Veľká púť žien do Piekar: Misionárky, prorokyne, sprievodkyne
Ks. Rafał Skitek, Wojciech Rogacin – Vatican News
Desiatky tisíc žien a dievčat, zastupujúcich rozličné stavy, združenia a povolania – jedny v pestrých ľudových krojoch, iné v pracovných uniformách a s vlajkami – sa 17. augusta zišli na každoročnej púti v Piekaroch. Tohtoročná púť k Matke spravodlivosti a lásky sa konala pri príležitosti 100. výročia založenia Katovickej arcidiecézy a korunovácie zázračného obrazu Panny Márie.
Pápež: „Veľká púť“
Púť žien a dievčat do Piekar Śląskich je významnou duchovnou udalosťou. Pápež Lev XIV. účastníčkam odkázal: „Žehnám veľkú púť do mariánskeho sanktuária v Piekaroch v Poľsku.“ V homílii arcibiskup Antonio Guido Filipazzi, apoštolský nuncius v Poľsku, vyzval zhromaždených: „Ako zástupca pápeža v Poľsku vás prosím o modlitbu za Svätého Otca Leva XIV. pred obrazom Matky spravodlivosti a lásky.“
Škola nádeje u Márie
Nuncius pripomenul, že púť sa koná v Jubilejnom roku, ktorého heslo znie Peregrinantes in spem – „Pútnici nádeje“. Zdôraznil, že práve u Márie sa treba učiť nádeji: „Ako veľká bola viera Márie, taká veľká bola aj jej nádej. Nádej pramení z viery. Kde je viera, tam je aj nádej. A čím väčšia je viera, tým väčšia je aj nádej.“
Pripomenul tiež, že pápež František pridal do loretánskych litánií invokáciu „Matka nádeje“ a že v modlitbe Salve Regina vzývame Máriu ako „našu nádej“.
Misionárky pre svojich najbližších
Vo svojej homílii nuncius spomenul aj sviatok „významného syna Sliezska, svätého Hyacinta, jedného z prvých učeníkov svätého Dominika a veľkého misionára.“
„Aj od vás, drahé ženy a dievčatá, sa očakáva nielen nádej, ale aj to, aby ste – podobne ako svätý Hyacint – boli misionárkami kresťanskej nádeje pre ľudí a prostredia vášho každodenného života,“ zdôraznil arcibiskup Filipazzi.
Ženy a dievčatá povzbudil, aby boli oporou predovšetkým svojim blízkym – „manželom, snúbencom, deťom, príbuzným, ale aj priateľom a známym –, aby nezabúdali na Boha vo svojom živote a pamätali, že existuje večný život, na ktorý sa pripravujeme už tu na zemi. Usilujte sa o to, aby bola vo vašom živote i v živote všetkých, ktorých milujete a stretávate, vždy viditeľná Božia tvár!“ – dodal nuncius.
Ženy ako prorokyne a sprievodkyne
Na slávnosti sa zúčastnil aj administrátor Katovickej arcidiecézy biskup Marek Szkudło, ktorý zdôraznil, že „Sliezsko je krajinou pracujúcich žien, krajinou žien, ktorých práca často zostáva nepovšimnutá.“
„Treba nahlas povedať: láska, ktorú denne dávate, je spoločenskou hodnotou. Starostlivosť o deti, chorých a starých, o každodenný stôl, čistotu, prítomnosť a pozornosť – to nie je doplnok k životu, ale základ civilizácie lásky,“ uviedol biskup.
Nebojte sa hovoriť
Podčiarkol, že „ženy sú potrebné ako prorokyne pravdy a lásky, nežné, ale silné sprievodkyne, ktoré ukazujú, že hodnota človeka nezávisí od lajkov, spoločenského statusu či vzhľadu.“
„Nebojte sa hovoriť o tom, čo vás bolí. Nebojte sa byť hlasom svedomia – doma, v práci i v spoločnosti. Nech sa vaše srdcia stanú miestom, kde svet znovu nachádza pokoj – nie silou, ale prítomnosťou,“ dodal administrátor Katovickej arcidiecézy.
