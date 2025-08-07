Hľadaj

Šimon Gabčo Šimon Gabčo 
Cirkev

Šimon: Na stretnutí mladých so Svätým Otcom som pocítil „výbuch radosti“

Šimon Gabčo, 24-ročný študent práva z Púchova je novým stážistom Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu/ Vatican news. Na mikrofón vedúceho redakcie otca Martina Jarábeka nám porozprával ako prežíval prvé dni v Ríme, ktoré strávil ako pútnik na programe Jubileu mladých.

Vatican News

Šimon je známy aj ako „žmurkajúci“ mladý muž z videa pri zvolení pápeža Leva XIV. Aj o tom nám povedal v rozhovore s otcom Martinom.

Rozhovor so Šimonom Gabčom

Spracovala Miroslava Holubíková

07 augusta 2025, 10:39
