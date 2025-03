Pápež sa zajtra vráti do Domu sv. Marty, no potrebuje dlhodobejší oddych

Na dnešnej tlačovej konferencii o 18.00 v átriu nemocnice Gemelli informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni spolu s profesorom Alfierim z nemocnice Gemelli a Dr. Carbonem z vatikánskeho riaditeľstva zdravia a hygiény o aktuálnom zdravotnom stave Svätého Otca.

Martin Jarábek - Vatican News

Podľa vyjadrení ošetrujúcich lekárov a zástupcu Svätej stolice bude pápež už zajtra prepustený z nemocnice Gemelli a vráti sa do Domu sv. Marty. Rozhodnutie prišlo po dôkladnom posúdení jeho klinického stavu, ktorý je podľa najnovších vyšetrení stabilný už najmenej dva týždne. Ako bolo avizované na poludnie Svätý Otec pozdraví z okna nemocnice a požehná veriacich.

Nutnosť dvojmesačného odpočinku

Napriek priaznivému vývoju zdravotného stavu však lekársky tím zdôraznil, že Svätý Otec bude potrebovať približne dvojmesačné obdobie odpočinku a rekonvalescencie. Tieto odporúčania vychádzajú z doterajších pozorovaní a štandardných medicínskych postupov pri podobných prípadoch.

Dve vážne kritické epizódy

Profesor Sergio Alfieri uviedol, že počas hospitalizácie došlo k dvom mimoriadne kritickým epizódam, pri ktorých bol pápež v ohrození života. Nikdy však nebol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a neustále zostal pri vedomí a plne orientovaný. „Boli to náročné chvíle pre celý zdravotnícky tím,“ zdôraznil profesor Alfieri, „ale vďaka rýchlej reakcii a vynikajúcej spolupráci sme ich zvládli.“

Hlas a úplné zotavenie

Lekári potom odpovedali na otázky novinárov, počnúc tými o pápežovom hlase, po správach, ktoré sa včera rozšírili o ťažkostiach Svätého Otca hovoriť. „Keď sa objaví obojstranný zápal pľúc, pľúca sú poškodené a aj dýchacie svaly majú problémy,“ vysvetlil Alfieri. „Jednou z prvých vecí, ktoré sa stanú, je, že človek čiastočne stratí hlas. Je to podobné, ako keď niekto z nejakého dôvodu príliš namáha svoj hlas.“ A ako u všetkých pacientov, mladých aj starých, no najmä u starších, „bude chvíľu trvať, kým sa hlas vráti do pôvodného stavu“. V porovnaní s obdobím pred desiatimi dňami však boli už aj z tohto hľadiska zaznamenané „významné zlepšenia“.

Dr. Luigi Carbone, zástupca riaditeľa z Riaditeľstva pre zdravotníctvo a hygienu Vatikánskeho mestského štátu a osobný lekár Svätého Otca doplnil, že hoci je pápežov hlas v porovnaní so stavom spred desiatich dní výrazne lepší, ešte môže trvať určitý čas, kým sa vráti do pôvodnej podoby. „Je to prirodzená súčasť procesu zotavovania,“ pripomenul Dr. Carbone.

Stabilizovaný stav a vyhliadky

Matteo Bruni na záver konštatoval, že Svätý Otec sa už dlhšie nachádza v stabilizovanom stave a ochorenie sa vyvíja správnym smerom. Zdôraznil však potrebu dôsledne dodržiavať pokojový režim a vyhýbať sa nadmernému pracovnému vyťaženiu, aby rekonvalescencia mohla prebehnúť úspešne.

V mene Svätej stolice a Tlačového strediska vyjadril Matteo Bruni vďaku všetkým veriacim i ľuďom dobrej vôle, ktorí pápeža počas hospitalizácie sprevádzali modlitbami a prejavmi solidarity. Svätý Otec je posilnený obrovským záujmom a spolupatričnosťou veriacich z celého sveta a teší sa na chvíľu, keď sa bude môcť opäť v plnej sile prihovárať všetkým, ktorí ho s nádejou očakávajú.