Gaza, kard. Pizzaballa: Našich ľudí nikdy nenecháme samých

Jeruzalemský patriarcha počas svojej nedávnej návštevy v Taybehu na Západnom brehu Jordánu (AFP or licensors)

Latinský patriarcha Jeruzalema potvrdil bilanciu izraelského útoku na farnosť Svätej rodiny, pri ktorom bol zranený aj farár páter Romanelli.

Stefano Leszczynski – Vatican News

„Stále máme len čiastočné informácie, pretože komunikácia s Gazou nie je vôbec jednoduchá – a dnes obzvlášť.“ Kardinál Pierbattista Pizzaballa v rozhovore pre vatikánske médiá potvrdil, že pri izraelskom útoku na katolícku farnosť Svätej rodiny v Gaze bolo zranených niekoľko osôb, niektoré sú vo vážnom stave. „Hovorí sa, že išlo o omyl izraelského tanku, ale nevieme to s istotou – zasiahol priamo kostol,“ vysvetľuje prelát.

Opakujúci sa príbeh

Nie je to prvýkrát, čo bola katolícka cirkevná budova v Gaze zasiahnutá. V noci zo 16. decembra 2023 došlo k ďalšej dramatickej udalosti vo farskom komplexe latinskej farnosti Svätej rodiny v štvrti Zeitún v meste Gaza: silné izraelské bombardovanie poškodilo kostol, budovy sestier Matky Terezy a solárne panely, ktoré dodávali energiu celému areálu. Počas útoku vyšli dve ženy – staršia matka a jej dcéra – smerom k toaletám a boli zastrelené ostreľovačom. Záchranári vtedy hovorili o „totálnom chaose“ v areáli, kde sa nachádzalo približne 700 vysídlencov. Farár, páter Gabriel Romanelli, Argentínčan, potvrdil, že úlomky granátov prenikli do viacerých častí komplexu, no vtedy našťastie nebol nikto z utečencov zranený.

Nikdy ich nenecháme samých

Kardinál Pizzaballa potvrdil, že kontakt s Gazou a s farnosťou je naďalej veľmi náročný, a zároveň opätovne zdôraznil odhodlanie chrániť Palestínčanov v Pásme Gazy:

„Snažíme sa dostať do Gazy všetkými možnými spôsobmi – priamo aj nepriamo. Teraz je ešte priskoro hovoriť o všetkom, musíme pochopiť, čo sa vlastne stalo, čo treba urobiť a predovšetkým ako chrániť našich ľudí. Samozrejme, je potrebné zabezpečiť, aby sa takéto veci viac neopakovali, a potom uvidíme, ako ďalej. Ale jedno je isté: nikdy ich nenecháme samých.“

Preklad Martin Jarábek