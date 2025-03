Pápež: Vojna je absurdná, odzbrojme Zem

Prinášame list, ktorý v piatok 14. marca napísal pápež František riaditeľovi talianskeho denníka „Corriere della Sera“ Lucianovi Fontanovi. Je to odpoveď na jeho správu, v ktorej vyjadril blízkosť pápežovi v čase choroby, a prosil ho, aby pre stĺpček tohto milánskeho denníka napísal zopakovanú výzvu za mier a odzbrojenie.

Svätý Otec František píše:

Drahý pán riaditeľ,

Chcel by som sa vám poďakovať za slová blízkosti, ktorými ste chceli byť prítomný v mojom čase choroby, v ktorom - ako som už mal možnosť povedať - sa vojna zdá byť ešte viac absurdnejšiou. Ľudská krehkosť má v skutočnosti moc osvetliť nám čo trvá a čo pominie, čo dáva život a čo zabíja. Možno práve preto máme tak často tendenciu popierať hranice a vyhýbať sa krehkým a zraneným ľuďom: majú moc spochybniť smer, ktorý sme si vybrali ako jednotlivci a ako spoločenstvo.

Chcel by som povzbudiť Vás a všetkých, ktorí venujú svoju prácu a inteligenciu na informovanie prostredníctvom komunikačných nástrojov, ktoré dnes spájajú náš svet v reálnom čase: vnímajte všetku dôležitosť slov. Nikdy to nie sú len slová: sú to skutočnosti, ktoré budujú ľudské prostredie. Môžu spájať alebo rozdeľovať, slúžiť pravde alebo si ňou poslúžiť. Musíme odzbrojiť slová, aby sme odzbrojili mysle a odzbrojili Zem. Je veľmi potrebné zamyslieť sa, upokojiť sa, mať zmysel pre komplexnosť.

Zatiaľ čo vojna len ničí komunity a životné prostredie a neponúka riešenia konfliktov, diplomacia a medzinárodné organizácie potrebujú novú životodarnú lymfu a vierohodnosť. Náboženstvá navyše môžu čerpať zo spirituality národov a roznietiť túžbu po bratstve a spravodlivosti, nádej na mier.

To všetko si vyžaduje odhodlanie, prácu, ticho, slová. Cíťme sa zjednotení v tomto úsilí, ktoré nebeská Milosť neprestane inšpirovať a sprevádzať.

František

Rím, Policlinico Gemelli, 14. marca 2025

