Katechéza o nádeji (2): Dúfať znamená obrátiť sa. Mária Magdaléna

V sobotu 1. februára o 9. hodine sa v Aule Pavla VI. uskutočnilo druhé stretnutie pápeža Františka s pútnikmi pri príležitosti Svätého roka. Druhá časť z cyklu jubilejných katechézy, ktoré sú zameranú na tému nádeje, má názov „Dúfať znamená obrátiť sa. Mária Magdaléna“. Pápež v nej hovorí o pohľade na skutočnosť z „inej perspektívy“ tak, aby „naše kroky smerovali k novým cieľom“.

Pri audiencii pápež František osobitne pozdravil pútnikov z talianskych diecéz Capua a Caserta, ktorí prišli do Ríma na poďakovanie za pápežovu návštevu 26. júla 2014. Pápež uviedol:

„S láskou pozdravujem farára Giovanniho Traettina, veľkého priateľa, pozdravujem kňazov, zasvätené osoby, pastoračných pracovníkov, rodiny a vás všetkých, s úctivou myšlienkou na civilné úrady. Chcel by som sa vám opätovne poďakovať za srdečné prijatie, ktoré ste mi pri tejto príležitosti venovali. Nech spomienka na túto udalosť, plnú cirkevného a duchovného významu, oživí vo všetkých túžbu prehlbovať život viery a byť vždy svedkami nádeje a tvorcami pokoja.“

Druhú časť jubilejných katechéz uviedol úryvok z Evanjelia podľa Jána (Jn 20, 14-16):

Keď to [Mária Magdaléna] povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Katechéza Svätého Otca Františka

Drahí bratia a sestry.

Jubilejný rok je pre ľudí i pre zem novým začiatkom, je to čas, keď sa potrieme na všetko z pohľadu Božieho sna. A my vieme, že slovo „obrátenie“ naznačuje zmenu smeru. Na všetko sa konečne môžeme pozrieť z inej perspektívy, a tak aj naše kroky smerujú k novým cieľom. Takto vzniká nádej, ktorá nikdy nesklame. Biblia o tom hovorí mnohými spôsobmi. A aj pre nás bola skúsenosť viery podnietená stretnutiami s ľuďmi, ktorí sa dokázali v živote zmeniť a takpovediac vstúpili do Božích snov. Lebo aj keď je na svete veľa zla, dokážeme rozlíšiť, kto je iný: jeho veľkosť, ktorá sa často zhoduje s malosťou, si nás získava.

V evanjeliách vďaka tomu vyniká nad všetky ostatné postava Márie Magdalény. Ježiš ju uzdravil svojím milosrdenstvom (porov. Lk 8, 2) a ona sa zmenila. Sestry a bratia, milosrdenstvo mení srdce. A milosrdenstvo vrátilo Máriu Magdalénu do Božích snov a dalo jej na ceste nové ciele.

Jánovo evanjelium rozpráva o jej stretnutí so Zmŕtvychvstalým Ježišom spôsobom, ktorý nám dáva podnet na zamyslenie. Niekoľkokrát sa opakuje, že Mária sa obrátila. Evanjelista dobre volí slová! Mária sa v slzách najprv pozrie do vnútra hrobu, potom sa otočí: Zmŕtvychvstalý nie je na strane smrti, ale na strane života. Možno si ho pomýliť s jedným z ľudí, ktorých stretávame každý deň. Potom, keď počuje vysloviť svoje meno, Evanjelium uvádza, že sa Mária opäť otočí. Takto rastie jej nádej: teraz vidí hrob, ale nie ako predtým. Môže si utrieť slzy, pretože počula svoje vlastné meno: takto ho vyslovuje iba jej Učiteľ. Zdá sa, že starý svet ešte stále existuje, ale už ho niet. Keď my cítime, že Duch Svätý pôsobí v našom srdci a počujeme, ako nás Pán volá po mene, vieme rozoznať Majstrov hlas?

Drahí bratia a sestry, od Márie Magdalény, ktorú tradícia nazýva „apoštolkou apoštolov“, sa učíme nádeji. Do nového sveta sa vstupuje tak, že sa človek obráti viackrát. Naša cesta je neustálym pozvaním k zmene perspektívy. Zmŕtvychvstalý nás krok za krokom vedie do svojho sveta, za predpokladu, že sa netvárime, že už všetko vieme.

Položme si dnes otázky: Viem sa otočiť a pozrieť sa na veci inak? S odlišným pohľadom? Mám túžbu po obrátení?

Príliš sebavedomé a príliš pyšné ego nám bráni spoznať zmŕtvychvstalého Ježiša. Aj dnes je totiž jeho výzor výzorom bežných ľudí, ktorí ľahko ostávajú za naším chrbtom. Dokonca aj keď plačeme a zúfame si, nechávame ho za sebou. Namiesto toho, aby sme sa pozerali do temnoty minulosti, do prázdnoty hrobu, od Márie Magdalény sa učíme obrátiť sa k životu. Tam nás čaká náš Učiteľ. Tam je vyslovené naše meno. V skutočnom živote je totiž pre nás miesto. Vždy a všade. Je tam miesto pre teba, pre mňa, pre každého z nás. Nikto nám ho nemôže vziať, pretože bolo vždy určené pre nás. Je nepekné - ako sa hovorí v ľudovej reči - opustiť svoju stoličku. Toto miesto je pre mňa, ak nepôjdem... Každý si môže povedať: Mám miesto, mám poslanie! Premýšľajte o tom: aké je moje miesto? Aké je poslanie, ktoré mi dáva Pán? Nech nám táto myšlienka pomôže zaujať v živote odvážny postoj. Ďakujem.

Preklad: Andrej Klapka, Miroslava Holubíková