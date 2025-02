Pápež: Zodpovednosť pri používaní umelej inteligencie

Svätý Otec František zaslal účastníkom IV. latinskoamerického kongresu CEPROME posolstvo o prevencii zneužívania v Cirkvi. Stretnutie sa koná v dňoch 25. – 27. februára v Lime v Peru na tému: „Umelá inteligencia a sexuálne zneužívanie: nová výzva pre prevenciu“. V posolstve pápež upozornil, že umelá inteligencia uľahčuje tvorbu škodlivého obsahu a sťažuje ochranu prípadných obetí.

Felipe Herrera-Espaliat, Miroslava Holubíková – Vatican News

Svätý Otec František adresoval dôraznú výzvu k zodpovednosti všetkým, ktorí používajú umelú inteligenciu, a opäť vyjadril túžbu posilniť ochranu maloletých pred sexuálnym zneužívaním, a tak „vykoreniť túto rakovinu zo spoločnosti“. Pápež v posolstve viac ako 500 účastníkom konferencie v Peru s medzinárodnými odborníkmi, píše s osobitným dôrazom o hrozbách, ktoré predstavujú niektoré oblasti technologického rozvoja.

CEPROME je priekopnícky úrad Latinskej Ameriky v oblasti vzdelávania stoviek osobností, ktoré podporujú zdravé prostredie v Cirkvi a posilňujú kultúru prevencie zneužívania. Kongres, na ktorom participujú odborníci, ktorí pracovali s obeťami zneužívania v procese ich uzdravovania a hľadania spravodlivosti, bol organizovaný v spolupráci s Pápežskou komisiou pre ochranu maloletých. Stretnutie otvoril kolumbijský arcibiskup Mons. Luis Manuel Alí Herrera, sekretár Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorý zdôraznil potrebu vytvoriť mechanizmy medzinárodnej a cirkevnej spolupráce na výmenu osvedčených postupov v oblasti umelej inteligencie, pretože je to „rozsah, ktorý nemožno zvládnuť osamote“. Posolstvo Svätého Otca prečítal apoštolský nuncius v Peru Mons. Paolo Rocco Gualtieri.

Nebezpečný pocit beztrestnosti

Pápež František v posolstve uviedol, že internet tým, že všetko zviditeľňuje cez obrazovku, vytvára pocit beztrestnosti, pretože uľahčuje ľuďom vyhnúť sa zodpovednosti za svoju prítomnosť v paralelnom „webovom vesmíre“. S umelou inteligenciou sa však podľa pápeža táto beztrestnosť zvyšuje nielen prostredníctvom prezerania, zhromažďovania alebo šírenia nevhodného materiálu, ale aj prostredníctvom vytvárania zdanlivo nového, ale syntetického obsahu, čiže zloženého z materiálu, ktorý už na internete existuje. Pápež vysvetľuje:

„Neprítomnosť našej ruky pri tvorbe týchto materiálov by mohla vytvoriť falošnú ilúziu, že to nie sme my, kto robí niečo hanebné: útočí na osobu, kradne obraz, používa cudzí koncept alebo myšlienku, odhaľuje niečo intímne, čo by malo zostať v súkromnej sfére osoby. Ale to nie je pravda, pretože stroj plní naše príkazy, nerozhoduje, ale je na to naprogramovaný.“

Škody spôsobené zlomyseľným používaním umelej inteligencie

Petrov nástupca ďalej vymenúva škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zlomyseľného a nezodpovedného používania umelej inteligencie:

„Škody tým, ktorí vidia, čo sme vytvorili a chcú to napodobniť; škody kvôli obrovskému toku nevhodných materiálov, ktoré znečisťujú životné prostredie; škody kvôli ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú úrady pri rozlišovaní medzi skutočným a syntetickým materiálom, aby zabezpečili bezpečnosť prípadných obetí atď.“

Podľa pápeža sú za zvýšenie bezpečnosti týchto technológií zodpovední tak tí, ktorí ich používajú, ako aj tí, ktorí ich navrhli. Pred výzvami, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre boj proti zneužívaniu v Cirkvi, pápež poukazuje na dve základné úlohy. Prvou úlohou je dať „hlas Bohu a obetiam, ktoré ho prosia, aby si uvedomili zlo, ktoré sa pácha“. A druhou úlohou je „odhaliť lož skrývania sa za technológiu, aby sme oslobodili naše svedomie“. Z tohto dôvodu Svätý Otec upozorňuje, aby „boli vyzvaní jednotlivci, tvorcovia týchto technológií a aj príslušné orgány, aby stanovili jasné a konkrétne merateľné limity a normy na stíhanie ich škodlivého alebo trestného používania“.

Poďakovanie Svätému Otcovi

Riaditeľka CEPROME María Inés Franck veľmi ocenila posolstvo pápeža Františka, najmä preto, že prichádza v čase, keď je jeho zdravie veľmi krehké. Ako s vďačnosťou uviedla argentínska právnička „Svätý Otec neustále povzbudzuje a potvrdzuje naše úsilie o vytvorenie kultúry prevencie v Cirkvi. Jeho úvahy prehlbujú naše chápanie tejto novej reality a osvetľujú nám cestu, ako pokračovať v boji proti zneužívaniu a vytvárať cirkevné priestory, ktoré sú naklonené ochrane všetkých, najmä detí a dospievajúcich v celej Latinskej Amerike“.