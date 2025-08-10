Za pokojné spolužitie – augustový úmysel Svätého Otca
Úmysel vybral ešte pápež František, jeho nástupca Lev XIV. si ho osvojil. Dobre korešponduje s jeho vlastnou evanjeliovou výzvou, ktorú vyslovil na začiatku pontifikátu slovami vzkrieseného Ježiša: „Pokoj vám! Pokoj vám všetkým!“ Vyjadril tak poslanie Cirkvi byť kvasom súladu a zmierenia pre konfliktný svet.
Svätý Otec Lev tak pokračuje v záujme Cirkvi o veci verejné, v tradícii sociálnej náuky, ktorú v modernej podobe priekopnícky začal jeho menovec Lev XIII. a pokračovali v nej ďalší pápeži. Osobnosti ako Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol II., Benedikt XVI. a pápež František.
Napätia v spoločnosti môžu byť sociálne, ideologické, národnostno-etnické, politické či náboženské. Násilie však nemôžu nijako ospravedlniť. V každom človeku je neodňateľná ľudská dôstojnosť a nesmie sa nám stať ľahostajným ani keď má odlišný názor alebo politické tričko.
Cirkev odmieta mentalitu ľahostajnosti k tým, čo nie sú členmi našej vlastnej skupiny. Usiluje sa posilňovať všeobecné ľudské bratstvo, ako to neúnavne hlásal pápež František. Pokiaľ ide o pokušenie k násiliu z náboženských pohnútok, pripomeňme si slová jeho encykliky o bratstve a sociálnom priateľstve Fratelli tutti:
„Na bratskom stretnutí s veľkým imámom Ahmadom Al-Tayyebom, na ktoré s radosťou spomínam, sme jasne vyhlásili, že «náboženstvá nikdy nenabádajú na vojnu a nevyvolávajú pocity nenávisti, nepriateľstva, extrémizmu ani nevyzývajú na násilie a krviprelievanie. Tieto hrozné skutočnosti sú ovocím pokrivenia náboženských náuk, politického zneužívania náboženstiev a tiež interpretácií istých skupín veriacich, ktoré v niektorej etape dejín zneužili silu náboženského cítenia v srdciach ľudí. ... Všemohúci Boh v skutočnosti nepotrebuje, aby ho niekto bránil, a nechce, aby jeho meno bolo zneužívané na terorizovanie ľudí.»“ (Fratelli tutti 285)
Liekom proti predsudkom, ľahostajnosti a násilníckym postojom je evanjelium lásky spojenej s pravdou a spravodlivosťou. Lož, neúcta k pravde a násilnícke postoje sú totiž prvým krokom k násiliu symbolickému a potom aj fyzickému, sú prvým krokom k vojne. Augustový modlitbový úmysel Svätého Otca nás pozýva aktívne predchádzať vojnám a násiliu.
Spomeňme si, ako Lev XIV. veľmi jasne vyslovil svoju túžbu zmierovať svet. V homílii pri inauguračnej svätej omši povedal:
„Bratia a sestry, toto je naša prvá veľká túžba: Cirkev zjednotená – znak jednoty a spoločenstva, ktorá sa stáva kvasom pre zmierený svet. Aj dnes vidíme priveľa rozdelenia, priveľa rán spôsobených nenávisťou, násilím, predsudkami, strachom z inakosti, rán spôsobených aj hospodárskym systémom, ktorý drancuje Zem a vylučuje najchudobnejších.
