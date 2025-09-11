V Číne bol vysvätený nový biskup diecézy, ktorú založil Lev XIV.
Vatican News
Stredajšou vysviackou 62-ročného Monsignora Jozefa Wang Zhenguiho za prvého biskupa diecézy Zhangjiakou sa zavŕšil proces, ktorý pred dvoma mesiacmi začal Lev XIV. Dňa 8. júla – „v snahe podporiť pastoračnú starostlivosť o Pánovo stádo a účinnejšie sa starať o jeho duchovné blaho“, ako informuje Tlačové stredisko Svätej stolice – pápež zrušil diecézy Xiwanzi a Xuanhua a zlúčil ich do územia novej diecézy, ktorá je súčasťou provincie Hebei a susedí s Pekingom.
Rovnako 8. júla pápež Lev vymenoval za biskupa Zhangjiakou Mons. Wanga Zhenguiho, „ktorého kandidatúru schválil – ako sa uvádza v oficiálnom oznámení – v rámci dočasnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou“.
Nový biskup
Nový biskup, narodený v roku 1962, navštevoval provinčný seminár v Hebei v rokoch 1984 až 1988. V nasledujúcich dvoch rokoch absolvoval pastoračnú prax vo farnosti Qujiazhuang. V roku 1990 bol vysvätený za kňaza diecézy Xianxian a bol pridelený do tej istej farnosti, kde bol v roku 1991 menovaný za farára. Následne pôsobil v diecéze Xuanhua.
Nová diecéza
So zrušením diecéz Xuanhua a Xiwanzi, ktoré boli zriadené 11. apríla 1946 Piom XII., má nová diecéza Zhangjiakou celkovú rozlohu 36 357 km² a celkový počet obyvateľov 4 032 600, z toho asi 85 tisíc katolíkov, s 89 kňazmi. Cirkevné hranice novej diecézy, informuje vatikánske tlačové stredisko, budú zahŕňať nasledujúce oblasti: mestské časti Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi, Wanquan; okresy Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai’an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan, Kangbao. Štvrť Yanqing je naopak začlenená do arcidiecézy Peking, zatiaľ čo mesto Xilinguolemeng je začlenené do diecézy Jining.
Preklad: Zuzana Klimanová
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.