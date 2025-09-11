Peší pútnici zo Slovenska: Dlhé kráčanie je očisťovacie pre dušu
V stredu 10. septembra sa na generálnej audiencii so Svätým Otcom Levom XIV. zúčastnila aj 11 členná skupina peších pútnikov zo slovenského Spiša. Otec Róbert Neupauer, ktorý bol duchovným sprievodcom skupiny, hovorí že myšlienka ísť peši bola inšpirovaná z výziev Jubilejného roka „byť pútnikmi nádeje“. Pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu povedali svoje krátke svedectvá z tejto cesty.
Vatican News
Z miest Florencia a Assisi vykročili pešo, aby získali „pokoj, vyrovnanosť, pokoru a blízkosť Boha“, hovorí jeden z pútnikov v rozhovore s vedúcim našej redakcie, otcom Martinom Jarábekom. Pútnik z najdlhšej cesty dodáva: „Čím je púť dlhšia, tým je očisťujúcejšia“. Najstarší člen skupiny zasa hovorí, že si pri kráčaní uvedomuje, ako „život beží a každým rokom je ten vak akýsi ťažší“.
Spracovala Miroslava Holubíková
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.
11 septembra 2025, 10:36