Kňaz prešiel na bicykli do Ríma – pre dobrú vec
Osobné stretnutie s pápežom
„Dnes som sa s pápežom osobne krátko stretol, po generálnej audiencii som mu mohol podať ruku a vymeniť si s ním pár slov,“ rozpráva o. Nowak s radosťou.
Aj pápež bol prekvapený
Podľa jeho slov bol dokonca aj pápež prekvapený a dojatý odhodlaním katolíckeho kňaza. Keď sa dozvedel, že o. Nowak tri dni a noci putoval na bicykli bez spánku a to všetko pre dobrú vec, bol to samotný Lev, kto ho požiadal o spoločnú „selfie“. „Stále tomu nemôžem uveriť,“ priznal o. Nowak po stretnutí. Pápež zároveň poďakoval za dary od detského hospicu a udelil svoje požehnanie kňazovi, jeho farnosti, ako aj chorým deťom a ich rodinám.
Na špeciálne vytvorenom účte na podporu tejto akcie sa zatiaľ vyzbieralo už 7 000 eur. O. Nowak sa však domnieva, že mnohí darcovia poslali svoje príspevky priamo hospicu.
Nebola to sólo jazda
Celú cestu by však nezvládol sám. Podporovali ho viacerí členovia jeho farnosti z Brém. „Ponúkla som mu, že ak bude niečo potrebovať, sme k dispozícii – a naozaj nás potom potreboval,“ hovorí Veronika Hellmann.
Spolu s ďalšími farníkmi sa rozhodli ísť autom až do Ríma. Na trase sa striedali v tímoch, ktoré o. Nowaka sprevádzali a na dohodnutých miestach mu odovzdávali jedlo, nápoje a všetko, čo potreboval. Raz mu dokonca museli priniesť náhradný bicykel pre technickú poruchu.
Medzi sprievodcami bola aj Jagoda Ignatowicz so svojou rodinou. Stretli sa s o. Nowakom pri Gardskom jazere a odtiaľ ho autom sprevádzali až do Ríma. „Bolo to pre mňa veľmi pôsobivé,“ hovorí 17-ročná Jagoda. „Nikdy by som si nepomyslela, že niečo také je vôbec možné – aj vzhľadom na nedostatok spánku a všetko okolo toho.“
Nová výzva: ultramaratón v Rakúsku
A oddych? Ani náhodou! Športovo založený kňaz si už stanovil ďalšiu výzvu. „V Ríme zostanem do sobotného rána a potom sa vydám do Rakúska. Tam sa chcem prvý raz v živote zúčastniť na pretekoch – a hneď na poriadnych: je to ultramaratón Race Around Austria, majstrovstvá sveta v ultracyklistike.“
Pretekári musia prejsť celkovo 2 200 kilometrov s prevýšením 30 000 metrov – okolo celého Rakúska. Tridsaťdeväťročný kňaz sa už teší, čo všetko bude schopný zvládnuť.
A opäť nejde len o športový výkon. Aj tentoraz chce jazdiť pre dobrú vec – výťažok z tejto akcie má ísť na podporu Nadácie pre detských onkologických pacientov v Brémach.
Preklad Martin Jarábek
