Pápež František: Buďte ostražití pred pokušením pestovať ducha vojny

Pápež František vyzval počas svätej omše Jubilea ozbrojených a bezpečnostných síl k bdelosti, „aby sme sa nenakazili jedom propagandy nenávisti, ktorá rozdeľuje svet na priateľov, ktorých treba brániť, a nepriateľov, s ktorými treba bojovať“. Na Námestí sv. Petra nechýbalo ani zastúpenie zo Slovenska, spolu s vojenským ordinárom Mons. Františkom Rábekom prišlo takmer sto zástupcov ozbrojených a bezpečnostných síl, jedna vojačka priniesla obetný dar pápežovi počas eucharistie.

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA

Omša pri príležitosti Jubilea ozbrojených a bezpečnostných síl

9. februára 2025

Evanjelista opisuje Ježišov postoj pri Genezaretskom jazere tromi slovesami: videl, nastúpil, sadol si. Ježišovi nejde o to, aby ukázal zástupom svoj obraz, nezaoberá sa tým, aby vykonal nejakú úlohu, aby sa riadil časovým plánom svojho poslania. Naopak, na prvé miesto vždy kladie stretnutie s druhými, vzťah, starosť o tie námahy a neúspechy, ktoré často ťažia srdce a oberajú o nádej.

Preto Ježiš v ten deň videl, nastúpil na loď a sadol si.

Predovšetkým Ježiš videl. Má pozorný pohľad, vďaka ktorému aj uprostred toľkého zástupu dokáže zbadať dve lode blízko pri brehu a vidieť sklamanie na tvárach tých rybárov, ktorí práve umývajú svoje prázdne siete po nevydarenej noci. Ježiš upriamuje svoj pohľad plný súcitu. Nezabúdajme na to: Boží súcit. Tri Božie postoje sú blízkosť, súcit a nežnosť. Nezabúdajme: Boh je blízky, Boh je nežný, Boh je súcitný, vždy. A Ježiš ukazuje tento súcitný pohľad do očí týchto ľudí, zachytáva ich sklamanie, frustráciu z toho, že celú noc pracovali bez toho, aby niečo chytili, pocit, že majú prázdne srdce rovnako ako tie siete, ktoré teraz držia v rukách.

A teraz sa ospravedlňujem a žiadam majstra [liturgických slávení], aby pokračoval v čítaní, pretože sa mi ťažko dýcha.

A keď Ježiš videl ich skľúčenosť, nastúpil na loď. Žiada Šimona, aby loď vzdialil od pevniny, a sám do nej nastupuje, vstupuje do priestoru jeho života, razí si cestu k tomu zlyhaniu, ktoré prebýva v jeho srdci. To je krásne: Ježiš nepozoruje len veci, ktoré nefungujú, ako to často robíme my a nakoniec sa uzavrieme do seba v náreku a zatrpknutosti. Namiesto toho preberá iniciatívu, ide Šimonovi v ústrety, zastaví sa pri ňom v tej ťažkej chvíli a rozhodne sa nastúpiť do loďky jeho života, ktorá sa v tú noc bez úspechu vrátila na breh.

Nakoniec, keď už do nej nastúpil, Ježiš si sadol. A to je v evanjeliách typický postoj učiteľa, toho, kto učí. V skutočnosti sa v evanjeliu píše, že si sadol a učil. Keď Ježiš videl v očiach a srdciach týchto rybárov trpkosť noci plnej námahy, ktorá vyšla navnivoč, Ježiš nastupuje do loďky, aby učil, to znamená, aby ohlasoval dobrú zvesť, aby vniesol svetlo do tej noci sklamania, aby rozprával o Božej kráse v námahe ľudského života, aby dal ľuďom pocítiť, že stále existuje nádej, aj keď sa zdá, že všetko je stratené.

A vtedy nastáva zázrak: keď Pán nastupuje do loďky nášho života, aby nám priniesol dobrú zvesť o Božej láske, ktorá nás vždy sprevádza a podopiera, vtedy život začína odznova, nádej sa znovuzrodzuje, vracia sa stratené nadšenie a my môžeme opäť hodiť sieť do mora.

