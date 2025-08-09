Zomrel kardinál Estanislao Esteban Karlic – srdcom blízky pápežovi Levovi XIV.
Martin Jarábek – Vatican News
Správa o úmrtí kardinála zaznela aj v oficiálnom vyhlásení Argentínskej biskupskej konferencie na sociálnych sieťach:
„Arcidiecéza Paraná oznámila úmrtie kardinála Estanislaa Karlica. Zverme jeho dušu Panne Márii Ružencovej. Nech nad ním žiari večné svetlo.“
Kardinál Karlic sa narodil ako syn chorvátskych prisťahovalcov. V roku 2007 ho do kardinálskeho kolégia povolal pápež Benedikt XVI. Tohtoročné narodeniny 7. februára oslávil v kláštore Panny Márie z Paraná v Aldea María Luisa, v spoločnosti sestier benediktínok.
Priateľstvo, ktoré pretrvalo roky
S pápežom Levom XIV., vtedy ešte otcom Robertom Prevostom, ho spájalo dlhoročné priateľstvo. Od roku 2005 bol kardinál Karlic pridruženým členom Rádu sv. Augustína, ktorého generálnym predstaveným bol práve otec Prevost. Pri svojich cestách do Ríma často býval v Generálnom dome augustiniánov – a práve tam sa začali ich osobné rozhovory, ktoré prerástli do hlbokého vzťahu vzájomného rešpektu.
Operácia a prejav blízkosti
Tohtoročný 10. máj sa pre kardinála stal skúškou – po zástave srdca bol prijatý do nemocnice, kde o niekoľko dní podstúpil operáciu implantácie kardiostimulátora. Po úspešnom zákroku ho prepustili do kňazského domu Jesús Buen Pastor, aby pokračoval v rekonvalescencii.
Práve v deň jeho návratu z nemocnice zaznel z Ríma prejav priateľstva a blízkosti – pápež Lev XIV. mu osobne zatelefonoval. Arcibiskupstvo Paraná neskôr uviedlo, že tento hovor „v ňom zanechal hlboký pocit pokoja“.
Ako pre miestne médiá vysvetlil otec Eduardo Tanger, vikár metropolitnej katedrály, kardinál bol síce bdelý a pri vedomí, no stále veľmi oslabený, a tak počas telefonátu nerozprával. Napriek tomu ho gesto pápeža hlboko dojalo – bolo to pokračovanie priateľstva, ktoré ich spájalo celé desaťročia.
Život kardinála Karlica tak zostáva zapísaný nielen v dejinách argentínskej Cirkvi, ale aj v srdciach tých, ktorí v ňom spoznali človeka hlbokej viery, jemnosti a vernosti až do konca.
