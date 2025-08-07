Šimon: Na stretnutí mladých so Svätým Otcom som pocítil „výbuch radosti“
Šimon Gabčo, 24-ročný študent práva z Púchova je novým stážistom Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu/ Vatican news. Na mikrofón vedúceho redakcie otca Martina Jarábeka nám porozprával ako prežíval prvé dni v Ríme, ktoré strávil ako pútnik na programe Jubileu mladých.
Vatican News
Šimon je známy aj ako „žmurkajúci“ mladý muž z videa pri zvolení pápeža Leva XIV. Aj o tom nám povedal v rozhovore s otcom Martinom.
Spracovala Miroslava Holubíková
