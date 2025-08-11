Arcibiskup z Haiti ďakuje pápežovi za hlas v prospech trpiaceho národa
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec Lev XIV. venoval časť svojho príhovoru tragickej situácii na Haiti. Odsúdil neustávajúce násilie, únosy, obchodovanie s ľuďmi a nútené exily, vyzval na okamžité prepustenie rukojemníkov a požiadal medzinárodné spoločenstvo o konkrétnu pomoc na vytvorenie sociálnych a inštitucionálnych podmienok pre pokojný život obyvateľov ostrovného štátu.
Na slová pápeža reagovala Konferencia biskupov Haiti prostredníctvom arcibiskupa Port-au-Prince, Mons. Maxa Leroyho Mesidora. „Ďakujeme Svätému Otcovi za tento výkrik v prospech haitského ľudu, za tento apel na medzinárodné spoločenstvo, aby sa viac a konkrétnejšie zaoberalo situáciou Haiti,“ uviedol arcibiskup.
Podľa neho pápežove slová odrážajú starostlivosť o národy v ťažkostiach, o obete nespravodlivosti, vojny a násilia:
„Pápež Lev sprostredkúva hlas Cirkvi na Haiti, ktorá neprestáva volať po ukončení násilia, po prebudení svedomia u tých, čo zasievajú smútok do rodín, a u všetkých, ktorí ich akýmkoľvek spôsobom podporujú.“
Arcibiskup upozornil, že zločin v krajine už nepozná hraníc. Ako príklad uviedol únos ôsmich ľudí vrátane dieťaťa z detského domova svätej Heleny v Kenscoffe:
„Tento barbarský čin je jedným z mnohých dôkazov zlyhania štátu a spoločnosti, ktorá stráca zmysel pre život a ľudskú dôstojnosť.“
Haitský prelát vyjadril nádej, že pápežov apel si vezmú k srdcu tak domáce úrady, ako aj medzinárodné spoločenstvo. Pripomenul, že hoci bolo uskutočnených mnoho rokovaní o budúcnosti Haiti, výsledky stále chýbajú. „Podpora viacerých národov pre bezpečnosť má veľmi malý účinok. Trpí vážnym nedostatkom personálu a logistických prostriedkov,“ dodal Mons. Mesidor.
Podľa neho však musí pápežov hlas predovšetkým zaznieť v srdciach samotných Haiťanov:
„Je na nás, aby sme krajinu usporiadali s jedným spoločným projektom, podporovali dialóg v nenásilí a spravodlivosti. Aby mohol byť dialóg, aby mohla byť národná konferencia, musia zbrane utíchnuť. Treba sa vzdať násilia.“
Arcibiskup Mesidor zakončil svoje slová vďakou pápežovi:
„Z celého srdca ďakujeme pápežovi Levovi. Spájame svoju modlitbu s jeho, aby Boh pomohol haitskému ľudu zbaviť sa všetkých pút, ktoré brzdia jeho rozvoj – najmä násilia ozbrojených skupín, nedostatku vlasteneckého cítenia a malicherných bojov o moc a peniaze. Nech toto Jubileum nádeje posilní vieru Božieho ľudu na Haiti a prinesie nám čas milosti a dobra. Lebo nádej v Boha nikdy nesklame.“
