Pápež: Počúvajme deti, pozorujú nás, chápu a hovoria k nám aj pohľadom i mlčaním

Vo Vatikáne sa v pondelok 3. februára konal medzinárodný samit o právach detí s názvom „Milujme ich a chráňme ich“ (Amiamoli e proteggiamoli). Prihovoril sa na ňom aj pápež František, pričom zdôraznil, že „nič nestojí za život dieťaťa“ a konať im zlo „znamená popierať budúcnosť“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

„Životy miliónov detí sú aj dnes poznačené chudobou, vojnou, nedostatočným vzdelávaním, nespravodlivosťou a vykorisťovaním.“ Takto pápež František uviedol svoj príhovor na medzinárodnom stretnutí politických a náboženských lídrov, profesorov, spisovateľov, ekonómov, nositeľov Nobelovej ceny, či predstaviteľov medzinárodných organizácií. O modlitby za úspech tohto stretnutia prosil pápež aj pri včerajšej poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Včera samitu predchádzal vo Vatikánskych múzeách úvodný večer, na ktorom štátny sekretár kard. Pietro Parolin ubezpečil, že zo strany Cirkvi ide o „záväzok chrániť najmenších pre ich krehkosť“.

Stretnutie s deťmi pred samitom

Medzinárodný samit „Milujme ich a chráňme ich“ sa konal v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Svätý Otec sa krátko pred ním stretol s niekoľkými deťmi, ktoré prežili utrpenie. Vo svojom príhovore pápež hovoril o deťoch, ktoré svet násilím zranil, a to nie sú len deti vo vojnách, či zločineckých gangoch, ako dodal:

„Ani najbohatší svet nie je imúnny voči nespravodlivosti. Tam, kde ľudia, vďaka Bohu, netrpia vojnou ani hladom, sú napriek tomu ťažké periférie, kde sú tí najmenší často obeťami krehkosti a problémov, ktoré nemôžeme podceňovať. Školy a zdravotnícke služby musia v skutočnosti v oveľa väčšej miere ako v minulosti počítať s deťmi, ktoré sú skúšané mnohými ťažkosťami, ako aj s úzkostlivými alebo depresívnymi mladými a dospievajúcimi, ktorí sa vydávajú na cestu agresie alebo sebapoškodzovania.“

Petrov nástupca upozornil, že „mladí ľudia, ktorí sú v spoločnosti znamením nádeje, majú problém rozpoznať v sebe nádej“ a to je „smutné a znepokojujúce“. Ako zdôraznil, „nič nestojí za život dieťaťa“ a „zabíjať tých najmenších znamená popierať budúcnosť“. Ďalej pápež hovoril o konkrétnych zraňovaniach duše detí, ako je „prehnaný individualizmus vyspelých krajín“, „sociálne a psychické problémy a závislosti rodičov“, ale aj migrácia, vykorisťovanie. Svätý Otec tieto sociálne nespravodlivosti pomenoval ako „globálna morálna kríza“ a pokračoval:

„Dnes sme tu preto, aby sme povedali, že nechceme, aby sa to stalo novou normou. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že si na to zvykneme. Určitá mediálna dynamika má tendenciu znecitlivieť ľudstvo a spôsobiť všeobecné zatvrdnutie mentality. (...) Riskujeme, že stratíme to, čo je v ľudskom srdci najušľachtilejšie: milosrdenstvo.“

Pápež uviedol aj niekoľko štatistík o zlách, ktoré sa konajú na maloletých, tiež príbehy, ktoré si vypočul ako svedectvá, a vyzval prítomných „počúvať deti, ktoré dnes žijú v násilí, vykorisťovaní alebo nespravodlivosti, pretože to posilní naše „nie“ týmto zlám. Ako upozornil, „deti nás pozorujú, chápu a pamätajú si a hovoria k nám aj svojím pohľadom a mlčaním“.

Na záver príhovoru Svätý Otec František vyjadril povzbudenie:

„Drahí priatelia, ďakujem vám a povzbudzujem vás, aby ste s Božou pomocou čo najlepšie využili príležitosť tohto stretnutia. Modlím sa, aby váš príspevok pomohol budovať lepší svet pre deti, a teda pre všetkých! Dáva mi nádej, že sme tu všetci spoločne, aby sme do centra pozornosti postavili deti, ich práva, sny a požiadavky na budúcnosť. Ďakujem vám všetkým a Boh vás žehnaj!“