biskupa Cirkvi, ktorá je v Ríme, a pastiera univerzálnej Cirkvi,“ povedal kard. Farrell. „Kým opúšťame tento dom, ďakujeme Pánovi za nespočetné dary, ktoré prostredníctvom svojho služobníka, pápeža Františka, udelil kresťanskému ľudu, a prosíme milosrdného a dobrotivého Pána, aby mu doprial večný príbytok v nebeskom kráľovstve a udelil útechu nadpozemskej nádeje pápežovým najbližším, svojmu svätému ľudu žijúcemu v Ríme i všetkým veriacim roztrúseným po celom svete.“

Na malej červenej plošine

„Poďme v pokoji“, vyzval diakon. Procesia sa potom vinula v jednom dlhom rade cestou na námestie. Len čo sa na ňom sprievod objavil, ozval sa prvý spontánny potlesk. Švajčiarska garda v pozore, žandári v uniformách - niektorí dojatí -, ženy v čiernych závojoch, deti v náručí rodičov i mnohí kňazi z Rímskej diecézy sprevádzali sprievod smerom k bazilike. Ďalší aplauz zaznel pri vstupe telesných pozostatkov Jorgeho Maria Bergoglia cez centrálne dvere smerom do lode k oltáru, nad hrobom apoštola Petra, ktorý na týchto miestach mučeníckou smrťou vyznal svoju vieru.

Rakvu položili na malú, mierne naklonenú červenú plošinu na koberci na zemi. Žiadny katafalk, ako tomu bolo vždy v minulosti, tak si to želal pápež František. Telo zosnulého pápeža bolo pokropené svätenou vodou a incenzované (kadidlo). Zaznelo evanjelium, zhromaždenie sa usporiadalo do polkruhu a nasledoval spev žalmov a litánií. Atmosféra si aj naďalej zachovala silný tón komornosti. Rady kardinálov a biskupov šli usporiadane vzdať úctu pápežovi, ktorého telo spočíva na mieste nad hrobom apoštola, s pokojným výrazom pripomínajúcim neurčitý úsmev. Koľko úsmevov len rozdal pri svojich verejných výstupoch!

Slzy sestry Geneviève

Pozornosť púta vyše osemdesiatročná rehoľníčka Geneviève Jeanningrosová od Malých sestier Ježišových, , ktorú pápež nazval „enfant terrible“ pri ich neustálych stretnutiach v stredu na Námestí svätého Petra pri generálnej audiencii, kam privádzala ľudí žijúcich na okraji spoločnosti: v zábavných parkoch, Rómov i homosexuálov a transsexuálov. Drobná sestra Geneviève kľačala na kolenách, jej modré oči boli pred rakvou zaplavené slzami.

Dlhý rad veriacich

Pred bazilikou, ktorej dvere sa pre verejnosť otvorili o 11. hodine, sa medzitým už niekoľko hodín tvorili dlhé rady veriacich. Prvé skupiny čakali za bránami a modlili sa tajomstvá ruženca a rozbehli sa hneď, ako dostali povolenie od žandárov a dobrovoľníkov. Bazilika sv. Petra zostane otvorená až do polnoci a to isté bude aj zajtra po jej otvorení o 7.00 h. V piatok sa uskutoční obrad uzavretia rakvy o 20.00 h. Napokon v sobotu 26. apríla o 10.00 hod. sa na Námestí sv. Petra uskutoční posledná rozlúčka s pápežom, ktorý „prišiel z konca sveta“.

Preklad a úprava: Zuzana Klimanová