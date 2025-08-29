Náboženskí lídri v Taliansku spoločne vyzvali na mier a dialóg
Martin Jarábek – Vatican News
Apel odsudzuje zneužívanie náboženstva na ospravedlnenie násilia, fanatizmus a propagandu, ktoré podporujú antisemitizmus, islamofóbiu či nepriateľstvo voči kresťanstvu. Signatári zdôrazňujú, že nenávisť a násilie nikdy nemajú legitímnosť a že jedinou cestou k mieru je vzájomné uznanie, rešpekt základných práv a ochota k dialógu.
Náboženskí lídri navrhujú spoločné stretnutie biskupov, rabínov a imámov z rôznych regiónov Talianska ako znamenie jednoty a spoločnej zodpovednosti. Povzbudzujú aj k miestnym a národným iniciatívam, ktoré by podporovali kultúrnu spoluprácu, pokojné spolunažívanie a ochranu ľudskej dôstojnosti.
„Žiadna bezpečnosť sa nikdy nevybuduje na nenávisti. Spravodlivosť pre palestínsky ľud a bezpečnosť pre izraelský ľud môžu vzniknúť iba prostredníctvom vzájomného uznania a dialógu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
