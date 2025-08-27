Apoštolský vikár v Sýrii: Kresťania hľadia do budúcnosti s dôverou
Stefano Leszczynski, Miroslava Holubíková – Vatican News
Mons. Hanna Jallouf sa zúčastnil v Rimini na podujatí Míting za priateľstvo medzi národmi, kde bol jeden z hlavných hostí spolu s talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim. Po návrate do Ríma poskytol rozhovor, v ktorom zdôraznil postupné zlepšovanie ekonomickej a sociálnej situácie v krajine.
Nová vláda pod vedením prezidenta Ahmeda al-Sharaa začala politický proces, ktorý plne zapája kresťanov do normalizácie spoločenského života a obnovy krajiny. „Informácie, ktoré sa dostávajú do západných médií, často poskytujú pohľad, ktorý nezodpovedá realite, ktorú žijeme,“ vysvetlil Mons. Jallouf. „Kresťania nie sú prenasledovaní, naopak, vláda chce, aby sme sa podieľali na politickom živote novej Sýrie, a za ministerku sociálnych vecí a práce vymenovala kresťanku.“
Ako zdôraznil duchovný vodca latinských katolíkov v Sýrii, zmena v krajine však môže byť len postupná, aj preto, že „ešte stále existuje mnoho záujmov, ktoré sú v rozpore so stabilizáciou Sýrie, a potom sú tu skupiny, ktoré by chceli zaviesť v krajine radikálny islam“. Medzi priority kresťanskej komunity v krajine patrí aj zastavenie migračného tlaku, najmä zo strany mladých ľudí, ktorí po toľkých rokoch vojny majú ťažkosti predstaviť si budúcnosť mieru vo svojej vlasti. Ale aj ťažkosti v minulosti boli prekonané vďaka vernosti evanjeliu. Biskup uviedol:
„Je pravda, že my kresťania sme v Sýrii menšinou, ale musíme si uvedomiť aj to, že sme soľou tejto zeme. Kresťanstvo sa zrodilo tu a my musíme byť verní tomuto historickému dedičstvu našej prítomnosti.(...) Je pravda, že všetci chcú pekný život, ale Pán nikdy nepovedal, že máte byť elitou, ale povedal: blahoslavení ste, ktorí ste prenasledovaní pre moje meno.“
Viera v mierovú budúcnosť
Práve vernosť evanjeliu a vlastným hodnotám umožnila kresťanom nadviazať otvorený a úprimný vzťah s novou vládou. „Vedeli sme svedčiť svojím správaním“, vysvetlil Mons. Jallouf, ktorý pripomenul aj to, ako sa nedávno, pri príležitosti Jubilea mladých, podarilo sýrskym cirkvám vyslať do Talianska svoju delegáciu. Apoštolský vikár dodal:
„Bolo to krásne. Znamenie, ktoré hovorí, že aj my sme boli prítomní, a posolstvo, ktoré musíme odovzdať našim mladým ľuďom, je, aby mali dôveru vo svoju krajinu a dôveru v kresťanskú prítomnosť v Sýrii.“