A my chceme byť v tejto zložitej situácii aspoň malým kvasom jednoty, spoločenstva a bratstva. Chceme svetu s pokorou a radosťou povedať: Hľaďte na Krista! Priblížte sa k nemu! Prijmite jeho slovo, ktoré osvetľuje a potešuje! Počúvajte jeho výzvu k láske, aby sme sa stali jeho jednou rodinou, lebo v jednom Kristovi sme jedno.“
Počúvajme aj ďalšie slová Leva XIV. z inauguračnej homílie 18. mája 2025:
„Božia láska, ktorá nás robí bratmi a sestrami, je srdcom evanjelia. A spolu s mojím predchodcom, pápežom Levom XIII., sa aj dnes môžeme opýtať: „Ak by tento princíp zvíťazil vo svete, neprestali by okamžite všetky spory a nevrátil by sa pokoj?“ (Rerum novarum, 21). Vo svetle a sile Ducha Svätého budujme Cirkev založenú na Božej láske a jednote – misionársku Cirkev, ktorá otvára náruč svetu, ktorá svedčí o Božom slove, ktorá nie je ľahostajná k dejinám, ale stáva sa kvasom súladu pre celé ľudstvo.“ (Inauguračná homília, 18. mája 2025)
Aktuálny úmysel Svätého Otca je teda vyjadrením sociálnej náuky Cirkvi. Už pápež Lev XIII. na konci 19. storočia sa jasne vyslovil proti konfliktným politickým teóriám marxizmu a rozdúchavaniu tzv. triednej nenávisti. Pomenoval aj prostriedky, ktorými sa vytvára v spoločnosti zmierenie a pokoj. Ďalší pápeži na jeho sociálnu náuku nadviazali a rozvinuli jednotlivé princípy sociálnej náuky Cirkvi.
Toľko aktuálny úmysel Apoštolátu modlitby. Zhrňme si to tak, že v auguste spolu s pápežom Levom vyprosujeme svetu Kristov pokoj v duchu sociálnej náuky Cirkvi. Tak ako Svätému Otcovi, i nám záleží na ohlasovaní evanjelia, na pokoji medzi ľuďmi a medzi národmi a na osude každého človeka.
A všimnime si aj aktuálny úmysel našich slovenských biskupov. Ten je za mladých ľudí, aby našli svoje povolanie a dokázali ho naplniť s radosťou a odhodlaním. Tu si môžeme uvedomiť, že práve mladý človek s osobným vzťahom s Ježišom, formovaný evanjeliom, má schopnosť vytvárať bratstvo ako základ pokojného spolunažívania medzi národmi a súdržnosti vo vnútri spoločnosti. Opäť dajme zaznieť slovám Leva XIV., tentoraz z nedávneho Jubilea mladých v Ríme:
„Drahí mladí, našou nádejou je Ježiš. On je ten, kto – ako hovoril svätý Ján Pavol II. – „vo vás prebúdza túžbu urobiť zo svojho života niečo veľké ..., zlepšiť samých seba i spoločnosť, urobiť ju ľudskejšou a bratskejšou“ (Vigília SDM 2000). Držme sa ho, zotrvávajme v jeho priateľstve – stále – a pestujme ho modlitbou, adoráciou, eucharistickým prijímaním, častou spoveďou a veľkodušnou láskou – ako nás to naučili blahoslavení Pier Giorgio Frassati a Carlo Acutis, ktorí budú čoskoro vyhlásení za svätých. Túžte po veľkých veciach – po svätosti – kdekoľvek sa nachádzate. Neuspokojte sa s málom. A potom uvidíte, ako vo vás i okolo vás rastie svetlo evanjelia.“
„Zjednotení s Kristom, naším pokojom a nádejou pre svet, sme bližšie než kedykoľvek predtým k mladým, ktorí najviac trpia, v dôsledku zla spôsobeného inými ľuďmi. Sme s mladými v Gaze, sme s mladými na Ukrajine, so všetkými mladými v krajinách zasiahnutých vojnou. Moji mladí bratia a sestry, vy ste znamením, že iný svet je možný: svet bratstva a priateľstva, kde sa konflikty neriešia zbraňami, ale dialógom.
Áno, s Kristom je to možné! S jeho láskou, s jeho odpustením, so silou jeho Ducha. Moji drahí priatelia, zjednotení s Ježišom ako ratolesti s viničom, prinesiete veľa ovocia; budete soľou zeme, svetlom sveta; budete semienkami nádeje tam, kde žijete: v rodine, medzi priateľmi, v škole, v práci, v športe. Budete semienkami nádeje s Kristom, našou nádejou.“
To boli povzbudenia od Svätého Otca Leva. Na záver si zopakujme jeho augustový úmysel: Modlime sa, aby spoločenstvá s náročnejším spolužitím nepodľahli pokušeniu použiť násilie z etnických, politických, náboženských alebo ideologických pohnútok.
P. Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby
