Teologické aspekty Jubilea (9): Náboženské, kultúrne a umelecké dedičstvo Východu v Ríme

Prinášame ďalšiu časť cyklu, ktorú pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News pripravil gréckokatolícky kňaz, archimandrita, o. Jaroslav Lajčiak, z Dikastéria pre východné cirkvi.

o. Lajčiak - Náboženské, kultúrne a umelecké dedičstvo Východu v Ríme

Milí poslucháči,

v tomto prázdninovom čase sa v našich potulkách po Ríme budeme venovať umeleckému dedičstvu v podobe fresiek. Hoci sa v Ríme východný, resp. byzantský vplyv prejavil už v 5. storočí, ako o tom svedčia mozaiky na triumfálnom oblúku Baziliky Santa Maria Maggiore, medzi koncom 6. a 8. storočím tento vplyv čoraz výraznejšie rástol a prejavoval sa najmä v objavovaní nových ikonografických typov s obrazmi zodpovedajúcimi rímskej tradícii. Tento jav bol spôsobený vysokým počtom gréckych pápežov a prílevom gréckych a orientálnych obyvateľov do Večného mesta.

Prostredníctvom exarchátu v Ravenne sa v čase Justiniána orientálne umenie čoraz viac presadzovalo v Ríme. Nielen Taliansko, ale celý Západ bol do istej miery ovplyvnený odrazom byzantskej slávy. Na druhej strane kresťanský Východ bol takmer nútený ovplyvňovať Západ v dôsledku tlaku Arabov v 7. storočí a neskôr počas ikonoklazmu v 8. storočí. Tento vplyv pokračoval aj v 9. až 11. storočí. Bolo to obdobie, keď grécka a orientálna komunita v Ríme neustále rástla. Najstaršia správa, ktorá s istotou potvrdzuje existenciu orientálnych kláštorov v Ríme, pochádza z roku 649, ako sme si spomínali v predchádzajúcej časti. V polovici 7. storočia ich muselo byť najmenej tri, z ktorých jeden sa nachádzal na mieste mučeníctva svätého Pavla. Počas ikonoklastického prenasledovania v 8. a 9. storočí ich počet naďalej rástol.

Dnes k najvýznamnejším patrí Bazilika sv. Sávu. Najpravdepodobnejšia hypotéza hovorí, že v Kláštore sv. Sávu sa okolo polovice 7. storočia usadila skupina mníchov pochádzajúcich z „novej laury“ rovnakého mena, ktorá existovala – a dodnes existuje – na kopcoch Judey. Na tomto mieste už kláštor stál prinajmenšom od čias svätého Gregora Veľkého. Kláštor sv. Sávu dlhý čas závisel od kláštora Studitov v Konštantínopole. Jeden z jeho opátov, Gregor z Agrigenta, bol v roku 787 vyslancom Svätej stolice na druhom nicejskom koncile, kde sa na vyvrátenie ikonoklastických názorov a na podporu kultu obrazov citovali rímske mozaiky z Baziliky Santa Maria Maggiore.

Prvý malý chrám východných mníchov bol celý vyzdobený freskami inšpirovanými výlučne sýrsko-palestínskou kultúrou, s nápismi v gréčtine a latinčine, zatiaľ čo v druhom chráme (9. – 10. storočie), ktorý postavili tí istí grécki mnísi, boli zjavné architektonické úpravy prispôsobené rituálnym požiadavkám východnej liturgie. Zo starobylého oratória sa zachovalo niekoľko krásnych hláv svätých z počiatku 8. storočia, zatiaľ čo koncom toho istého storočia vznikli dva veľké christologické výjavy (uzdravenie ochrnutého a svätý Peter zachránený z vôd), ktoré vynikajú jemnosťou prevedenia a vyváženou kompozíciou, zrejme podľa kvalifikovaných východných vzorov, ako potvrdzujú grécke didaktické nápisy. Mimoriadne pôsobivá je skupina s hlavami mníchov svätého Sávu, ktorú možno spájať s prechodom od východných mníchov k benediktínom v priebehu 10. storočia.

Počas obdobia prenasledovania zo strany ikonoklastických cisárov sa v Ríme čoraz viac presadzoval grécky a orientálny vplyv. Od 7. do 9. storočia viacerí pápeži nádherne vyzdobili freskami chrám S. Maria Antiqua na Rímskom fóre, ktorý navštevovali Gréci a iní orientálni veriaci. Rôzni maliari, pravdepodobne byzantského pôvodu, tu pôsobili v čase, keď ikonoklastická kontroverzia vrcholila. Východný pôvod či vplyv viacerých z týchto ikon na stenách je zrejmý, najmä pri sérii fresiek zo 7. a 8. storočia s gréckymi popismi.

