Pápež v noci dobre oddychoval, včera sa zaňho modlili stovky ľudí na Vatikánskom námestí

Pápež dobre oddychoval po celú noc, zverejnila Svätá stolica na sociálnej sieti Telegram v utorok 25. februára ráno. Pápež dnes po prebudení pokračoval v liečbe. Nevyskytli sa žiadne ďalšie respiračné krízy. Pápež včera prijal v nemocnici Gemelli štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina a substitúta pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu arcibiskupa Edgara Peňu Parru, kvôli podpisu dekrétov o kauzách svätých, ktoré boli dnes promulgované.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

V pondelok večer o 21. hodine sa na Námestí sv. Petra zišli stovky veriacich laikov, rehoľníkov i pútnikov rozličných národností, aby sa spoločne s členmi Rímskej kúrie modlili za zdravie Svätého Otca Františka. Modlitbu sv. ruženca, ktorá sa bude konať každý večer, viedol štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Modlitby za pápeža sa konajú aj v nemocnici Gemelli.

V desiaty deň hospitalizácie pápeža v rímskej nemocnici Gemelli sa aj napriek dažďu a generálnemu štrajku rímskej dopravy včera zišlo na Vatikánskom námestí množstvo ľudí, aby prosili o zdravie Svätého Otca. Reagovali promptne na výzvu Vatikánu, ktorá bola rozšírená napoludnie. Aj v rodnej zemi pápeža sa v Buenos Aires včera popoludní zišiel veľký dav ľudí na modlitbu. Maratón modlitby sa v rozličných diecézach sveta začal už v sobotu.

Večerná modlitba za pápeža

Prítomní kardináli a hlavy dikastérií

Vonku pred Bazilikou sv. Petra, kde sa konajú generálne audiencie, sedelo asi tridsať kardinálov. V prvom rade boli okrem iných Tagle, Ouellet, Prevost, Artime, Bagnasco, Feroci, Semeraro, Burke, Müller, Becciu a vikár Reina. Ďalší, ako napríklad kardinál Czerny, sedeli medzi ľuďmi. Prítomná bola aj rehoľná sestra Raffaella Petriniová, ktorá bola menovaná do čela vatikánskeho Governatorátu, a niekoľko pracovníkov Kúrie či Rímskej diecézy.

Modlitba ruženca

Spolu s ľudom sa modlili Radostné tajomstvá ruženca, po ktorých nasledoval spev Loretánskych litánií. Všetci sa modlili ruženec s pohľadom upretým k bielemu pódiu, kde pápež obyčajne predsedá svätej omši a stredajším generálnym audienciám. Tentokrát tam stála aj ikona Panny Márie, Uzdravenia chorých. Jej kardinál Parolin zveril pápeža Františka.

Kard. Pietro Parolin štátny sekretár modlitbu ruženca uviedol slovami:

„V Skutkoch apoštolov sa píše, že Cirkev sa intenzívne modlila, kým bol Peter vo väzení. Už dvetisíc rokov sa kresťanský ľud modlí za pápeža, ktorý je v nebezpečenstve alebo je chorý. Aj v týchto dňoch, keď bol Svätý Otec František hospitalizovaný na poliklinike Gemelli, sa za neho k Pánovi intenzívne modlia jednotliví veriaci a kresťanské spoločenstvá na celom svete. Od dnešného večera sa chceme zjednotiť aj my, verejne, tu, v jeho dome, recitáciou posvätného ruženca. Zverujeme ho mocnému príhovoru Panny Márie, ktorú vzývame najmä pod titulom Salus infirmorum (Uzdravenie chorých). Nech ho ona, ktorá je našou starostlivou Matkou, podrží v tomto čase choroby a skúšky a pomôže mu, aby sa jeho zdravie čoskoro obnovilo.“

Prianie ľudu

Znak kríža a potlesk ukončili spoločnú modlitbu na námestí. Zozadu sa ozýval aj obvyklý pokrik „Nech žije pápež!“ Kolumbijský kňaz, roky pôsobiaci na misii v Mongolsku pre Vatikánske médiá povedal: „Je to pre neho nepriaznivá chvíľa, avšak sme s ním“.

Aj napriek štrajku dopravy prišli aj dve mladé dievčatá. Vysvetlili: „Prišli sme z veľkej diaľky, z predmestia Ríma, ale chceli sme byť pri tom. Pápež to zvládne, musí to zvládnuť“. „Potrebujeme ho. On nás vedie,“ povedal pár, ktorý prišiel zo severného Talianska do Ríma pri príležitosti Jubilejného roka. Ďalšia pani povedala, že sa o pápeža Františka obávala niekoľko dní: „Uprostred toľkých falošných správ, ktoré ma hnevajú, sme dnes videli krásu. Každý deň sa doma modlím za pápeža, je krásne, že sme tak urobili spoločne. Je tu veľa ľudí.... On vždy hovorí 'modlite sa za mňa', my sme mu teraz vyhoveli“.

Svätá omša v nemocnici Gemelli

Modlitba v nemocnici Gemelli

Modlitba za zdravie pápeža Františka sa včera konala aj v rímskej nemocnici Gemelli, kde je Svätý Otec hospitalizovaný od 14. februára. V tamojšej kaplnke sa napoludnie konala eucharistická adorácia a po nej o 13.00 svätá omša, na ktorej nechýbal ani nemocničný personál a vedenie univerzity a nemocnice. Popoludní o 16.30 bola pred nemocnicou modlitba sv. ruženca za Svätého Otca. Tieto modlitby sa budú konať každý deň počas hospitalizácie pápeža Františka.