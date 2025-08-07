Únia ženských rehoľných predstavených vyzýva 14. augusta k modlitbe a pôstu za mier
Vatican News
Gaza, Sudán, Ukrajina, Haiti, Konžská demokratická republika, Sýria, Mjanmarsko. Rany sveta sú pred očami všetkých. Tváre poznačené bolesťou, zničené domy, rozbité komunity. Najvyššiu cenu často platia ženy a deti. Preto UISG – Medzinárodná únia ženských generálnych predstavených – vydáva silný apel: 14. augusta 2025, v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie, sa bude konať svetový deň pôstu a modlitby za mier, na ktorý sú pozvané všetky náboženské komunity a všetci, ktorí sa chcú pripojiť.
Konkrétne navrhované kroky
„Nemôžeme čakať. Mier treba budovať. A budovať ho spoločne“ – zdôrazňuje výzva. Vo svete poznačenom násilím UISG aj naďalej verí, že svetlo evanjelia, spravodlivosti a bratstva ešte môže zažiariť. S Máriou, Matkou nádeje, sa rehoľníčky zjednocujú v modlitbe a svedectve. Navrhujú v rámci tejto iniciatívy tri konkrétne kroky: spoločne sa modliť a zamýšľať sa nad Božím slovom vo svetle súčasných vojen a kríz; žiadať spravodlivosť a zmierenie, vyzývajúc občianske a cirkevné autority k procesom vedúcim k mieru, odzbrojeniu a ochrane ľudských práv; konať v konkrétnej solidarite, podporovať tých, ktorí trpia, prostredníctvom sietí prijatia a humanitárnej pomoci.
Vyhlásenie UISG
Vo svete rozdelenom vojnou a neľudskosťou nemôžeme zostať tichými divákmi. Každý deň vidíme tváre poznačené bolesťou, zničený životy, ľudí zbavených dôstojnosti a mieru, najmä ženy a deti. Ako ženy nádeje, zakorenené vo viere a ponorené do rán našej doby, cítime hlbokú potrebu pozdvihnúť hlas a zjednotiť naše srdcia. Ako ženy na hraniciach, ktoré kráčajú po boku trpiacich, počúvajú volanie chudobných a zeme, máme zodpovednosť budovať spoločenstvo, chrániť život a žiadať spravodlivosť.
Výzva pre všetkých
Rehoľníčky Medzinárodnej únie ženských generálnych predstavených, odvolávajúc sa na ducha spoločenstva a evanjeliovej spoluzodpovednosti, vyzývajú všetkých, aby sa spojili v spoločnom akte modlitby, rozlišovania a svedectva, aby mier nebol len nádejou, ale aby bol budovaný. Za dátum dňa pôstu a modlitby bol zvolený 14. august, pretože prosíme o príhovor Matky Božej, ktorá je Matkou pokoja, a jej sviatok budeme sláviť 15. augusta. Zverme sa jej, aby s láskavosťou odpovedala na volanie národov a naučila nás, ako byť pokornou a prorockou prítomnosťou na miestach utrpenia.
Preklad: Zuzana Klimanová
