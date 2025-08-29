Kard. Parolin v L’Aquile: Svätá brána je pozvaním vstúpiť do Ježišovho srdca
Martin Jarábek – Vatican News
Radosť pápeža Leva XIV.
Hneď v úvode homílie kardinál Parolin sprostredkoval slová Svätého Otca: „Aj pápež Lev XIV. sa srdečne pripája k našej radosti a k vďake za tento čas milosti, Jubileum nádeje, a vzýva požehnanie Pána na každého z vás.“ Zároveň prelát pripomenul, že mesto L’Aquila je „mesto poznačené dejinami a vierou“, kde svätá brána v Collemaggiu zostáva „živým symbolom Božieho milosrdenstva a odpustenia, ktoré chcel pápež Celestín V. darovať svojmu ľudu“.
Kristus – jediná brána k plnému životu
Homíliu kardinála sprevádzali tri kľúčové slová: brána, srdce a autentická viera. Vychádzal z úryvku Evanjelia podľa Jána, kde Ježiš hovorí: „Ja som brána oviec“ (Jn 10, 7). „Kristus sa nám predstavuje ako ten, ktorý dáva prístup k Bohu,“ povedal kard. Parolin. „Je jediným prostredníkom, jedinou cestou. Je to on, kto nás uvádza do spásy, a len cez neho môžeme vstúpiť do plného života a vyjsť zo svojich otroctiev.“
Sekretár Svätej stolice pripomenul aj tvrdé slová Pána: „Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a lupiči“ (Jn 10, 8). A dodal:
„Koľko hlasov dnes sľubuje spásu bez Krista, koľko ideológií či moralizmov, ktoré obchádzajú bránu namiesto toho, aby ňou prešli! Ale len Kristus je bránou, a všetko, čo neprechádza cez Neho, cez jeho telo a jeho kríž, nespasí.“
Pravá sloboda a „zlatá brána“
Kardinál Parolin zdôraznil, že vstupom cez Krista človek nachádza slobodu, skutočné naplnenie a vnútorný pokoj a uviedol:
„Vstúpiť cez Ježiša znamená stať sa tým, kým sme povolaní byť, zakúsiť spoločenstvo s ním, nájsť pravý pokrm, žiť slobodne.“
Zároveň však kardinál upozornil:
„Je to úzka brána, ale zároveň zlatá, vzácna, tá najkrajšia. Vstúpiť cez túto bránu si vyžaduje osobné, dôsledné a vytrvalé rozhodnutie. Nie je to široký priechod, ktorým sa dá prejsť bez úsilia. Nasledovať Ježiša znamená prijať ho celým srdcom, počúvať jeho hlas a žiť jeho Slovo.“
Ilúzia šťastia bez Krista
Štátny sekretár varoval pred „veľkým klamom našej ľudskosti: myslieť si, že šťastie spočíva v hromadení, v privlastňovaní si, v budovaní pre seba“. To je podľa neho „mentalita zlodeja“, ktorá ničí všetko, čo sa jej dotkne, a ponúka len prázdne sľuby. „Ježiš však neprišiel, aby bral, ale aby dával. Prišiel, aby nám daroval plnosť života,“ zdôraznil kardinál.
Nie magický rituál, ale premena srdca
Kardinál osobitne upozornil na význam samotného prechodu svätou bránou:
„Prechod cez túto bránu nemá byť chápaný ani používaný ako poverčivý úkon či magické gesto, ktoré automaticky zmení náš život. Nestačí prejsť cez svätú bránu – alebo cez akúkoľvek inú – aby sme získali niečo výnimočné. Brána je pozvaním vstúpiť do Ježišovho srdca, nechať, aby nás jeho milosť skutočne premenila, nie iba vonkajším rituálom.“
Výzva pre L’Aquilu
Na záver kardinál Parolin adresoval osobné prianie veriacim:
„Prianím tejto cirkvi v L’Aquile je, aby dokázala prechádzať cez Ježiša, toho jediného, ktorý nás môže oslobodiť od hriechu a priviesť k plnej jednote s Bohom. Aj dvere vášho domu sa môžu stať konkrétnym znakom tohto putovania.“
Svoju homíliu zakončil štátny sekretár modlitbou:
Pane Ježišu,
Svätá brána Otca,
ty nás voláš, aby sme ňou prešli,
aby sme vyšli zo svojho egoizmu
a vstúpili do tvojho života.
Otvor naše oči pre svoje svetlo,
otvor naše srdce pre svoje slovo,
otvor naše kroky pre svoju cestu.
Daj, aby sme prechádzajúc cez teba
našli pastvu,
pokoj pre srdce
a plnú radosť v spoločenstve s tebou.
Nedopusť, aby sme zostali vonku,
rozptýlení, uzavretí alebo ľahostajní.
Pritiahni nás k sebe,
lebo iba ty si spása,
iba ty si nádej,
iba ty si život.
Amen.
