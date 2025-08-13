Caritas Albano: Naši chudobní, tí poslední, budú pri obede s pápežom prvými
Daniele Piccini – Vatican News
Poslední budú prvými. Tí, ktorí žijú na okraji spoločnosti, budú pozvaní hostiteľom, aby prišli dopredu a obsadili najlepšie miesta pri stole. To sa stane budúcu nedeľu, 17. augusta, v Castel Gandolfe, kde – po tom, čo bude pápež celebrovať omšu v Kostole Santa Maria della Rotonda v Albane a modliť sa Anjel Pána v Castel Gandolfe – Lev XIV. bude obedovať spolu so stovkou hostí z diecéznej charity v Albano Laziale v Borgo Laudato si', v záhradách Pápežských víl. Hostia, rovnako ako ľudia pozvaní na hostiny v Ježišových podobenstvách, už si hľadajú najkrajšie šaty. „Bezdomovci, ktorí v nedeľu obedujú s pápežom v Pápežských vilách, nás požiadali o možnosť osprchovať sa, ale aj o pekné a čisté oblečenie, aby sa s ním mohli stretnúť,“ vysvetľuje vatikánskym médiám riaditeľ diecéznej charity v Albane Alessio Rossi, ktorý je už v plnom prúde príprav na obed.
Ako pokračuje organizácia obeda s pápežom?
Hostia vstúpia do Pápežských víl bránou, ktorá vedie na Námestie Pia v Albane. V záhradách bude pripravená plocha s altánkami, kde sa bude konať obed. Pápež a hostia budú sedieť spolu pri jednom stole. Spolu s Levom XIV. budú stolovať hostia z útulkov, jedální a poradenských centier Charity v Albáne. Catering zabezpečí miestna firma. Aj predjedlo a dezerty pripravia pizzerie a kaviarne v Albane.
Čo budú jesť pápež a jeho hostia?
Na programe sú lasagne so zeleninou, baklažánová parmigiana, pečené teľacie mäso s poľnými bylinkami, ovocný šalát a na záver typický dezert z regiónu. Všetkému bude predchádzať predjedlo v záhradách.
Ako vznikla myšlienka zorganizovať tento obed s pápežom a chudobnými z Charity v Albane?
Po prvej návšteve pápeža Lev XIV. v Albane 20. júla som nášmu biskupovi, Mons. Vincenzovi Vivovi, vyjadril túžbu stretnúť sa so Svätým Otcom a chudobnými. Biskup sa pápeža opýtal, či je ochotný, a povedal nám, že pápež sa s nami veľmi rád stretne. Svätá stolica nám potvrdila možnosť sláviť o 9.30 hod. svätú omšu v našom Kostole Santa Maria della Rotonda, ktorú budú animovať práve naši hostia, a následne zorganizovať obed v Borgo Laudato si'. Pre nás to bola veľká radosť. Naša organizačná mašinéria so všetkými pracovníkmi Caritas sa okamžite s nadšením pustila do práce.
Pápež Lev XIV. bude hostiť asi stovku ľudí. Kto sú títo ľudia? A ako sa dostali do kontaktu s Caritas?
Budú to hostia nášho útulku „Cardinal Pizzardo” pre rodiny a maloletých v Torvaianica. Z ubytovne „Francesco” pre mužov a rozvedených otcov zo sociálneho bývania. Zúčastnia sa aj hostia útulku Don Orione v Anzio. Hostia denného centra a poradenského centra v Anzio a Nettuno, „Crocicchio“. Budú tam všetci hostia z Centra pomoci v Albane, ktorého jedáleň denne navštevuje najmenej tridsať bezdomovcov. Prídu aj niektorí príjemcovia pomoci z našej poradne v Aprilii, ktorá ponúka psychologické služby.
Aké sú sociálne problémy vo vašom regióne?
Naša diecéza je veľmi veľká, začína v Ciampine a končí v Nettune. Preto sa tu stretávajú rôzne typy chudoby. Dôležitou oblasťou chudoby je bezpochyby pobrežie: Anzio, Ardea, Tor San Lorenzo, Torvaianica. Tu je veľa bezdomovcov, Talianov aj cudzincov, ktorí potrebujú sprchy, možnosť oholiť sa, práčovňu a nocľah.
A v časti najbližšej ku Castelli Romani?
Tu žijú prevažne rodiny takzvaných „pracujúcich chudobných“, teda ľudí, ktorí aj napriek tomu, že pracujú, nedokážu uživiť svoju rodinu kvôli zdravotným alebo pracovným problémom. Tieto rodiny, ako sa hovorí, nevystačia s výplatou do konca mesiaca, a preto dostávajú potravinovú pomoc z našich skladov. Jeden z nich je napríklad v Genzane.
Aké sú čísla ohľadom vašich zásahov v tejto oblasti?
V roku 2024 sme pomohli 49 500 ľuďom, 3 580 rodinám. Rozdelili sme viac ako 48 tisíc jedál. V prvých desiatich mesiacoch roku 2024 dostalo nepotravinové tovary 13 tisíc ľudí. Rozdali sme viac ako 4 480 raňajok. 473 ľudí dostalo našu lekársku pomoc v našej ambulancii Caritas.
Je naplánovaná diskusia, výmena názorov medzi hosťami Caritas a pápežom, počas ktorej mu budú môcť porozprávať o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú?
Určite áno. Chceme vytvoriť absolútne rodinnú atmosféru, ako je to v štýle Charity. Všetci sú nadšení a šťastní. Povedali, že už o 8. hodine ráno budú všetci v sídle Caritas Albano čakať na omšu s pápežom. Mnohí bezdomovci nám povedali, že mu chcú rozprávať svoje príbehy a ťažkosti. Sú pripravení a plní emócií.
Preklad a spracovanie: Zuzana Klimanová
