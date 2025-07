Biblické postavy (26): Abram/Abrahám (VII. časť)

Prinášame ďalšiu časť cyklu „Biblické postavy“, ktorý pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News pripravuje sr. Anna Mátiková z Kongregácie Dcér sv. Pavla – paulínok.

Podcast: Abram/Abrahám (VIII. časť)

V Abrahámovom rozhovore s Pánom o osude Sodomy a Gomory (Gen 18) sa ukázalo, že Abrahám už dozrel nielen vekom, ale i svojím vnútorným nastavením. O to prekvapivejšia je teda udalosť v Gerare v dvadsiatej kapitole knihy Genezis. Abrahám sa opäť vracia kamsi na začiatok svojej cesty, keď – podobne ako kedysi v Egypte – predstavuje Sáru ako svoju sestru. Hoci Abrahám potvrdil zmluvu, ktorou ho Pán zaviazal jednať so Sárou ako s rovnocennou partnerkou, opäť s ňou zaobchádza ako s predmetom, ktorým možno ľubovoľne disponovať. Veď – na rozdiel od incidentu v Egypte – Abrahám tu dokonca Sáru ani priamo neosloví.

Muž, ktorý sa na základe Abrahámovho podvodu Sáry zmocňuje, nie je nikto iný, než gerarský kráľ. Jeho meno – Abimelech – pritom v hebrejčine znamená „môj otec je kráľ“. A vskutku, Abrahámova nekorektná taktika prezrádza, že tento Pánov vyvolený sa ešte stále úplne nevymanil z područia majetníckej logiky, ktorou boli poznamenané vzťahy v klane jeho otca Táreho. Áno, Abrahámovi ešte stále vnútorne kraľuje, ba dokonca komanduje jeho otec Táre, ktorý disponoval všetkými členmi rodiny, ako keby boli jeho majetkom.

Z Pánovho rozhovoru s Abimelechom vychádza najavo, že Abrahámovo povolanie stať sa otcom stojí a padá práve na jeho vzťahu k Sáre. Keď Pán Abimelecha vo sne informuje o tom, že Sára má muža (porov. Gen 20,3), označuje Sáru výrazom, ktorý možno chápať i v tom zmysle, že Sára prináleží svojmu mužovi ako pánovi a majiteľovi – Sára podlieha svojmu vlastníkovi. Vzápätí Pán vyzýva Abimelecha k náprave (Gen 20,7), ale používa pritom iné slová. Tie už nehovoria o vlastnení ženy mužom, ale naznačujú rovnocenný partnerský vzťah medzi mužom a ženou. Pán teda vyzýva Abimelecha k tomu, aby doslova „obrátil“ Abraháma z vlastníka ženy na manžela manželky.

Do pozornosti 29/06/2025 Biblické postavy (25): Abram/Abrahám (VI. časť) Prinášame ďalšiu časť cyklu „Biblické postavy“, ktorý pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News pripravuje sr. Anna Mátiková z Kongregácie Dcér sv. Pavla – ...

Potrebu Abrahámovho obrátenia dosvedčuje aj jeho nemotorný rozhovor s Abimelechom. Podobne, ako kedysi v Egypte, i v Gerare Abrahám apriori počíta s tým, že miestni obyvateľa sú zlí ľudia, u ktorých niet nijakej Božej bázne (porov. Gen 20,11). Okrem tejto nešikovnej výhovorky čitateľ nachytá Abraháma i pri dvoch klamstvách. To prvé klamstvo je hneď zrejmé. Sára totiž nie je Táreho dcéra (porov. Gen 11,27.31), ako to Abrahám uvádza. Tú druhú lož náš slovenský preklad trochu maskuje, lebo vkladá Abrahámovi do úst slová „Boh ma vyviedol z otcovského domu do neznáma“ (porov. Gen 20,13). V hebrejskom origináli však Abrahámovo tvrdenie znie trochu inak. Môže tiež znamenať: „bohovia ma vylákali z otcovho domu a nechali ma blúdiť.“ Čitateľ pritom vie, že Abraháma vyzval k odchodu Pán (porov. Gen 12,1). Abrahámove klamlivé výhovorky sú však paradoxne i pravdivým vyznaním a priznaním jeho slabých miest. Abrahám naozaj stále blúdi práve preto, že ešte nedokáže skutočne vnútorne opustiť dom svojho otca a jeho majetnícku logiku. Namiesto Pána ho často vedú falošní bohovia strachu, nedôvery, sebectva a egocentrickej sebarealizácie. Našepkávajú mu, že v záujme svojho blaha musí manipulovať druhými ľuďmi, ako keby boli jeho majetkom. Tak zostáva Abrahám stále uväznený v bludnom kruhu neplodnosti.

Skutočne účinným liekom na Abrahámovu nezrelosť opäť nie je nič iné, ako Pánovo milosrdenstvo a Pánova veľkorysosť. Ich nástrojom je tentokrát gerarský kráľ Abimelech, ktorý uskutočňuje všetko, o čo ho Pán vo sne požiadal. Keď Abimelech spolu s hojnými darmi vracia Sáru jej mužovi (porov. Gen 20,14-16), umožňuje Abrahámovo vnútorné obrátenie a uzdravuje Abraháma z jeho nedôvery voči cudzincom i voči samotnému Pánovi.

Abrahámov prešľap v Gerare ukrýva pre čitateľa knihy Genezis nejedno dôležité posolstvo: Pán sa nikdy nevzdáva svojich vyvolených, ani vtedy, keď je ich dozrievanie pomalé a opakovane sa dopúšťajú závažných chýb. Medzi Božími výchovnými metódami však nedominujú údery a tresty, ale naopak trpezlivosť a veľkorysosť, pričom ich nástrojmi môžu byť i postavy, o ktorých by to nikto nepredpokladal.