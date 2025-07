Zomrel kardinál Dri, spovedník, ktorý „naučil“ pápeža Františka milosrdenstvu

Vo veku 98 rokov zomrel 30. júna v Buenos Aires kapucín, ktorého pápež František uvádzal ako príklad spovedníka a často citoval jeho známu vetu, keď sa „ospravedlňoval“ Ježišovi, že „príliš veľa odpustil“: „Bol si to ty, kto mi dal zlý príklad.“ Za kardinála bol kreovaný na konzistóriu v roku 2023, na tom istom, na ktorom červený klobúk prijal aj kard. Prevost.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

„Je to veľký človek!“ V tejto jednoduchej a priamočiarej vete, ktorou pápež František opisoval pátra Luisa Pascuala Driho, kapucína, ktorý sa stal kardinálom vo veku 96 rokov, bola zhustená všetka úcta a náklonnosť, ktoré spájali pápeža s týmto jeho „učiteľom“ milosrdenstva.

Páter Dri zomrel v pondelok 30. júna v Buenos Aires. Mal 98 rokov a františkánsky habit nosil od roku 1945. Jeho telesné pozostatky sú v týchto hodinách vystavené v Sanktuáriu Panny Márie Pompejskej, kde od roku 2007 žil na odpočinku. Pohreb sa uskutočnil v stredu 2. júla, svätú omšu celebroval arcibiskup Jorge Ignacio García Cuerva.

„Milosrdenstvo“ po vzore pátra Pia a svätého Leopolda

Tá istá nádej, ktorú kardinál, narodený vo Federación v argentínskej provincii Entre Ríos 17. apríla 1927, v rodine, kde sa osem z deviatich detí zasvätilo rehoľnému životu, seminarista v Uruguaji a misionár vo favelách, rozdával kajúcnikom v spovednici odhlučnenej bielymi panelmi. V skromnom priestore, ktorý tí, čo ho navštívili, opisujú ako staré rozhlasové štúdio, páter Dri, inšpirovaný pátrom Piom a svätým Leopoldom Mandićom, ktorého mal možnosť spoznať v 60. rokoch, „vykonával milosrdenstvo“ celé hodiny. „Až kým nezhasli sviece,“ hovorieval.

Konzistórium 2023

Za túto neúnavnú službu mu pápež František chcel udeliť kardinálsky klobúk na svojom predposlednom konzistóriu 30. septembra 2023. Pre svoj vek a zdravotný stav sa nemohol zúčastniť na ceremónii v Bazilike sv. Petra, ale insígnie kardinála prevzal v Argentíne počas slávnosti v katedrále v Buenos Aires. Bol mu udelený titul kardinála diakona pri kostole Sant’Angelo in Pescheria. Nebolo to ocenenie, ale „pohladenie“ pre tohto starého kňaza, alebo skôr „jemné gesto“, ako sám Dri povedal v telefonáte s vatikánskymi médiami, keď zdôraznil, že rozhodnutie pápeža ho síce veľmi dojalo, no zároveň pre neho neznamenalo „žiadny rozdiel“ byť súčasťou kardinálskeho kolégia.

Páter Luis Pascual Dri

So svojím hnedým habitom a červeným solideom aj ako kardinál pokračoval v tom, čo robil celý život: vysluhoval sviatosť zmierenia. A, samozrejme, sa modlil, pretože postoj súcitu a lásky, ktorým bol vždy známy („Prvá vec je uznať, že som taký hriešnik ako ten, čo ku mne prichádza,“ hovorieval), sa rodil najmä z toho, že kľačal pred svätostánkom.

Spomienka pápeža Františka

S istou dávkou dojatia vyslovil pápež František jeho meno z okna Apoštolského paláca pri modlitbe Anjel Pána 9. júla, na konci ktorej oznámil septembrové konzistórium. Posledný na zozname, no určite nie v srdci pápeža, ktorý si na Driho spomínal týmito slovami: „Spomínam si na veľkého spovedníka, kapucína, ktorý vykonával svoje poslanie v Buenos Aires. Raz prišiel za mnou, chcel sa porozprávať. Povedal mi: ,Prosím ťa o pomoc, mám stále pred spovednicou veľa ľudí, všelijakých, jednoduchých aj menej jednoduchých, ale aj veľa kňazov... Veľa odpúšťam a niekedy mám výčitku, či som toho neodpustil príliš veľa.‘ Hovorili sme o milosrdenstve a spýtal som sa ho, čo robí, keď má túto výčitku. Odpovedal mi: ,Idem do našej kaplnky, pred svätostánok a hovorím Ježišovi: Pane, odpusť mi, že som príliš veľa odpustil. Ale bol si to ty, kto mi dal zlý príklad!‘ Na toto nikdy nezabudnem. Keď kňaz takto žije milosrdenstvo v svojom živote, môže ho dávať aj iným.“

Životné svedectvo

Kardinál Dri sa cítil vďačný pápežovi za „nezaslúženú“ dôveru prejavenú kreovaním za kardinála: „Nie som kňaz ani rehoľník, ktorý by mal vzdelanie, nemám žiadny doktorát, nič. Ale život ma veľa naučil, život ma poznačil, a pretože som sa narodil vo veľkej chudobe, cítim, že vždy musím mať pre každého, kto sem príde, slovo milosrdenstva, pomoci, blízkosti. Nikto by nemal odísť s pocitom, že nebol pochopený alebo že ním bolo opovrhnuté, či bol odmietnutý.“