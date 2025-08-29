Kard. Reina: Spolu s pápežom vzývame pokoj, prosíme o pomoc svätého Augustína
Tiziana Campisi – Vatican News
Prosba o pokoj cez príhovor svätého Augustína
Kardinál Reina pri liturgickej slávnosti sviatku svätého Augustína prosil o pokoj „v hlbokej jednote so Svätým Otcom“, pričom sa odvolal na jeho neustálu výzvu k modlitbe, ktorú v týchto dňoch adresoval celej Cirkvi i celému ľudstvu. „Chceme zveriť pod mocný príhovor svätého Augustína našu túžbu po pokoji,“ povedal kardinál. „Sme hlboko znepokojení a zranení tým, čo sa deje vo svete, kde rôzne konflikty denne krvavo poznačujú našu zem.“ Všetkých preto povzbudil, aby sa modlili za skorý návrat pokoja.
Augustín – hľadač pravdy
V homílii predstavil kardinál osobnosť svätého Augustína ako „veľmi zaujímavú postavu, ktorá stále prehovára“. Pripomenul jeho mladosť, keď sa cez štúdium filozofie vydal na cestu hľadania pravdy a napokon sa nechal osloviť Božou milosťou. „Toho, ktorého hľadal mimo seba, objavil vo vlastnom živote,“ povedal.
Boh nás hľadá ako prvý
Podľa kardinála Reinu sa každý môže v niečom stotožniť so svätým Augustínom, lebo aj naša kresťanská viera „nie je len odriekaním formúl, ale živou skúsenosťou, ktorá nás každý deň stavia pred nové otázky“. „Sme hľadačmi Boha, ale zároveň aj Boh hľadá nás,“ zdôraznil. A práve v tejto dynamike milosti sa odohráva naša viera ako „každodenný zázrak“.
Sloboda a pastier, ktorý chráni
Pri úvahe nad evanjeliovou scénou, kde Ježiš hovorí, že je „bránou do ovčinca“ a „Dobrým pastierom“, kardinál vysvetlil, že dvere sú obrazom ochrany i výzvou k správnemu využívaniu slobody. „Pán nechce poddaných, ale slobodných ľudí, ktorí vedia svoju slobodu dobre používať,“ povedal. Sloboda je podľa neho cenný dar, cez ktorý môžeme prísť k Bohu, no zároveň si ňou môžeme aj uškodiť. Svätý Augustín vo svojich spisoch ukazuje, že Božia milosť je darom starostlivosti o človeka, pretože Boh chce náš život chrániť.
Varovanie pred falošnými pastiermi
Kardinál varoval pred „módami a falošnými doktrínami našich čias“, ktoré oslepujú oči, ale nezohrievajú srdce. Len Dobrý pastier dáva život a pokoj, o ktorý opakovane prosia pápež František i pápež Lev XIV. V kontraste k tomu pripomenul tragické obrazy bombardovaných nemocníc a scén bez ľudskosti: „Iní pastieri, pseudo pastieri, sú len žoldnieri, ktorí prinášajú smrť.“
Znovu prežívať augustiniánskeho ducha
„Dnes je potrebné nielen znovu si pripomenúť Augustínovo bohaté teologické myslenie, ale aj prežívať jeho ducha viery a obrátenia,“ zdôraznil kardinál Reina. Zveril svätému Augustínovi celú Cirkev, službu Svätého Otca, všetkých pastierov a kňazov na svete.
Jednota je možná v Kristovi
Na začiatku slávnosti privítal veriacich a rehoľníkov prior augustiniánskej komunity v Ríme páter Pasquale Cormio. Pripomenul ideál jednotného spolunažívania obráteného k Bohu a citoval aj motto pápeža Leva XIV. In illo uno unum – iba v Kristovi je možná jednota a bratské spoločenstvo Cirkvi.
„Krása taká stará a taká nová“
Na záver svätej omše generálny predstavený augustiniánov páter Alejandro Moral zdôraznil, že Augustín je veľký učiteľ a pedagóg, ktorý pomáha spoznať Božiu lásku. „Keď ju objavíme vo svojom srdci, už ju nikdy neopustíme,“ povedal. Preto svätý Augustín nazýva Boha „krásou takou starou a takou novou“ a učí nás žiť v nádeji, že raz budeme môcť túto krásu kontemplovať vo večnom živote.
Preklad Martin Jarábek
