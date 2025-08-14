Paolo Ruffini: Ochrana našej ľudskosti službou druhým
Giada Aquilino – Vatican News
Ostať ľudskými - a stávať sa ešte ľudskejšími
Čítať a rozprávať príbehy „s inteligenciou srdca, s múdrosťou lásky, bez zamieňania prostriedkov a cieľov, pravdy a lži, intuície a výpočtu“ - skrátka, „ostať ľudskými“ a „stávať sa ešte ľudskejšími“ - to je posolstvo, ktoré adresoval Dr. Paolo Ruffini účastníkom trienálneho kongresu UCAP, ktorý sa koná do 17. augusta v Akkre v Ghane. Hlavnou témou podujatia je „Rovnováha medzi technologickým pokrokom a zachovaním ľudských hodnôt v ére umelej inteligencie“.
Pravdivé, spravodlivé, krásne
V dobe, keď vzťahy medzi inštitúciami a národmi boli radikálne premenené sociálnymi médiami, prefekt Ruffini upozornil, že je namieste položiť si otázku, „ako môžu algoritmy a stroje, ktoré ich spracúvajú, slúžiť ľudstvu v oblasti pravdy, poznania, svedomia a krásy“.
Tento text prečítal viac než 150 delegátom z 30 krajín Mons. Janvier Yameogo, úradník Teologicko-pastorálnej sekcie toho istého dikastéria.
Ruffini vyzval na zamyslenie nad vzťahom medzi človekom a algoritmami a dodal, že odpoveď spočíva v zabránení tomu, aby algoritmy a ich spracovatelia vytvorili systém nadvlády, ktorý ničí všetko, čo mu stojí v ceste, ignorujúc pravdu, spravodlivosť a krásu, a obetujúc jedinečnosť a dôstojnosť jednotlivca.
Na rázcestí medzi diktatúrou stroja a ľudskou slobodou
Podľa prefekta Ruffiniho sme na rázcestí:
Na jednej strane stojí „diktatúra stroja“, poháňaná totalitným myslením; na strane druhej je „ľudská sloboda, bez ktorej niet pravdy“.
Preto zaznela výzva na posilnenie schopnosti mediálnych pracovníkov „vychovávať svoje publikum“ k potrebe podporovať a chrániť ľudské hodnoty vo svete, ktorý je silne ovplyvnený technologickým pokrokom, najmä umelou inteligenciou.
Jeden pre druhého
Komunikácia je predovšetkým „vzájomný dar seba samých“, ktorý vychádza zo vzťahu, ktorý si „navzájom budujeme“, poukázal Paolo Ruffini. A spoločenstvo je to, čo z nás robí členov jedného tela - to je „tajomstvo“ komunikácie Cirkvi, v duchu synody o synodalite.
V dnešnej dobe, keď sa planéta „ponára“ do špirály násilia a vojny a je čoraz ťažšie budovať priestor na stretnutie a dialóg v mene spoločného dobra a mieru, žiadna konkrétna Cirkev ani komunita si nemôže myslieť, že môže žiť v izolácii: naše dobro je „prepojené“ s dobrom iných.
Technológia ako príležitosť i výzva
Spontánne a „aj neformálne“ väzby, ktoré nám technológia umožňuje vytvárať, môžeme chápať ako „bohatstvo a zdroj“, ktorý pomáha rozvíjať čoraz hlbšie prežívanie „cirkevného ‚my‘“ - s vedomím a rozlišovaním.
Zároveň však musíme zostať pevní v „eticky zodpovednom využívaní umelej inteligencie“ a v dodržiavaní právnych rámcov, ktoré sú „zamerané na ľudskú osobu“, ako nedávno zdôraznil pápež Lev XIV.
Príspevky na konferencii
Pri otvorení konferencie v nedeľu organizačný výbor zdôraznil, že účastníci sa stretávajú „pod zástavou viery, profesionálnej spolupráce a spoločného cieľa“.
Asociácia novinárov Ghany (Ghana Journalists Association) zároveň vyhlásila, že základom práce médií musí byť „zakorenenosť v trvalých hodnotách pravdy, spravodlivosti, zodpovednosti a súcitu“.
Preklad: Šimon Gabčo
