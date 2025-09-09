Pútnici: Karol i Pier Giorgio dokázali prebudiť vieru u svojich rodičov
Večné mesto ešte žije atmosférou nedeľnej kanonizácie. Na Bazilike sv. Petra stále visia baldachýny nových svätcov. V pondelok 8. septembra boli slávené dve ďakovné sväté omše za svätorečenie Karola Acutisa a Pierra Giorgia Frassatiho. Do Ríma prišla kvôli kanonizácii aj mladá rodina so štyrmi deťmi z Veľkého Zálužia pri Nitre. Položili sme im niekoľko otázok na mikrofón.
Zuzana Klimanová – Vatican News
Za svätého Karola Acutisa bola v pondelok ďakovná svätá omša v Bazilike sv. Petra, ktorej predsedal kard. Marcello Semeraro, prefekt Dikastéria pre kauzy svätých. Za svätorečenie Pierra Girogia Frassatiho ďakovali v dominikánskej Bazilike Santa Maria Sopra Minerva v Ríme a sláveniu predsedal kard. Giovanni Battista Re, dekan Kardinálskeho kolégia.
Krátko pred kanonizáciou odpovedali na naše otázky pútnici z Veľkého Zálužia pri Nitre:
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.
09 septembra 2025, 17:15