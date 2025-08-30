Modlitby v Biblii (1): Rozličné formy modlitby
Drahí poslucháči,
Začíname sériu zamyslení, v ktorých sa budeme venovať niektorým modlitbám zachyteným v Biblii. Stránky Svätého písma nepredstavujú iba dejiny našej spásy, ale aj rozmanité vyznania, ktorými sa jednotlivé biblické postavy obracajú k Bohu. Ide o modlitby mužov i žien, mladých i starých, chudobných aj bohatých. V zamysleniach nebudeme postupovať chronologicky, ale vyberieme si rôzne modlitby zo Starého i z Nového zákona, od väčších i menších postáv biblických dejín. Tieto vyznania sa môžu stať inšpiráciou pre náš rozhovor s Bohom a zároveň nám umožnia hlbšie preniknúť do radostí i zápasov jednotlivých biblických hrdinov, ktorých začneme vnímať o čosi ľudskejšie a reálnejšie.
V tomto prvom zamyslení si povieme pár slov o samotnej modlitbe v Biblii a o jej formách. Modlitba je niečo, čo sa nedá úplne vystihnúť ani ohraničiť, pretože je veľmi osobným kontaktom medzi človekom a Bohom. Napriek tomu existuje viacero spoločných prvkov, ktoré môžeme nájsť na stránkach Svätého písma, a tie nám pomáhajú vytvoriť akési hlavné kategórie modlitby.
Veľmi častou formou modlitby biblických postáv je prosebná modlitba. Boží ľud, nachádzajúci sa v tiesni, si uvedomuje, že Boh je všemohúci a dokáže si dať rady s jeho problémami i nepriaznivou situáciou. To ľudí vedie k vyhľadaniu Boha a k ich úpenlivej prosbe o pomoc. Boh počúva volanie svojho ľudu a prichádza mu na pomoc, a tak sa začínajú Božie spásne činy v dejinách ľudstva, ako napríklad vyvedenie jeho ľudu z Egypta či mnohé ďalšie udalosti.
Veľké zázraky Božej dobroty vedú ľudí k ďalšej forme modlitby – k prejavu vďaky, chvály a oslavy. Tá môže vychádzať aj z jednoduchej radosti nad tým, kým je Boh: nad jeho svätosťou, veľkosťou, všemohúcnosťou a slávou. Chvála niekedy prerastá do radostného jasotu nad Božou dobrotou a veľkosťou, ktorý sa vyjadruje spevom, často sprevádzaným hudobnými nástrojmi. Majstrom takýchto spevných chvál bol kráľ Dávid.
Inou, v Biblii takisto častou formou modlitby, je odprosujúca modlitba. Keď si ľudia vďaka prorokom a iným Božím poslom uvedomia, že urazili Boha a previnili sa voči nemu, vstupujú do pokánia a snažia sa zmieriť s Bohom svojimi modlitbami, často sprevádzanými obetami na oltári. Ak vychádza odprosujúca modlitba z úprimného a skrúšeného srdca, má moc zmeniť budúcnosť nielen jednotlivca, ale aj celého národa. Dokáže priniesť víťazstvo vo vojne proti nepriateľom, uzdravenie, Božie požehnanie, obnovenie zmluvy s Bohom a mnohé ďalšie dary.
Okrem týchto známych foriem modlitby sa stretávame aj s menej známou formou – so sporom s Bohom. Mnohí ľudia netušia, že aj hádka je formou komunikácie, no v Biblii nachádzame texty, kde biblickí hrdinovia obviňujú Boha z toho, čo sa deje, pretože nerozumejú situácii. Ich spor s Bohom je hľadaním pravdy a vyjadruje napätie z otázok, ktoré si títo ľudia pred Bohom kladú. Netvária sa, že je všetko v poriadku, ale otvorene pomenúvajú svoje pocity a v dôvere ich predkladajú Bohu, na ktorého majú v danom momente ťažké srdce, pričom od neho očakávajú odpoveď. Takto sa modlili aj veľké postavy, ako Mojžiš či spravodlivý trpiaci Jób.
Modlitba je v Biblii často sprevádzaná gestami, ktoré pomáhajú modliacemu sa človeku vyjadriť pred Bohom celým telom to, čo má na srdci. Čítame o sypaní prachu na hlavu na znak skrúšenosti, o dvíhaní rúk k nebu, o tanci z radosti i o plači, o padaní na zem pred Bohom, o vyzúvaní obuvi pred vstupom na posvätné miesto, o kľačaní i státí.
Naše spoločné zamyslenia, ktoré dnes začíname, nám majú pomôcť pochopiť, že modlitba nemusí mať žiadnu predpísanú formu. Jej podoba závisí od toho, ako sa cítime a čo chceme Bohu vyjadriť. Zohnuté kolená či zdvihnuté ruky, spev i plač – to všetko je iba prostriedok, ktorý má pomôcť zapojiť do modlitby aj naše telo, aby sa celé naše bytie obrátilo k tomu, ktorý ho stvoril, a aby sa v nej spojilo s dušou do jednej harmónie.
Nech tieto úvahy nad modlitbami biblických hrdinov v nás vzbudia túžbu po hlbšom skúmaní Božieho slova, ktoré nás svojou hĺbkou a šírkou presahuje, a nech nás vedú k stále väčšej slobode a autentickosti v našich osobných modlitbách i postojoch pred Bohom.
