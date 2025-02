Kard. Parolin: Kolujú zbytočné špekulácie o rezignácii pápeža

Kardinál štátny sekretár v rozhovore pre Corriere della Sera tvrdí: „jediná vec, na ktorej záleží je zdravie pápeža, jeho zotavenie a návrat do Vatikánu. A kardinál Fernández, prefekt Dikastéria pre náuku viery, odpovedá pre La Nación: „tlak na rezignáciu nemá zmysel“.

Vatican News

„Zdajú sa mi to všetko ako zbytočné špekulácie. Teraz myslíme na zdravie Svätého Otca, jeho zotavenie a návrat do Vatikánu: to sú jediné veci, na ktorých záleží.“ Takto kardinál štátny sekretárPietro Parolin odpovedal v rozhovore pre Corriere della Sera na otázku, prečo sa v posledných dňoch v médiách hovorí o možnej rezignácii pápeža Františka, ktorý bol od minulého piatku hospitalizovaný v Gemelli.

Na otázku novinára, či vníma špecifickú atmosféru, keď sa šíria falošné správy a klebety okolo Vatikánu, prelát odpovedal:

„Úprimne, musím povedať, že neviem, či takéto niečo existuje, a v každom prípade sa snažím do toho nezapájať. Na druhej strane, myslím si, že je celkom normálne, že v takýchto situáciách sa môžu šíriť nekontrolovateľné správy alebo je možné vysloviť nejaký nevhodný komentár: určite to nie je prvýkrát, čo sa to deje. Nepredpokladám však, že by niečo k tomu smerovalo, a doteraz som nič také nepočul.“

Kardinál Parolin, ktorý sa pred niekoľkými dňami vrátil z Burkiny Faso, oznámil pápežovi, že je ochotný sa s ním stretnúť v nemocnici, ak to považuje za potrebné, „ale doteraz to nebolo treba.“

„V tejto súvislosti,“ dodal, „je lepšie, aby zostal chránený a aby prijímal čo najmenej návštev, aby mohol oddychovať a tým, aby sa mohla zefektívniť jeho liečba. Vďaka Bohu, správy prichádzajúce z nemocnice Gemelli sú povzbudivé, zotavuje sa. Pokračuje v administratívnych záležitostiach, čo znamená, že napreduje dobre.“

Prefekt Dikastéria pre náuku viery, kardinál Víctor Manuel Fernández, v rozhovore pre argentínsky denník La Nación tvrdí:

„Nemá zmysel, aby niektoré skupiny vyvíjali tlak na rezignáciu. Už to robili niekoľkokrát v posledných rokoch a môže to byť iba úplne slobodné rozhodnutie Svätého Otca, aby bolo platné.“

A kardinál Fernández dodáva: „Nevidím atmosféru prípravy konkláve, nevidím, že by sa hovorilo o možnom nástupcovi viac, než sa o tom hovorilo pred rokom, teda nedeje sa nič výnimočné.“ A uzatvára: „Pre mňa je dôležité, že organizmus pápeža dobre reagoval na aktuálnu liečbu.“

Preklad Martin Jarábek