Kardinál Pizzaballa: Aj v Svätej zemi sa srdcia môžu zmeniť
Francesca Sabatinelli, Martin Jarábek – Vatican News
Ďalej kardinál vyjadril vďačnosť za neustálu pozornosť pápeža a tiež nádej, že srdce človeka sa môže zmeniť. Kardinál Pierbattista Pizzaballa, vyjadruje svoje pocity v predvečer dňa pôstu a modlitby, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Kráľovnú. Ide o pozvanie, ktoré Svätý Otec adresoval veriacim na záver generálnej audiencie 20. augusta, aby prosili Pána, nech „udelí pokoj a spravodlivosť“ tým, čo trpia v dôsledku ozbrojených konfliktov, s pohľadom upretým na Svätú zem a Ukrajinu.
Modliť sa, postiť a hľadieť na Boha
„Sme vďační za túto pozornosť k téme pokoja, ku ktorej sa pápež veľmi často vracia, takmer vždy – je to pre nás veľmi citlivá a dôležitá téma. Nie je to prvýkrát, čo sa zaväzujeme konať dni modlitby a pôstu, aj v minulosti sa konali, a je to jediné, čo v tejto chvíli môžeme robiť: modliť sa a postiť, aby sme udržali pohľad upretý na Boha. Je to jediné, čo môžeme robiť, aby sa zmenilo srdce človeka,“ uviedol kardinál pre vatikánske médiá.
Modlitba nie je magická formula
Podľa kard. Pizzaballu sa však k modlitbe nemožno utiekať, akoby to bola „magická formulka, ktorá vyrieši problémy“. Modlitba slúži na premenu sŕdc; pristupovať k nej inak by viedlo „len k frustrácii“. Modlitba, zdôraznil patriarcha, otvára srdcia v prostredí nenávisti a odmietania druhého, aké vytvára vojna a nedostatok pokoja. „Srdce musí vždy zostať otvorené dôvere, túžbe konať dobro a budovať dobro. A to je sila modlitby, najmä v Svätej zemi, kde je v tomto okamihu takmer nemožné uznať druhého.“
Srdce človeka sa môže zmeniť
Modlitba a pôst tak dodajú silu aj tým, ktorí žijú na mieste poznačenom smrťou a násilím, kde sa zdá, že slovo „pokoj“ už nenachádza pôdu. „Nenachádza ju v inštitúciách – pokračuje kardinál – nenachádza ju vo veľkých organizáciách, či už politických, a žiaľ, aj náboženských. Ale nachádza ju medzi mnohými ľuďmi, v hnutiach, združeniach, spoločenstvách i jednotlivcoch, ktorí túto cestu neakceptujú. Modlitba slúži aj na vytváranie puta s ľuďmi všetkých vierovyznaní, ktorí napriek všetkému stále chcú veriť, že srdce človeka, aj v Svätej zemi, sa môže zmeniť.“
Sila modlitby
Deň pôstu a modlitby potvrdí, že „Kristus nie je neprítomný v Gaze“, ako povedal sám kard. Pizzaballa 22. júla počas tlačovej konferencie s jeruzalemským pravoslávnym patriarchom Teofilom III., keď sa vrátili z návštevy kresťanskej komunity v Gaze po bombardovaní katolíckeho Kostola Svätej rodiny. „Keď poznám túto komunitu – vysvetľuje patriarcha – môžem povedať, že ich sila pramení práve z modlitby, zo sily odolávať uprostred tej hroznej situácie. Sme na prahu niečoho, o čom nevieme, čo prinesie: nevieme, čo sa stane s touto začatou okupáciou, čo sa stane s nami, s našimi susedmi, so všetkými. Ale ich sila odolávať, snažiť sa pomáhať všetkým napriek všetkému, rozdávať jedlo, poskytovať lieky – táto sila pramení práve z modlitby a zo spoločenstva, ktoré môže dať len modlitba.“
V piatok sa budú vo Svätej zemi veriaci modliť za seba i za svojich blížnych, aby zvíťazil pokoj, aby sa skončila neustála úzkosť, pretože nikto sa jej nemôže zbaviť vzhľadom na to, čo sa môže v Gaze udiať. Kardinál uzatvára:
„Informácie, ktoré dostávame z územia, sú nejasné, neprišiel priamy rozkaz na evakuáciu, no boje sa čoraz viac približujú k našej oblasti. Oblasti susediace s nami boli evakuované, a tak čakáme, aby sme pochopili, čo robiť.“
