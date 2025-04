Farár z Gazy: Pápež nám telefonoval, pokračujeme v práci za mier a spravodlivosť

Gaza (AFP or licensors)

Duchovný otec Gabriel Romanelli, farár v Gaze, ďakuje pápežovi Františkovi za jeho telefonát v uplynulých dňoch. I za jeho nedeľnú výzvu k pokoju zverejnenú v texte k modlitbe Anjel Pána. Farár dodáva: Skutočný mier sa musí budovať na spravodlivosti. S ľuďmi sa nemôže hýbať, akoby boli predmetmi, a zbavovať ich ich práv.

Antonella Palermo, Zuzana Klimanová - Vatican News

Z Gazy prichádza svedectvo farára Svätej rodiny, otca Gabriela Romanelliho, ktorý potvrdzuje blízkosť pápeža Františka k obyvateľstvu vyčerpanému vojnou. Ako uvádza kňaz, pred niekoľkými dňami im pápež opäť telefonoval z Domu sv. Marty, kde trávi obdobie rekonvalescencie: „Svätý Otec zavolal, pozdravil nás, opýtal sa, ako sa nám darí, ako sa majú ľudia.“ Deti mali veľkú radosť, všetci ďakujú za toto ďalšie gesto pápežovej nehy.

Vďaka pápežovi za jeho blízkosť

„Ľudia sa veľmi tešili, keď počuli, že volá. Boli sme práve pri dverách fary, vo vnútri areálu. Deti a mladí ľudia začali kričať „Nech žije pápež“ (Viva il Papa) v arabčine i v taliančine,“ rozpráva otec Gabriel. „Odovzdal nám svoje požehnanie, modlitbu. Bol to krátky, ale veľmi srdečný telefonát, veľmi si ho vážime. Povedali sme mu, že sme veľmi radi, že sme ho videli v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána a opäť sme počuli jeho prosbu o pokoj. Situácia v celom Pásme je naozaj desivá, - pokračuje kňaz, - preto sme veľmi ocenili jeho blízkosť, jeho modlitbu a starostlivosť o všetkých. Poďakovali sme mu.“

Nech vojna skončí pre dobro všetkých

Farár potvrdzuje, že podmienky, v ktorých žijú ľudia v Pásme Gazy, sú „nepredstaviteľné“, presne tak, ako to vyjadril pápež v texte k modlitbe Anjel Pána, zverejnenom v nedeľu 6. apríla. Kňaz vyzýva: „Veľa sa modlite za dar pokoja a pracujte pre mier. Presvedčte každého, všetkých vodcov národov, že mier je možný. Pokiaľ bude tento ozbrojený konflikt pokračovať, v podstate sa nevyrieši žiadny problém. Je to práve naopak“. Podľa farára z Gazy je potrebné „presvedčiť všetkých o tom, aby sa táto vojna skončila so všetkými podmienkami v prospech ľudí, tejto časti palestínskeho ľudu, avšak pre dobro všetkých, Palestínčanov aj Izraelčanov. Treba sa modliť a pracovať za mier a spravodlivosť. Táto vojna sa musí čo najskôr zastaviť. Žije tu viac ako dva milióny ľudí!“

„V klietke“

Otec Romanelli vysvetľuje, že kresťanská komunita je „vďaka Bohu a neustálej pomoci Latinského jeruzalemského patriarchátu“ v poriadku , v rámci možností a kontextu v akom sa nachádza: „Spolu s našimi 500 utečencami a moslimskými susedmi v štvrti Zeitoun sme zatiaľ v poriadku i napriek tomu, že všetkého začína byť nedostatok. V iných štvrtiach chýba všetko: potraviny, voda... Kríza existovala už pred vojnou, takže si to viete predstaviť teraz, po roku a pol vojny. Potraviny, voda a lieky sú urgentne potrebné v celom Pásme“. „Gaza je väzenie, stala jednou veľkou klietkou. Pomáhame ľuďom koľko len môžeme, stovkám utečencov, tisícom moslimských civilných rodín, ktoré sú okolo nás. Pomáhame všetkým, kresťanom aj nekresťanom, naozaj sa snažíme byť nástrojom pokoja pre všetkých.“

„Nádej v tých, ktorí naozaj chcú mier“

Obyvatelia Gazy prežívajú ťažký kríž, skutočný Pôst, a snažia sa nerezignovať. „Spoliehame sa na pomoc Pána, na ľudí dobrej vôle, ktorí naozaj chcú mier“. Farár z Gazy vyzýva: modlime sa za mier a pracujme pre pokoj a spravodlivosť. „Treba všetkých presvedčiť, že táto vojna sa musí skončiť. To je prvý nevyhnutný krok. A potom treba dať ľuďom nádej, že v Pásme Gazy môžu žiť aj naďalej bez toho, aby boli vysídlení,“ hovorí farár, podľa ktorého sa už ani nevie, koľko ľudí sa v Pásme nachádza: „Hovorí sa, že sú tu ešte 2 milióny a 300 tisíc ľudí. V meste Gaza nás bolo pred vojnou 1 milión a 100 tisíc na severe, potom počas vojny nás zostalo 400 000, keď začalo platiť prímerie, odhaduje sa, že z juhu na sever odišlo najmenej 300 000 ľudí, a teraz sa počet nevie...“.

Ľudí nemožno presúvať ako predmety

Na hypotézu, že Gazu možno premeniť na turistickú pláž odsunom miestneho obyvateľstva, hoc aj na hranici vyčerpania, páter Romanelli reaguje: „Treba rešpektovať právo každého človeka bez ohľadu na jeho občianstvo, náboženstvo či situáciu. Palestínčanov v tejto časti Svätej zeme je 2 milióny 300 tisíc, sú to ľudské osoby! Jedným z ľudských práv, ktoré je všeobecne uznávané, je právo mať vlastnú zem. Ľudia sú protagonistami práv, nie sú predmetmi. Ľudí nemožno vysídliť a zbaviť ich práv, predovšetkým práva na život a potom práva na vlastnú pôdu, na starostlivosť a majetok, na ich citové väzby, na ich podnikanie. Skutočný mier sa musí budovať na spravodlivosti, nie na nespravodlivosti“.