Bratia a sestry, toto slovo nádeje nás sprevádza dnes, keď slávime jubileum ozbrojených, policajných a bezpečnostných síl, ktorým ďakujem za ich službu, pozdravujem všetkých prítomných verejných predstaviteľov, združenia a vojenské akadémie, ako aj vojenských ordinárov a kaplánov. Vám je zverené veľké poslanie, ktoré zahŕňa viaceré dimenzie spoločenského a politického života: obranu našich krajín, angažovanosť v oblasti bezpečnosti, ochranu zákonnosti a spravodlivosti, prítomnosť vo väzniciach, boj proti kriminalite a rôznym formám násilia, ktoré hrozia narušením sociálneho mieru. A pripomínam aj tých, ktorí poskytujú svoju dôležitú službu pri prírodných katastrofách, pri ochrane stvorenstva, pri záchrane životov na mori, pri tých najkrehkejších, pri podpore mieru.

Pán vás tiež žiada, aby ste robili to, čo robí on: vidieť, nastúpiť a sadnúť si. Vidieť, pretože ste povolaní mať pozorný pohľad, ktorý dokáže zachytiť ohrozenia spoločného dobra, nebezpečenstvá, ktoré doliehajú na životy občanov, environmentálne, sociálne a politické riziká, ktorým sme vystavení. Nastúpiť, pretože vaše uniformy, disciplína, ktorá vás vyformovala, odvaha, ktorá vás odlišuje, prísaha, ktorú ste zložili, to všetko sú veci, ktoré vám pripomínajú, aké dôležité je nielen vidieť zlo, aby ste ho odsúdili, ale aj nastúpiť na rozbúrenú loď a angažovať sa, aby nestroskotala, s poslaním v službe dobra, slobody a spravodlivosti. A napokon, sadnúť si, pretože vaša prítomnosť v našich mestách a štvrtiach, vaša neustála prítomnosť na strane zákonnosti a na strane najslabších sa stáva lekciou pre nás všetkých: učí nás, že dobro môže zvíťaziť napriek všetkému, učí nás, že spravodlivosť, lojalita a občianske nadšenie sú aj dnes nevyhnutnými hodnotami, učí nás, že napriek protichodným silám zla môžeme vytvoriť ľudskejší, spravodlivejší a bratskejší svet.

A v tejto úlohe, ktorá zahŕňa celý váš život, vás sprevádzajú aj kapláni, kňazská prítomnosť uprostred vás je dôležitá. Neslúžia - ako sa to niekedy v dejinách bohužiaľ stalo - na požehnanie zvrátených vojnových činov. To nie. Sú vo vašom strede ako prítomnosť Krista, ktorý vás chce sprevádzať, chce vám načúvať a ponúknuť blízkosť, povzbudiť vás, aby ste zatiahli na hlbinu, a podporiť vás v poslaní, ktoré každý deň vykonávate. Ako morálna a duchovná podpora s vami absolvujú cestu a pomáhajú vám plniť vaše úlohy vo svetle evanjelia a v službe dobru.

Drahí bratia a sestry, sme vám vďační za to, čo robíte, neraz aj s osobným rizikom. Ďakujeme vám, pretože tým, že v nebezpečenstve nastupujete na naše lode, ponúkate nám svoju ochranu a povzbudzujete nás, aby sme pokračovali v našej plavbe. No chcel by som vás aj povzbudiť, aby ste nestrácali zo zreteľa cieľ vašej služby a vášho konania: podporovať život, zachraňovať život, vždy ho chrániť. Prosím vás, aby ste boli ostražití: buďte ostražití pred pokušením pestovať ducha vojny. Buďte ostražití, aby ste sa nedali zviesť mýtom sily a hlukom zbraní. Buďte ostražití, aby ste sa nenakazili jedom nenávistnej propagandy, ktorá rozdeľuje svet na priateľov, ktorých treba brániť, a nepriateľov, s ktorými treba bojovať. Namiesto toho buďte odvážnymi svedkami lásky Boha Otca, ktorý chce, aby sme všetci boli bratmi. A spoločne kráčajme k budovaniu novej epochy mieru, spravodlivosti a bratstva.

Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News. Andrej Klapka, Martin Jarábek