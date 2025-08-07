Kard. Cupich: Zbavme sa ilúzie bezpečia prostredníctvom jadrových zbraní
Martin Jarábek – Vatican News
„Pokladám za hlboko nesprávne rozhodnutie použiť atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, pretože znamenalo opustenie základného princípu medzinárodného práva a morálnej tradície mojej Cirkvi,“ povedal kardinál Cupich.
Hovoril s tichou naliehavosťou o „rozpade tradičnej zásady imunity civilistov“ počas druhej svetovej vojny a pripomenul, že bombardovanie nemeckých miest západnými spojencami pripravilo pôdu pre to, čo nasledovalo v Japonsku. Vo svojom príhovore nespomenul len hrôzy minulosti, ale aj znepokojivé trendy súčasnosti. Poukázal na výskumy, ktoré odhaľujú, že napriek historickému odstupu od roku 1945 je väčšina Američanov stále ochotná uvažovať o použití jadrových zbraní, ak ide o záchranu vlastných vojakov. „Ochota americkej verejnosti použiť jadrové zbrane sa nezmenila tak veľmi, ako si mnohí mysleli,“ citoval kardinál.
Jeho výzva však nebola len retrospektívna. Upozornil na nevyhnutnosť obnoviť a prehĺbiť tradíciu tzv. spravodlivej vojny – nie ako teoretický rámec na ospravedlnenie násilia, ale ako nástroj formácie svedomia a kultúrneho odporu voči etnocentrizmu, nacionalizmu a túžbe po pomste.
„Tradícia spravodlivej vojny musí byť nástrojom morálnej formácie nielen pre vojakov, ale aj pre celý národ,“ povedal. Kardinál pripomenul úsilie Cirkvi o úplné odzbrojenie, chápané nie iba ako otázku zbraní, ale aj ako výzvu na spravodlivejší a mierovejší svet.
V tejto súvislosti sa prihlásil k postoju pápeža Františka, ktorý označil spoliehanie sa na jadrové zbrane za „klamný pocit bezpečia“. A zároveň odkázal aj na nedávne slová pápeža Leva XIV., ktorý v júni tohto roku v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe povedal: „Musíme sa za každú cenu vyhnúť použitiu zbraní a hľadať dialóg diplomatickými prostriedkami.“
Kard. Cupich otvorene povedal, že USA ako najväčšia jadrová mocnosť (spolu s Ruskom vlastnia viac než 85 % všetkých svetových hlavíc) majú „špeciálnu povinnosť viesť ľudstvo iným smerom“. Odmietol izolacionizmus a apeloval na obnovu diplomatických vzťahov, ktoré by viedli k skutočnému, merateľnému znižovaniu jadrových arzenálov. Podľa neho nie je pravým mierom stav, v ktorom si svet vymieňa hrozby a žije v krehkej rovnováhe teroru.
Záver prelátovho príhovoru patril vďake tým, čo prežili:
„Vyjadrujem svoju hlbokú vďačnosť za inšpiratívne svedectvo Hibakuša, tých, čo prežili atómové výbuchy a po desaťročia sa stali prorockými hlasmi mieru.“
