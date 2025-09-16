Nadácia Augustiniáni vo svete pokračuje v hodnotách, ktoré vyjadruje pápež
Antonella Palermo, Miroslava Holubíková – Vatican News
Deň po narodeninách Svätého Otca pokračujú prejavy náklonnosti zo strany všetkých, ktorí sa pohybujú v kruhu diel, ktoré sám pápež ako generálny prior pomáhal zakladať a podporovať. Medzi nimi je aj Nadácia Augustiniáni vo svete, ktorá sa stretla s pápežom v generálnej kúrii augustiniánov, v rámci generálnej kapituly. Nadácia, ktorá má pozitívny vplyv na život 25-tisíc ľudí v Afrike (Alžírsko, Mozambik, Nigéria, Keňa, Konžská demokratická republika, Togo), Ázii (India, Indonézia), Amerike (Kuba, Ekvádor, Peru, Venezuela) a Európe (Ukrajina, Taliansko), sa zaoberá ochranou ľudských práv, vzdelávaním a spravodlivým a udržateľným rozvojom.
Výkonný riaditeľ Maurizio Misitano porozprával vatikánskym médiám, ako veľmi táto vlna empatie dodáva pápežovi silu, a ako z neho „vyžaruje jednoduchosť a pokora“. Okrem iného Maurizio hovorí, že „potrebujeme svet, ktorý horí láskou“ a dodáva:
„Chceli by sme zapáliť svet láskou. Je to naozaj potrebné: zakaždým, keď pápež hovorí, vyzýva k mieru, k skutočnému, úprimnému a trvalému mieru. Aj dnes upriamil pozornosť na najchudobnejších. Keď sme sa s ním stretli na svätej omši na sviatok svätého Augustína, povedali sme mu: „Svätý Otče, poraďte nám, ako máme postupovať v takomto ťažkom období.“ A on nám odpovedal: „Pozrite, ja som ten, kto potrebuje vaše rady.“ A naozaj, potrebujeme prácu všetkých, aby sme prekonali toto obdobie, ktoré je naozaj absurdné.“
Ako vysvetlil Maurizio, pápežovi predstavil niektoré projekty, na ktorých sa augustiniáni vo svete osobitne podieľajú: „Hovorili sme o téme, ktorá je mu blízka, a to o zdravotnom postihnutí. V tejto súvislosti máme projekt začleňovania detí so zdravotným postihnutím do našich škôl v Keni, teda práve v jednej zo škôl, ktorej prvú časť slávnostne otvoril. V Mozambiku, ktorý nedávno spomenul v jednom zo svojich nedeľných príhovorov pri modlitbe Anjel Pána, pomáhame ženám, ktoré utekajú pred strašnými útokmi teroristov v Cabo Delgado. Potom je tu Konžská demokratická republika, kde v centre, ktoré navštívil v roku 2011 a ktoré sme zrekonštruovali, pomáhame bývalým detským vojakom. Je správne, že sa často hovorí o tom, čo sa deje v severnom Kivu, ale v našej oblasti, ktorá je bezprostredne susediaca, naďalej unášajú maloletých, aby z nich urobili vojakov.“
Existuje misijný duch, ktorý v skutočnosti hrozí, že zanikne, uzatvára Maurizio Misitano, a to kvôli všadeprítomnému individualizmu: „Sme veľmi sústredení na seba samých, na naše blaho. Keď uprednostňujeme svoje záujmy, finančné záujmy, pred ochranou všetkých, vzniká toto riziko. Mali by sme naplniť svoje srdcia solidaritou.“
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.