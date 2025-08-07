Hľadaj

Únia ženských rehoľných predstavených vyzýva 14. augusta k modlitbe a pôstu za mier

Medzinárodná únia ženských generálnych predstavených - UISG spustila modlitbovú iniciatívu za mier na 14. augusta. Vysvetľuje: ako ženy žijúce na perifériách sveta a ponorené do utrpenia ľudstva cítime naliehavú potrebu pozdvihnúť hlas, zjednotiť srdcia a konať.

Vatican News

Gaza, Sudán, Ukrajina, Haiti, Konžská demokratická republika, Sýria, Mjanmarsko. Rany sveta sú pred očami všetkých. Tváre poznačené bolesťou, zničené domy, rozbité komunity. Najvyššiu cenu často platia ženy a deti. Preto UISG – Medzinárodná únia ženských generálnych predstavených – vydáva silný apel: 14. augusta 2025, v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie, sa bude konať svetový deň pôstu a modlitby za mier, na ktorý sú pozvané všetky náboženské komunity a všetci, ktorí sa chcú pripojiť.

Konkrétne navrhované kroky

„Nemôžeme čakať. Mier treba budovať. A budovať ho spoločne“ – zdôrazňuje výzva. Vo svete poznačenom násilím UISG aj naďalej verí, že svetlo evanjelia, spravodlivosti a bratstva ešte môže zažiariť. S Máriou, Matkou nádeje, sa rehoľníčky zjednocujú v modlitbe a svedectve. Navrhujú v rámci tejto iniciatívy tri konkrétne kroky: spoločne sa modliť a zamýšľať sa nad Božím slovom vo svetle súčasných vojen a kríz; žiadať spravodlivosť a zmierenie, vyzývajúc občianske a cirkevné autority k procesom vedúcim k mieru, odzbrojeniu a ochrane ľudských práv; konať v konkrétnej solidarite, podporovať tých, ktorí trpia, prostredníctvom sietí prijatia a humanitárnej pomoci.

Vyhlásenie UISG

Vo svete rozdelenom vojnou a neľudskosťou nemôžeme zostať tichými divákmi. Každý deň vidíme tváre poznačené bolesťou, zničený životy, ľudí zbavených dôstojnosti a mieru, najmä ženy a deti. Ako ženy nádeje, zakorenené vo viere a ponorené do rán našej doby, cítime hlbokú potrebu pozdvihnúť hlas a zjednotiť naše srdcia. Ako ženy na hraniciach, ktoré kráčajú po boku trpiacich, počúvajú volanie chudobných a zeme, máme zodpovednosť budovať spoločenstvo, chrániť život a žiadať spravodlivosť.

Výzva pre všetkých

Rehoľníčky Medzinárodnej únie ženských generálnych predstavených, odvolávajúc sa na  ducha spoločenstva a evanjeliovej spoluzodpovednosti, vyzývajú všetkých, aby sa spojili v spoločnom akte modlitby, rozlišovania a svedectva, aby mier nebol len nádejou, ale aby bol budovaný. Za dátum dňa pôstu a modlitby bol zvolený 14. august, pretože prosíme o príhovor Matky Božej, ktorá je Matkou pokoja, a jej sviatok budeme sláviť 15. augusta. Zverme sa jej, aby s láskavosťou odpovedala na volanie národov a naučila nás, ako byť pokornou a prorockou prítomnosťou na miestach utrpenia.

07 augusta 2025, 13:23
