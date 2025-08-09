V Ríme si pripomenuli tretie výročie odchodu kardinála Jozefa Tomka
Martin Jarábek – Vatican News
Zádušnú svätú omšu celebroval kanonik Štefan Maják. Homíliu predniesol rektor Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara. Spolu s nimi pri oltári koncelebrovali archimandrita Jaroslav Lajčiak, špirituál kolégia, a Martin Jarábek, vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Medzi prítomnými bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Po liturgii nasledovalo priateľské spomienkové stretnutie v priestoroch kolégia.
Kardinál Tomko, narodený 11. marca 1924 v Udavskom, prijal kňazské svätenie v roku 1949 v Ríme. Počas desaťročí služby v pápežských inštitúciách zastával viaceré zodpovedné pozície, vrátane úradu prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, a stal sa jedným z najbližších spolupracovníkov svätého Jána Pavla II. Výrazne prispel k upevňovaniu väzieb medzi Slovenskom a Svätou stolicou a zosobňoval prepojenie medzi univerzálnou Cirkvou a slovenským národom.
V roku 1991 symbolicky otvoril novú etapu duchovnej obnovy Slovenska, keď vystúpil v Slovenskej národnej rade. Zaslúžil sa aj o založenie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa stal centrom intelektuálneho a duchovného života slovenského exilu. Dnes jeho odkaz nesie aj Slovenský historický ústav sídliaci v jeho niekdajšom rímskom byte.
Kardinál Tomko zomrel 8. augusta 2022 v Ríme ako najstarší člen kardinálskeho kolégia. Na vlastné želanie bol pochovaný v Dóme svätej Alžbety v Košiciach.
Jeho život a dielo zostávajú trvalou inšpiráciou a výzvou k službe Cirkvi i vlasti.
