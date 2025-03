Pápež českým pútnikom: Staňte sa svedkami nádeje

„Vaša cesta viery je súčasťou bohatej kresťanskej tradície vašej krajiny, ktorú osvetľuje svedectvo svätých Vojtecha, Cyrila a Metoda a mnohých ďalších“, napísal pápež František v posolstve účastníkom českej národnej jubilejnej púte do Ríma.

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA

Účastníkom českej národnej jubilejnej púte, 29. marca 2025

Drahí bratia v biskupskej službe,

drahí kňazi, rehoľníci a rehoľníčky,

drahé sestry a drahí bratia v Pánovi!

Chcel som byť s vami osobne, aby som sa s vami podelil o túto chvíľu viery a spoločenstva, ale kvôli mojej rekonvalescencii sa k vám duchovne pripájam a z celého srdca vám ďakujem za vaše modlitby.

Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste prišli z Českej republiky do Ríma na národnú púť v tomto jubilejnom roku. S vďačnosťou pozdravujem predsedu Konferencie biskupov Českej republiky mons. Jana Graubnera, všetkých prítomných biskupov, kňazov, zasvätené osoby a laikov. Vaša púť je konkrétnym prejavom vašej túžby po obnove viery, posilnením vášho puta s Petrovým nástupcom a radostným vyznaním vašej oddanosti Pánovi, ktorý vždy kráča s nami, podopiera nás v skúškach a vyzýva nás, aby sme boli svedkami jeho pokoja a lásky. On je verný svojim prisľúbeniam, a preto nádej nikdy nesklame (porov. Rim 5, 5; Bula Spes non confundit).

Vaša cesta viery nadväzuje na bohatú kresťanskú tradíciu vašej krajiny, osvietenú svedectvom svätého Vojtecha, Cyrila a Metoda a mnohých ďalších. Títo svätci niesli svetlo evanjelia s odvahou a trpezlivosťou aj na miesta, kde sa to zdalo nemožné. Ich príklad nás učí, že kresťanská misia nie je založená na viditeľných výsledkoch, ale na vernosti Bohu. Aj my sme povolaní ohlasovať evanjelium s dôverou, bez strachu z ťažkostí a prekážok. Svätý Pavol nám pripomína: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dal úrodu.“ (1 Kor 3, 6). Našou úlohou je siať a polievať s láskou a vytrvalosťou, bez toho, aby sme sa nechali odradiť.

Boh od nás žiada, aby sme ponúkli to málo, čo sme a čo máme. Spomeňme si na päť chlebov a dve ryby: v Ježišových rukách sa stali hojným pokrmom pre zástupy (porov. Mt 14, 13 - 21). Rovnako je to aj s naším úsilím vo viere: ak ho so štedrým srdcom zveríme Pánovi, on ho rozmnoží a urobí plodným tak, že si to ani nevieme predstaviť. Preto nesmieme nikdy strácať dôveru. Boh koná aj vtedy, keď nevidíme okamžité výsledky. Učia nás o tom dejiny vašich svätých: spomeňme si na vytrvalosť Jána Nepomuckého a mnohých ďalších svedkov viery vo vašej krajine. Ich životy nám ukazujú, že ten, kto dôveruje Bohu, nebude nikdy opustený, a to ani v časoch skúšok, ako je prenasledovanie.

Kráčajme spolu, pastieri a ľudia, po tejto krásnej ceste viery. Podporujme sa navzájom a svojimi životmi sa staňme svedkami pokoja a nádeje vo svete, ktorý ich tak veľmi potrebuje, dokonca aj v Európe. Naša viera nie je len pre nás, ale je to dar, o ktorý sa treba radostne deliť.

Zverujem vašu púť Márii, Matke nádeje, aby vás posilnila vo viere, nádeji a láske. Zo srdca žehnám vás všetkých a váš národ. A prosím, modlite sa za mňa.

Vatikán, 26. marca 2025

FRANTIŠEK

Preklad Martin Jarábek