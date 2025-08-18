S vierou podávajú sestry pomocnú ruku marginalizovaným v Indii
Sestra Sujitha Sudarvizhi, FMM
Františkánske misionárky Márie boli založené v roku 1877 blahoslavenou Máriou z Pasiónu v Indii. Tá pozvala svoje sestry, aby sa stali nástrojmi nádeje, pokoja, radosti a uzdravenia.
Dnes je takmer 5 000 sestier FMM v 71 krajinách po celom svete zasvätených vzdelávaniu, sociálnej spravodlivosti, zdravotnej a pastoračnej starostlivosti na celom svete.
FMM slúžia v štyroch regiónoch Indie, z ktorých jeden je región Sv. Františka. Tento región zahŕňa osem severoindických štátov: Dillí, Džammú a Kašmír, Uttarpradéš, Bihár, Západný Bengál, Čhattísgarh, Džhárkhand a Madhjapradéš. Preto región čelí rôznym kultúrnym, jazykovým a sociálnym výzvam.
„Každý región nesie svoje jedinečné výzvy, a my sa snažíme čo najlepšie reagovať na tieto rozdiely,“ povedala sestra Bensy Maria Sangeetham, ktorá slúži v tomto regióne. „Sme zapojené do mnohých misijných aktivít, ktoré nám pomáhajú podávať pomocnú ruku vylúčeným a núdznym, najmä byť hlasom pre tých, ktorí nemajú hlas.“
Žijúc medzi ľuďmi v 19 živých komunitách v regióne Sv. Františka sestry kráčajú s nimi a reagujú na ich každodenné výzvy prostredníctvom súcitu, vzdelávania a obhajoby.
Sestry sa stávajú majákmi nádeje pre svoje okolie, a nesprávajú sa ako cudzie. Naopak, sú súčasťou nádejí, zápasov a snov ľudí. Táto blízkosť ich robí dôveryhodnými a prorockými svedkami evanjelia.
Program rozvoja vzdelania pre ženy a deti
FMM zriadili jedno z najživších centier sociálnej práce v tomto regióne.
V meste Trilokpuri spustili program Disha Kendra Outreach, prostredníctvom ktorého poskytujú nevyhnutnú pomoc a posilnenie okolitému slumu a marginalizovaným oblastiam.
Sestra Bensy zdôraznila, že tento program pomohol ženám a deťom v mnohých oblastiach, čím im dal šancu vybudovať lepšiu budúcnosť v dnešnom svete.
V reakcii na to sestry začali ponúkať resocializačné kurzy a výučbu angličtiny pre deti a dospelých. Takisto spustili kurzy počítačovej gramotnosti a šitia pre ženy a tínedžerky.
Sestry sú povzbudzované pozitívnou reakciou zo strany detí, dospelých a žien, čo im dáva nádej pokračovať v práci na transformácii komunity.
Projekt pomoci priniesol rýchle výsledky
Pomoc sestier priniesla výsledky, ktoré boli zrejmé čoskoro. Niektoré ženy získali prácu v odevných spoločnostiach, iné sa po naučení šitia rozhodli podnikať samostatne. Dobrodinci uvádzajú, že vďaka týmto programom získali dôveru a nádej na zlepšenie života a podporu rodiny a ostávajú za to vďační.
„Rovnako ako vtáky začínajú stavať svoje hniezda s nádejou a dôverou, aj my sme začali tento projekt s nádejou v srdci a vierou v Boha,“ povedala sestra Bency. „Boh je naším základom a silou, a veríme, že On bude túto misiu podporovať pohybovaním sŕdc a rúk, aby ju podporili, a sme šťastné.“
Zdravotnícke tábory a ochrana pred obchodovaním s ľuďmi
Ako súčasť týchto programov sestry tiež pravidelne organizujú zdravotnícke tábory na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a vedú informačné kampane o ochrane detí a prevencii obchodovania s ľuďmi.
„Chceme zvýšiť povedomie v tejto oblasti, pretože obchodovanie s ľuďmi sa stáva čoraz častejší v niektorých častiach Severnej Indie a zanedbanie zdravotnej starostlivosti vedie k úmrtiam, najmä medzi deťmi,“ povedala sestra Bency.
Eucharistia v centre
FMM boli založené s misionárskym srdcom ísť až do okrajových častí zeme, najmä tam, kde je Kristus najmenej známy a málo milovaný.
V regióne Sv. Františka je táto charizma živá a silná. Tu misia nie je obmedzená na inštitúcie; rozvíja sa na uliciach, v domoch a na trhoch.
Inšpirované pokorou sv. Františka a odvahou blahoslavenej Márie z Pasiónu, sestry žijú jednoducho a slúžia radikálne. Ich misiou je sprevádzať ľudí v láskyplnej službe.
Ako je napísané v ich stanovách, Eucharistia je centrom ich života: „Naša účasť na Kristovej obeti, predlžovaná v Eucharistickej adorácii, preniká celé naše bytie chválou, obetovaním a príhovorom.“
Dnes FMM žijú Eucharistiu každý deň, láman a dávanú druhým, či už na preplnených uliciach Dillí alebo v lesoch Džhárkhandu.
Ich život je vyjadrením lásky, ktorá pozdvihuje zabudnutých, dáva iným odvahu čeliť nespravodlivým systémom a vieru spoznať Krista v tých, ktorí sú zranení.
Rehoľné sestry sú pripomienkou toho, že Kristova láska je živá a aktívna na svete cez každý čin súcitu.
Preklad: Šimon Gabčo
