Začínajú sa prípravy Slovenského domu v Ríme pre Jubileum mladých

Slovenský centrálny tím dorazil do Ríma, kde bude v najbližších dňoch spolu s 50 dobrovoľníkmi pripravovať Slovenský dom – duchovno-organizačné zázemie pre slovenských pútnikov počas Jubilea mladých. Dobrovoľníci pricestovali o týždeň skôr, aby stihli včas zabezpečiť potrebné záležitosti pred príchodom takmer dvoch tisícov mladých pútnikov zo Slovenska.

Vatican News

Ako uviedol koordinátor Slovenského centrálneho tímu Matúš Reiner, „mladí dobrovoľníci sú pripravení pomáhať počas celého týždňa Jubilea mladých.

„Zo Slovenska sa na Jubileum mladých vydáva spolu 1 348 pútnikov prihlásených za diecézy a do 500 pútnikov z prihlásených cez rehole a medzinárodné hnutia.“ informovala Mária Kuličová, členka centrálneho tímu a dodala, že „väčšina cestuje autobusmi, trocha menej lietadlami a pár vytrvalcov už putuje do Ríma bicyklami.“ Mladých bude duchovne sprevádzať 42 kňazov a traja slovenskí biskupi - Mons. Tomáš Galis, Mons. Peter Rusnák a Mons. Milan Lach.

Slovenský dom v Ríme bude počas Jubilea mladých v dňoch od 28. júla do 3. augusta 2025 otvorený denne od 10.00 do 20.00 ako miesto prijatia, duchovného programu, odpočinku aj praktickej podpory pre všetkých pútnikov zo Slovenska. Nachádza sa pri kostole San Benedetto da Norcia na adrese Via del Gazometro 23, 00154 Roma.

Počas oficiálnych spoločných podujatí Jubilea, ako sú otváracia svätá omša či vigília so Svätým Otcom, bude Slovenský dom zatvorený.

Počas Jubilea mladých ponúkne Slovenský dom informačný a organizačný servis pre pútnikov, možnosť slávenia svätej omše pre jednotlivé pútnické skupiny, priestor pre katechézy, spovednú službu a duchovné rozhovory. Návštevníci môžu využiť oddychovú zónu a miesto na stíšenie, drobné občerstvenie či praktické potreby.

Slovenský dom neposkytuje ubytovanie ani stravu a je určený pre pútnikov registrovaných na Jubileum mladých.

V kostole San Benedetto da Norcia, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Slovenského domu, budú denne slávené sväté omše o 14.00 a 16.00. Od 30. júla do 1. augusta sa každé dopoludnie o 11.00 uskutočnia sväté omše so slovenskými biskupmi, spojené s katechézou na tému pokánie.

Slovenský centrálny tím pozýva všetkých pútnikov, aby navštívili Slovenský dom, načerpali duchovnú aj fyzickú silu a stretli sa v spoločenstve s ďalšími mladými zo Slovenska.

(Zdroj TKKBS, spracovala Miroslava Holubíková)