Chrám S. Maria Antiqua, celý vyzdobený umením hlboko zakoreneným v starovekej Sýrii, ponúkal pútnikom na uctievanie obraz Matky Božej sediacej na tróne v majestáte, učiteľov a mučeníkov Východu i Západu, ako odpoveď rímskej cirkvi na ikonoklastických cisárov. Pre Grékov, ktorí v čase arabských invázií emigrovali do Ríma – a ktorých už v 7. storočí bolo veľa, a ešte viac počas ikonoklastických prenasledovaní – bola táto úcta k ich svätým zdrojom útechy a nádeje. Preto je veľmi pravdepodobné, že kult alexandrijských svätých uzdravovateľov Kýra a Jána bol v Ríme zavedený už v 7. storočí, teda v období silného východného vplyvu. Obaja egyptskí svätci sa objavujú na jednej z fresiek v tomto chráme z čias pápeža Jána VII. (8. storočie).

V tomto kontexte sú vyzdvihované postavy Krista, Matky Božej a svätých, ktorých obrazy boli práve v tom čase ničené ikonoklastami v Byzancii. Vidíme tu dlhé rady svätých po bokoch Krista sediaceho na tróne, svätcov rímskej a východnej cirkvi s gréckymi nápismi, rímskych i východných mučeníkov, asketických majstrov ako Eutymios či svätý Sáva, uctievaný v kláštore svojho mena. Tieto fresky, vytvorené za pontifikátu posledného gréckeho pápeža Zachariáša, zhromažďujú svätých Východu i Západu v jednej úcte. Pápež Pavol I. dal vyzdobiť apsidu obrovskou postavou Krista Pantokratora. Z rovnakého obdobia pravdepodobne pochádza aj freska vo výklenku zobrazujúca tri matky (Máriu, Annu a Alžbetu), čo je nezvyčajná téma so sýrskym a arménskym pôvodom.

Východná štvrť Ríma, najmä okolo kostola S. Maria in Cosmedin, ako aj niektoré sviatky prevzaté z byzantskej liturgie, svedčia o silnej helenizácii mesta. Pápež Zachariáš, posledný z gréckych a sýrskych pápežov 7. a 8. storočia, dokonale ovládal taliansku a byzantskú gréčtinu. Snažil sa nájsť most medzi latinským a gréckym svetom. Preložil Dialógy sv. Gregora Veľkého do gréčtiny, čo sa stalo bestsellerom a prispelo k šíreniu spirituality sv. Benedikta a talianskych svätcov na Východ.

V 9. storočí, keď pápež Lev Arménsky (813) obnovil prenasledovanie obrazov, sa na pápeža obrátil sv. Teodor Studita. Rímsky pápež vtedy opäť prijal veľký počet východných mníchov. Pápež Paschalius I. pre nich založil kláštor pri bazilike sv. Praxedy.

Tri kostoly, ktoré tento pápež medzi rokmi 817 – 824 prestaval a vyzdobil – S. Maria in Domnica na Celiu, S. Prassede na Esquilíne a S. Cecilia v Trastevere – si dodnes zachovali úžasné mozaiky. V S. Maria in Domnica je vplyv Východu zrejmý nielen v liturgickej architektúre s tromi apsidami, ale najmä v mozaike v hlavnej apside: Theotokos – Matka Božia – po prvý raz v Ríme zobrazená v apside ako ikona vtelenia a Cirkvi, sediaca na tróne s Dieťaťom na prsiach, obklopená anjelmi.

Mozaika v apside odráža nové ikonografické programy vzniknuté v Byzancii koncom 9. storočia po druhom nicejskom koncile (787). V hornom páse triumfálneho oblúka sedí Kristus na nebeskej dúhe obklopený dvanástimi apoštolmi a anjelmi.

Zobrazenie nebeského Jeruzalema v bazilike sv. Praxedy nápadne pripomína grécke rukopisy z tej istej doby. Kaplnka sv. Zenóna v tejto bazilike je plná žiarivých mozaík na zlatom pozadí: Deésis (veľká prosba), Premenenie, Anastasis (zostúpenie do podsvetia) – všetky tieto výjavy prepájajú túto malú kaplnku s Orientom. Rimania ju nazývali „rajská záhrada“.

Mozaikový cyklus baziliky sv. Praxedy patrí medzi najvýznamnejšie v rímskom umení 9. storočia. V bazilike sv. Cecílie orientálny vplyv naznačovala aj architektúra s bočnými galériami (dnes už neexistujúcimi). Teofánia v apside bola adaptáciou staršej kompozície zo 6. storočia z baziliky sv. Kozmu a Damiána, no bola spracovaná abstraktnejšie a v menej jasných farbách. Kristus tu už nerobí gesto privítania, ale žehná v gréckom štýle.

Pápež Paschalius sa pri realizácii týchto diel pravdepodobne opieral o zmiešanú – grécku a rímsku – pracovnú silu, no byzantský vplyv je neprehliadnuteľný. Vplyv kresťanského Východu, najmä v Ríme, bol podstatnou súčasťou vývoja sakrálneho umenia stredoveku.

A to je na dnes všetko, milí poslucháči. V najbližšej augustovej časti si povieme niečo o východných ikonách a ich prítomnosti v Ríme.